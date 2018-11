06:35

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent höher bei 21'615 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index bewegte sich mit 1,1615 Punkten nicht von der Stelle. Händler erklärten die fehlende Bewegung mit einer abwartenden Haltung vieler Investoren vor dem "Black Friday"-Verkaufstag in den USA. In Japan sind ist die Börse am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Am Devisenmarkt in Fernost legte der Euro zum Dollar leicht zu und notierte bei 1,1397 Dollar. Zum Yen zeigte sich die US-Devise leicht erholt und notierte bei 113 Yen.

