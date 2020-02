06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.492 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent auf 1688 Punkte. Negative Zahlen zur japanischen Wirtschaft lasten auf den Märkten. Die japanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2019 so stark geschrumpft wie seit 2014 nicht mehr.

In der Summe ging die Wirtschaftsleistung (BIP) zwischen Oktober und Dezember um 6,3 Prozent zurück, wie von der Regierung vorgelegte Zahlen vom Montag zeigten. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Minus von 3,7 Prozent gerechnet.

China cuts rates, adds medium-term funds to counter virus https://t.co/mo9zSlvelK — Bloomberg Markets (@markets) February 17, 2020

Die Daten sorgten auch an anderen Handelsplätzen in Fernost zunächst für Enttäuschung. In den Vordergrund rückte dann aber die Freude der Investoren über eine Zinssenkung in China zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise.

Die Börse in Shanghai legte um 1,5 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,83 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9755 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9822 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0838 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0645 Franken an.

(cash/AWP/Reuters)