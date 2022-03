11:45

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt auch am Dienstag für ausgeprägte Schwankungen an den Finanzmärkten. Nachdem der Leitindex SMI zunächst Anstalten machte, die Erholung vom Wochenstart fortzusetzen und kurzzeitig auch die 12'000er Marke zurückeroberte, notiert er mittlerweile wieder klar im Minus. "Die Märkte kommen nicht zur Ruhe", heisst es von Händlerseite. Die Nervosität bleibe hoch und nur wenige Anleger seien bereit, sich inmitten der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine schon wieder verstärkt zu engagieren.

Ein Hauptaugenmerk der Anleger werde auf der drohenden Unterbrechung des Rohstoffflusses aus Russland liegen - sei es als Folge einer Militäraktion, westlicher Sanktionen oder der Bemühungen Russlands, die Länder zu bestrafen, die die Ukraine unterstützten, erklärt ein Marktteilnehmer. Hinzu kämen die steigenden Energiepreise. "Steigende Energie- und Rohstoffpreise üben weiteren Aufwärtsdruck auf die weltweite Inflation aus und bringen die Zentralbanken in eine schwierige Lage, ihre Politik nach der Covid-19-Pandemie neu zu justieren", meinte ein Händler.

Der SMI verliert gegen Mittag Uhr 1,39 Prozent auf 11'820,34 Punkte und notiert damit auf Tagestief. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,60 Prozent auf 1870,67 und der breite SPI um 1,38 Prozent auf 14'961,90 Zähler. Im SLI geben alle bis auf Swiss Life und Swisscom nach.

Wie sehr Investoren aktuell nach sicheren Häfen suchen, zeigt vor allem ein Blick auf den Devisenmarkt. Dort wertet der Franken immer weiter auf. So notiert das Euro/Franken-Paar mittlerweile um 1,024 und damit auf Jahrestief. Auch das Dollar-Franken-Paar notiert mit 0,915 auf Tagestief.

Von den beiden positiven Ausreissern haben Swiss Life (+1,0%) am Morgen Zahlen vorgelegt, die überzeugen. Der Konzern hat den Gewinn deutlich gesteigert und konnte die im dreijährigen Strategieprogramm bis Ende 2021 gesetzten Ziele zumeist übertreffen. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat ausserdem eine üppige Dividendenerhöhung vor, was Investoren besonders goutieren.

Am Index-Ende sind unterdessen erneut Vertreter der Finanzbranche zu finden. So sacken die Papiere der von Partners Group um 3,5 Prozent ab. CS, Swiss Re, Julius Bär und UBS folgen mit Verlusten zwischen 2,8 und 2,0 Prozent. Bereits am Montag hatten sie zu den grössten Verlierern gezählt. Auslöser ist unter anderem der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift, der nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor bleiben dürfte.

Aktien - Stratege Marko Kolanovic: «Der schlimmste Abverkauf bei Risikoanlagen könnte hinter uns liegen» https://t.co/xQawp69v1T pic.twitter.com/vCaIfG0iy2 — cash (@cashch) March 1, 2022

Aber auch Technologiewerte wie Temenos, Logitech und AMS Osram zählen am Vormittag zu den grossen Verlierern, wie die Kursverluste zwischen 3,3 und 2,4 Prozent zeigen. Die ohnehin angespannten Lieferketten könnten durch die Sanktionen noch weiter unter Druck geraten. Zudem ist Russland nicht nur ein grosser Exporteur von Rohstoffen wie Öl, Gas und Getreide. Das Land verfügt auch über wichtige Metalle, die etwa in der Chipindustrie zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus reduzieren Investoren ihr Engagement in zyklischen Werten wie Richemont (-2,7%), ABB (-2,1%) oder auch Schindler (-1,9%). Etwas Unterstützung liefern die Schwergewicht Nestlé (-0,2%) und Novartis (-0,4%), während Roche (-1,8%) mit dem Markt fallen.

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen findet aber in den hinteren Reihen statt. So können SIG Combibloc (+2,8%), Intershop (+1,3%), Bellevue und Implenia (beide +0,3%) nach Zahlen zulegen, wobei etwa Implenia zunächst noch deutlich stärker gestiegen waren, mit dem Markt generell dann aber Schubkraft verloren haben.

Gar ins Minus gedreht sind im Handelsverlauf Arbonia (-2,0%) und Feintool (-4,0%). Derweil haben Gurit nach enttäuschenden Ergebnissen ihre deutlichen Auftaktverluste auf aktuell 3,6 Prozent eingedämmt.

Die Zahlenflut aus den hinteren Reihen hält auch in den kommenden Tagen weiter an. So legen alleine in dieser Woche 30 Vertreter aus dem breiten Markt Zahlen vor.

+++

11:00

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) gab an, dass ihre Wertpapierbestände im Zusammenhang mit Russland einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich haben. Die SNB prüfe derzeit in Übereinstimmung mit den Sanktionen, ob diese Wertpapiere gehalten oder verkauft werden sollen, sagte ein Sprecher der Zentralbank in einer schriftlichen Antwort auf Fragen von Bloomberg. Der Wert der Bestände belaufe sich auf weniger als 0,05 Prozent ihrer Währungsreserven.

+++

10:25

Der Schweizer Aktienmarkt rutscht am Dienstagvormittag in die Verlustzone. Die Furcht vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg lässt den SMI weiter abrutschen. Der Leitindex fällt um 0,9 Prozent auf 11'878 Zähler. Auch der deutsche Leitindex Dax baut seine Verluste aus und fällt zwei Prozent auf 14.167,86 Punkte.

+++

09:40

Die Aktie des Spezialkunststoff-Herstellers Gurit sackt um 9,3 Prozent ab auf 1’372 Franken. Gurit hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich weniger Gewinn erzielt als noch im Jahr 2021, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Grund für den Rücksetzer war die Flaute im Windenergie-Geschäft. Auch die Dividende fällt klar tiefer aus.

+++

09:25

Der Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen sind seit Anfang Woche stark gesucht. So stieg der Kurs des Bitcoin in der Nacht auf Dienstag zeitweise über 44'000 US-Dollar. Marktbeobachter machen für den Anstieg auch die Flucht aus dem russischen Rubel in Richtung Kryptowährungen verantwortlich.

Am Dienstagmorgen kostet der Bitcoin laut der Plattform "coinmarketcap" 43'480 Dollar. Damit konnte die Krypto-Leitwährung innerhalb von 24 Stunden fast 15 Prozent zulegen. Vergangene Woche war er als unmittelbare Folge des Angriffs Russlands auf die Ukraine zeitweise unter 35'000 Dollar gefallen.

Veteran investor Mark Mobius explains why bitcoin is rallying amid Ukraine crisis https://t.co/i5q4bI08Oh — CNBC (@CNBC) March 1, 2022

Gemäss der französischen Analyse-Plattfrom Kaiko haben die Handelsvolumen zwischen dem russischen Rubel und Bitcoin am Montag stark angezogen. Im Zug des Kurszerfalls des Rubels hätten die Volumen den höchsten Stand seit 9 Monaten erreicht, heisst es. Auch gegen die ukrainische Währung Hrywnja sei ein aktiver Handel mit Bitcoin beobachtet worden.

Kryptowährungen könnten russischen Oligarchen helfen, nach dem Ausschluss aus dem Swift-System das Sanktionsregime zu umgehen, schreibt Swissquote-Ökonomun Ipek Ozkardeskaya. Der Bitcoin könnte sich damit zum sicheren Hafen im Kriegsgebiet entwickeln, was den positiven Trend verstärken könnte. Auf der anderen Seite erhöhten sich damit aber auch die regulatorischen Risiken im Westen, so der Experte weiter.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag mit leichten Gewinnen. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland wütet derweil weiter und hält die Volatilität an den Finanzmärkten hoch. Auch wenn es zu ersten Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien gekommen sei, könne von einer Beruhigung der Lage jedenfalls überhaupt nicht gesprochen werden, meinte ein Händler. Die Vorgaben aus Übersee könnten aber die Märkte in Europa zum Start in den März stützen. So hat die späte Erholung an der Wall Street gerade in Asien für einen freundlichen Auftakt in den neuen Monat gesorgt.

+++Ukraine-Update+++ - Satellitenbilder zeigen über 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi vor Kiew - Ukrainische Botschafterin in den USA: Russland hat Vakuum-Bombe eingesetzt - Deutsche-Bank-CEO sieht kaum kaum Risiko für Branche wegen… https://t.co/SZakbd58xd pic.twitter.com/NguUKZtWak — cash (@cashch) March 1, 2022

Am Markt wird dies vor allem mit den Erwartungen an den weitern Kurs der US-Notenbank Fed begründet. Denn angesichts der unsicheren Wachstums- und Investitionslage sind die Renditen in den USA zuletzt gesunken und die Marktteilnehmer passen nun ihre Zinserwartungen an. "Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte am 16. März liegt nun praktisch bei null", sagte ein Händler. "Die Anleger scheinen mehr als bereit zu sein, über die Unwägbarkeiten des Krieges hinwegzusehen - zumindest vorläufig", meinte ein anderer. Neben einer Vielzahl an Unternehmensmeldungen stehen heute in vielen Ländern Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung 0,23 Prozent höher bei 12’014 Punkten.

Swiss Life (+2,6) ragen dabei heraus. Der Versicherer hat am Morgen Jahreszahlen vorgelegt, die den anhaltenden Erfolgskurs untermauern. So hat der Konzern den Gewinn deutlich gesteigert und konnte die im dreijährigen Strategieprogramm bis Ende 2021 gesetzten Ziele zumeist übertreffen. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat ausserdem eine üppige Dividendenerhöhung vor.

Givaudan (-1,5%) ist aktuell grösster SMI-Verlierer. Die Schwergewichte Novartis (+0,8%), Roche und Nestle (je+0,45%) stützen den Markt.

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen findet an diesem Morgen aber in den hinteren Reihen statt. So kann etwa der Verpackungshersteller SIG Combibloc (+2,5%) mit seiner Gewinnsteigerung 2021 klar punkten. Für 2022 wird ein erneut starkes Wachstum prognostiziert. Auch Oerlikon (+3,5%) steigen nach positiven Geschäftszahlen.

+++

08:30

Die Furcht vor Lieferausfällen wegen des Ukraine-Kriegs treibt den Ölpreis erneut auf die 100-Dollar-Marke. Der Preis für Brent-Rohöl verteuert sich um 2,1 Prozent auf 100,00 Dollar pro Barrel. Nach der russischen Invasion in der Ukraine war der Preis vergangene Woche auf ein Rekordhoch von 105,79 Dollar geklettert. "Die instabile Lage in der Ukraine und die Finanz- und Energiesanktionen gegen Russland werden die Energiekrise weiter anheizen und den Ölpreis kurzfristig deutlich über 100 Dollar pro Barrel halten und sogar noch höher, wenn der Konflikt weiter eskaliert", sagte Louise Dickson, Ölmarktanalystin bei Rystad Energy.

Oil prices jump as Ukraine conflict stokes supply concerns https://t.co/UFoZrRWuX4 pic.twitter.com/bpl3eq7y6t — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

+++

08:20

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien Schindler: Berenberg senkt auf 240 (270) Fr. - Hold

Dätwyler: UBS senkt auf 400 (437,50) Fr. - Buy

Holcim: DZ Bank senkt auf 58 (60) Fr. - Kaufen

Valora: Research Partners erhöht auf 180 (170) Fr. - Halten

Stadler Rail: Vontobel senkt auf 50 (53) Fr. - Buy

+++

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index (SMI) um 0,12 Prozent bei 11'972 Punkten tiefer. Einzig Swiss Life (+2,4 Prozent) befindet sich nach Zahlen vorbörslich im Plus. Der Versicherer hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als noch im 2020. Zudem schlägt der Verwaltungsrat eine üppige Dividendenerhöhung vor.

Der breite Markt steht mit minus 0,01 Prozent unverändert da. Das grösste vorbörsliche Kursplus verzeichnen nach Zahlen SIG Combibloc (+2,4 Prozent). Das Industrieunternehmen hat 2021 unter dem Strich deutlich mehr verdient. Für 2022 wird - dank einer angekündigten Übernahme - ein starkes Wachstum prognostiziert. Abschläge verzeichnen hingegen die Papiere der Julius Bär (-0,6 Prozent).

+++

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex die Verluste im Handelsverlauf eingegrenzt und 0,7 Prozent auf 14.461 Punkte nachgegeben. Auch an den anderen europäischen Börsen zeichnen sich Verluste ab.

Anleger fürchten die wirtschaftlichen Folgen der verschärften westlichen Sanktionen gegen Russland. Die Aufnahme erster Gespräche über eine Waffenruhe hatte zu Wochenbeginn die Kursverluste begrenzt. Medienberichten zufolge ist eine zweite Runde in den kommenden Tagen geplant. Es herrsche zwar keine Panik, aber die Unsicherheit an der Börse sei deutlich spürbar, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets.

"Mit der Kombination aus Krieg inklusive der Drohungen mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, einer historisch hohen Inflation und Befürchtungen eines Kollapses des Finanzsystems mussten sich die meisten Anleger noch nicht wirklich beschäftigen." Angesichts des durch die steigenden Energiepreise verstärkten Inflationsdrucks warten die Anleger zudem gespannt auf die deutschen Inflationsdaten für Februar. Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren unterdessen Bayer, Covestro, Symrise, Beiersdorf, HelloFresh, Zalando und Scout24.

+++

06:25

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Banl 0,56 Prozent tiefer.

+++

06:10

Nach Tagen der Unbeständigkeit legen die Märkte in Asien am Dienstag eine Verschnaufpause ein. Erstmalige Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine Feuerpause wurden am Montag zwar ohne greifbares Ergebnis vertagt, doch fassten die Anleger Mut, da es keine Anzeichen für eine Eskalation der Sanktionen gab. "Vieles, was an den Märkten passiert, wird natürlich von den Nachrichten über die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland überschattet, aber die wichtigsten Faktoren werden die Reaktionen der Regierungen und Zentralbanken in Bezug auf die politischen Einstellungen sein", sagte Kerry Craig, Marktstratege bei J.P.Morgan in Sydney. "Die Märkte werden sich auf die breiteren Auswirkungen der Energiepreise konzentrieren und darauf, was das für die Inflation in Teilen der Welt bedeutet."

China’s central bank set a weaker-than-expected reference rate for the yuan in a sign of its discomfort with the currency’s rally https://t.co/2hfHh3uy9k — Bloomberg Next China (@next_china) March 1, 2022

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 26.924 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1907 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,16 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3117 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9183 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1192 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0282 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3407 Dollar.

+++

22:55

Vor dem Hintergrund der verschärften Sanktionen gegen Russland haben sich die US-Aktienmärkte am Montag konträr entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street ihre deutlichen Anfangsverluste grösstenteils eindämmten und moderat im Minus endeten, drehten die Technologiewerte an der Nasdaq letztlich ins Plus.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent tiefer bei 33'892,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4373,94 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,34 Prozent auf 14 237,81 Zähler.

Für Belastung sorgten die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland und deren wirtschaftliche Folgen. Russland und die Ukraine sprechen nun zwar erstmals offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl den Streitkräften aber dennoch, die Angriffe gegen den Nachbarn fortzusetzen. Zudem versetzte die Atommacht Russland ihre Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft.

Nach EU-Angaben wird zusammen mit anderen G7-Staaten rund die Hälfte der Finanzreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Damit soll verhindert werden, dass Moskau die Reserven zur Stützung des Rubel-Wechselkurses nutzt. Die westlichen Verbündeten beschlossen ferner einen Ausschluss einiger russischer Banken aus dem Finanz-Kommunikationssystem Swift. Zudem dürfen mit etlichen Geschäftsbanken keine Geschäfte mehr gemacht werden, ihre Vermögen werden eingefroren.

Tesla shares rally on expectations that German factory will open in March https://t.co/FUCux2Ydrh — CNBC (@CNBC) February 28, 2022

Der Ausschluss russischer Banken aus Swift bleibe nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den Sektor, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Entsprechend gehörten die US-Bankenwerte am Montag zu den grössten Kursverlierern. So fielen Citigroup um 4,4 Prozent, JPMorgan um 4,2 Prozent und Goldman Sachs um 2,5 Prozent.

Die Aussicht auf steigende Militärausgaben mancher Länder im Zuge des Ukraine-Krieges und damit milliardenschwere Bestellungen bei Rüstungskonzernen beflügelte deren Aktien. So zogen die Anteilscheine von Raytheon um 4,7 Prozent an. Für die Papiere von Lockheed Martin ging es um 5,9 Prozent nach oben.

Die Tesla-Aktien schnellten um 7,5 Prozent nach oben und waren damit klarer Spitzenreiter im Nasdaq-100-Index. Eine Entscheidung über die Genehmigung der Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide bei Berlin rückt näher. "Wir befinden uns in der Schlussphase", sagte eine Sprecherin des Brandenburger Umweltministeriums. Der Berliner "Tagesspiegel" berichtete, dass noch in dieser Woche die abschliessende Genehmigung für das Werk erteilt werden solle. Der Autobauer äusserte sich zunächst nicht zu dem Bericht.

+++

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)