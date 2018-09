06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank um 0,4 Prozent auf 22'572 Punkte. "Es gibt so viel Unsicherheit in den weltweiten Handelsbeziehungen", sagte Anlagestratege Kazuhiko Suzuki vom Vermögensverwalter Shinkin Asset Management. Das gelte auch für die Gespräche zwischen Japan und den USA. Unterdessen bekräftigte US-Präsident Donald Trump, dass er im Zollstreit mit China eine harte Haltung vertrete. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel 0,5 Prozent.

Stocks are in ‘the danger zone,’ and it is ‘assured’ that a bear market will occur in the next year, analyst warns: https://t.co/Y8zYIIAfuS

— MarketWatch (@MarketWatch) 12. September 2018