06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 21'575 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1614 Punkten. Experten verwiesen am Freitag auf einen schwächeren Yen, der Exportwerte stützt.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,7 Prozent.

Grün, grün, grün... sind alle meine #Aktien(-Indices). Am letzten Februartag zwar nicht, aber die bisherige Bilanz 2019 kann sich sehen lassen: Die meisten Leitbörsen sogar zweistellig im Plus, angeführt von #China mit >20%. Wobei sowas immer nur 'ne Momentaufnahme ist! pic.twitter.com/pgvWti3Kbk — Christian W. Röhl (@CWRoehl) 1. März 2019

+++

05:55

Gegenüber den wichtigsten Währungen hat sich der Franken etwas abgeschwächt. Ein Euro wurde mit 1,1357 Franken bewertet. Zum Franken steht der Dollar bei 99,86 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)