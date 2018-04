06:40

Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Auf der Gewinnerseite standen Finanztitel, die von höheren Renditen am US-Anleihenmarkt profitierten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index klettert um 0,7 Prozent auf 22'244 Punkte und bewegt sich damit in die Nähe eines Sieben-Wochen-Hochs.

Die Aktien von Banken und Versicherungen verzeichneten die grössten Gewinne: Die Titel von Mitsubishi UJF legten mehr als 2,5 Prozent zu, Sumitomo Mitsui Financial knapp 1,8 Prozent. Wegen negativer Zinsen zuhause haben sich japanische Institute mehr und mehr in den USA engagiert, wo die Renditen für festverzinsliche Anleihen zuletzt deutlich gestiegen sind.

Der Euro gab im fernöstlichen Handel 0,2 Prozent nach und wurde mit 1,2189 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 108,86 Yen. Der Schweizer Franken wurde in der Nacht mit 0,9782 Franken je Dollar und 1,1944 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)