10:51

Titel des Lebensversicherers gewann am Montag in einem leichteren Markt um 2,6 Prozent auf 344,40 Franken. Das Kursziel nannte die Bank mit 365 Franken.

Auch die Titel des Versicherers Helvetia profitierten von einer Hochstufung der UBS und stiegen um 2,2 Prozent auf 566,50 Franken. UBS hob den Titel auf "Neutral" von "Sell". Für Rivale Baloise, dessen Aktien um 0,7 Prozent höher waren, bestätigte UBS die Buy-Empfehlung.

+++

10:50

Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei der Deutschen Bank. Die Aktien steigen um zwei Prozent auf 13,18 Euro. Die Experten der Bank of America Merrill Lynch stufen die Titel unter Hinweis auf das verbesserte Geschäft im Investmentbanking auf "Neutral" von "Underperform" hoch und heben das Kursziel auf 15 von zwölf Euro an.

+++

09:08

Zum Auftakt der Börsenwoche gibt die Schweizer Börse nach. Gesucht sind jedoch die Titel von Swiss Life und Swiss Re. Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,4 Prozent auf 8950 Punkte nach. Zu Wochenbeginn sind noch kaum Unternehmensnews auszumachen und auch auf der Konjunkturagenda steht wenig zur Publikation an. Daher ist mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen, zumal das Geschäft in den USA feiertagsbedingt pausiert.

Nachgefragt werden bei den Blue Chips die Aktien der Swiss Re (+0,3 Prozent). Der Rückversicherer, der am Freitag über das abgelaufene Geschäftsjahr berichten wird, kommt laut Zeitungsberichten in den Gesprächen mit der Softbank voran. Softbank will sich - wie bekannt - mit bis zu 30 Prozent an der Swiss Re beteiligen. Wie die "Financial Times" schreibt, geht es in den Verhandlungen zwischen Swiss Re und Softbank in erster Linie um mehrere Sitze im Verwaltungsrat für die Japaner.

Swiss Life legen gar um 1,3 Prozent zu. Die UBS hat das Rating für den Lebensversicherer auf "Buy" von zuvor "Neutral" angehoben. Swiss Life sei für die Zukunft gut positioniert und am Markt werde nun mit höheren Kapitalrückflüssen gerechnet als bislang erwartet, lautet die Begründung.

Die drei Schwergewichte Roche (-0,2 Prozent), Novartis (-0,4 Prozent) und Nestlé (-0,9 Prozent) geben allesamt nach. Beim Nahrungsmittelkonzern hat die CS im Anschluss an den eher enttäuschenden Zahlenausweis von vergangener Woche das Kursziel gesenkt und das "Underperform"-Rating bestätigt. Zuletzt habe Nestlé an Wettbewerbsfähigkeit eingebüsst und Marktanteilen verloren, heisst es. CEO Mark Schneider werde wohl weiter an seiner Wachstumsstrategie festhalten statt Wachstums- und Margenziele gleichzeitig anzugehen.

Am breiten Markt stechen Sunrise mit einem Plus von 2,4 Prozent ins Auge. In der Wochenendpresse wurden Übernahmefantasien um Sunrise geschürt. Denn der Kabelnetzbetreiber UPC will offenbar sein Mobilfunk-Geschäft in der Schweiz mit einem Zukauf stärken. Zu den möglichen Übernahmekandidaten zählen Salt und Sunrise.

Festere Tendenzen sind auch bei Komax (+0,5 Prozent) zu sehen. Helvetia (+0,7 Prozent) profitieren von einer Hochstufung der UBS profitieren. Orell Füssli (-1,8 Prozent) gab zudem bekannt, das man für 2017 ein rückläufiges Ergebnis erwartet, was den Kurs belasten könnte.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Der Leitindex verzeichnete vergangene Woche mit einem Kursplus von 3,5 Prozent die stärkste Woche seit Dezember 2016.

Experten rechnen mit einem ruhigen Handel. Zum einen bleibt die Wall Street wegen eines US-Feiertags geschlossen. Zum anderen rollt die erwartete Flut der Firmenbilanzen erst in den kommenden Tagen auf die Anleger zu.

Sämtliche SMI-Werte legen zu, am deutlichsten Swiss Life (+1,6 Prozent) und Swiss Re (+1,2 Prozent). Vom Rückversicherer Swiss Re liegen heute Vormittag gleich zwei Meldungen vor: Zum einen wurde das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, andererseits sollen gemäss "Financial Times" die Beteiligungsgespräche mit der japanischen Softfbank voran kommen.

VORBÖRSE SCHWEIZ: $SMI +0,23%. $SLHN +1,6% (Heraufstufung) und $SREN +1,2% (Softbank-Bericht) führen die Erholung an. Bei den Nebenwerten stechen $KOMN +1,7% und $SRCG +5,2% (Spekulationen) positiv hervor. Übrige Aktien im Rahmen des Gesamtmarktes höher gestellt. — cashInsider (@cashInsider) 19. Februar 2018

+++

08:05

In der Hoffnung auf einen Konjunkturboom haben sich Anleger in Japan am Montag mit Aktien eingedeckt. Vor allem die Titel von exportorientierten Unternehmen waren gefragt. Sie starteten wegen der anziehenden Nachfrage aus Asien unerwartet gut ins Jahr und steigerten ihre Ausfuhren im Januar um 12,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Das deutet auf einen anhaltenden Aufschwung in der nach den USA und China drittgrössten Volkswirtschaft der Welt hin.

Viele Anleger versuchten nun aus den Kursverlusten in der ersten Februarhälfte Kapital zu schlagen und stiegen wieder in die Aktienmärkte ein, sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus CMC Markets. Die Sorge vor neuen Turbulenzen an den Börsen sei gesunken.

Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei kletterte am Montag um zwei Prozent auf 22.149 Punkte, das war der höchste Schlusskurs seit Anfang Februar. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 2,2 Prozent auf 1775 Zähler. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans rückte um ein halbes Prozent vor. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen.

+++

07:30

Der Kurs des Euro ist am Montag wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Am Morgen stand die Gemeinschaftswährung bei 1,2406 US-Dollar und wurde damit etwa zum gleichen Kurs gehandelt wir am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2464 Dollar festgesetzt.

Auch der Franken bewegte sich zuletzt kaum zu den Hauptwährungen. USD/CHF wurde am Montagmorgen zu 0,9289 gehandelt, dies nach 0,9279 am späten Freitagabend. EUR/CHF notierte derweil etwas höher bei 1,1523 nach 1,1515 am Freitagabend.

Der Euro hatte zuvor noch von einer breitangelegten Dollar-Schwäche profitiert und war am Freitagmorgen zeitweise bis auf ein neues Dreijahreshoch bei 1,2555 Dollar gestiegen. Die Sorge vor einer immer weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA hatte nach Einschätzung von Marktbeobachtern den Dollar in der vergangenen Woche belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Forex - USD/JPY stieg während der Asien Session https://t.co/APBuqjCyIt INVESTINGcom — Zinsen&Devisen (@FinanzLinks) 19. Februar 2018

+++

06:35

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis zum Nachmittag um 1,7 Prozent auf 22.091 Punkte. Für Kauflaune sorgten die Exporteure: Sie erwischten wegen der anziehenden Nachfrage aus Asien einen unerwartet guten Jahresauftakt und steigerten ihre Ausfuhren im Januar um 12,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Das deutet auf einen anhaltenden Aufschwung in der nach den USA und China drittgrössten Volkswirtschaft der Welt hin.

Auch anderswo standen Aktien hoch im Kurs. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 0,44 Prozent zu.

(cash/AWP/Reuters)