06:30

In einem unruhigen Handel gewann der japanische Leitindex Nikkei am Montag 0,4 Prozent auf 22'850 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index stieg 0,3 Prozent auf 1800 Zähler. Ein Kurssprung von über 16 Prozent bei Shiseido machte Schwächen bei Technologiewerten wett. Der Kosmetikhersteller verdoppelte im ersten Quartal seinen Gewinn. Das kam am Markt so gut an, dass die Aktie die am zweitstärksten gehandelte war und so teuer wie noch nie.

+++

06:25

Im fernöstlichen Devisenhandel legte der Euro weiter zu und war für 1,1957 Dollar zu haben. Anleger gehen davon aus, dass die politische Hängepartie in Italien sich dem Ende nähert. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9994 Franken je Dollar und 1,1955 Franken je Euro gehandelt.

+++

06:20

Der Aktienmarkt im Malaysia fährt am Montag Achterbahn, nach Wiedereröffnung nach drei Tagen. Der 92-jährige ehemalige Regierungschef Mahathir Mohamad hat bei der Parlamentswahl in Malaysia die Opposition zum Sieg geführt.

Malaysia’s shock election result is triggering the biggest whipsaw in equities trading in almost three years https://t.co/ONQuI5snRc pic.twitter.com/NMWBWo9E0y — Bloomberg (@business) 14. Mai 2018

(cash/AWP/Reuters)