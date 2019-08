06:10

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher auf 20'487 Punkten. Der chinesische CSI300 hingegen sinkt um 0,6 Prozent. Am Dienstag hatten wiederaufkeimende Rezessionsängste bereits die Wall Street ins Minus gedrückt.

Börsianer warfen die Frage auf, ob die Notenbanken in den USA und anderen Ländern den Volkswirtschaften auf die Sprünge helfen werden.

-Tokyo, Sydney and Seoul stocks ⬆ -Hong Kong, China shares ⬇ -U.S. futures climb -10-year Treasury yield stays below 1.50% near 3-year low -Yen dips https://t.co/ZX3mIJHYl6 pic.twitter.com/M0kqdlsE8k

Der Goldpreis kommt nach den Avancen der letzten Wochen am Mittwoch etwas zurück. Die Feinunze Gold verliert 0,44 Prozent und steht bei 1536 Dollar. Ein neues Sechs-Jahres-Hoch hatte Gold am Montag mit 1554 Dollar erreicht.

Central banks just love gold and it's going to stay that wayhttps://t.co/IjttAjmnGe

