06:35

Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum Nachmittag um 0,4 Prozent auf 20.874 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte 1,1 Prozent auf 1.582 Zähler zu. Insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag wirkte sich auf Finanzwerte positiv aus. Die Regierung in Washington meldete deutlich mehr neue Jobs als von Experten erwartet.

Die Aktien von Sony brachen neun Prozent ein. Eine Schwäche im Geschäft mit Computerspielen macht dem Unterhaltungskonzern zu schaffen. Honda liessen vier Prozent Federn. Preisnachlässe in den USA und Kosten zur Behebung von Qualitätsproblemen bei bestimmten Modellen führten zu einem Gewinneinbruch bei Japans drittgrösstem Autobauer.

Sony's stock is swooning amid worries its portfolio 'is in trouble' https://t.co/xGEYcwIxrz

— CNBC (@CNBC) 4. Februar 2019