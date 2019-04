09:10

Der SMI geht um rund 0,1 Prozent zurück, nachdem der Handel eröffnet hat. Negative Impulse aus Asien trüben die Stimmung. An den Börsen in China und Japan hatten Wachstumssorgen die Kurse nachgeben lassen. Ob von der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington kursbewegende Impulse kommen, sei ungewiss, heisst es am Markt. Derzeit beträgt der SMI-Punktestand 9549.

Möglicherweise frischten die Konjunktursorgen im Tagesverlauf wieder etwas stärker auf. Im Weltwirtschaftsbericht hatte der IWF am Dienstag eine Abschwächung des weltweiten Wachstums auf 3,3 Prozent im laufenden Jahr vorausgesagt. Am Nachmittag werden in den USA die Erzeugerpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Weder von dem am Mittwochabend veröffentlichen Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed noch vom Zinsentscheid Europäischen Zentralbank gingen Impulse aus, sagten Händler. Auch der Brexit dürfte laut Händlern kaum für Unruhe sorgen. Grossbritannien hat für den Brexit einen Aufschub bis zum 31. Oktober erhalten.

Die Aktien von Börsenneuling Alcon (-1,1 Prozent) fallen deutlich, während jene der ehemaligen Muttergesellschaft Novartis unverändert stind. Beide Aktien hatten am Vortag den Markt stark beeinflusst. Während die übrigen SMI-Aktien mehrheitlich nachgeben, fällt die Swatch-Aktie (+1,9 Prozent) mit einem deutlichen Plus auf.

Bei den Aktien des SMIM, die mehrheitlich um knapp 0,1 Prozent niedriger indiziert werden, fallen Barry Callebaut mit einem Plus von 2,6 Prozent auf. Der Schokoladehersteller hat im ersten Halbjahr die Markterwartungen übertroffen. 1,2 Prozent höher handeln die Aktien von Georg Fischer. Credit Suisse hat das Kursziel für die Titel des Anlagenbauers auf 1'220 von 1'150 Franken erhöht und die Einstufung "Outperform" bestätigt.

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,44 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 64,29 Dollar. Druck auf die Rohölpreise lösten neue Lagerdaten aus. Nach Angaben des US-Energieministeriums vom Mittwochnachmittag sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche kräftig auf den höchsten Stand seit Ende 2017 gestiegen. Das höhere Angebot in den USA steht im Gegensatz zu der knappen Versorgung des Ölmarkts durch das Erdölkartell Opec.

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9541 Punkten (-0,16 Prozent) berechnet. Die Verlängerung der Brexit-Frist dürfte an der Schweizer Börse somit wenig Einfluss haben. Einziges vorbörsliches Plus am SMI zeigt sich bei Richemont (+0,2 Prozent). Konkurrent LVMH hat die Umsatzerwartungen geschlagen. Die restlichen SMI-Titel werden alle zwischen 0,1 und 0,2 Prozent im Minus berechnet. Sika (-1,6 Prozent) wird mit Dividendenabschlag gehandelt. Am breiten Markt steigen Barry Callebaut (+2,2 Prozent) nach Zahlen.

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel leicht befestigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1281 US-Dollar und damit leicht mehr als am Vorabend. Zum Franken gewann die Gemeinschaftswährung klar an Wert und überwand die Marke von 1,13 auf 1,1302 Franken. Das britische Pfund hielt sich weiter über der Schwelle von 1,31 Franken. Der US-Dollar liegt mit 1,0026 Franken klar über der Parität.

Zum Euro tendierte auch das britische Pfund wenig verändert. In der Nacht auf Donnerstag einigten sich Grossbritannien und Vertreter der Europäischen Union auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober. Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist damit vorerst abgewendet. Auch der Euro reagierte kaum auf die Einigung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 21'645 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1601 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg dagegen um 0,1 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1273 Dollar bewertet, faktisch unverändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,03 Yen gehandelt nach 111,00 Yen in den USA.