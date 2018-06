22:30

Zwar legte der Dow Jones Industrial am Freitag nochmals um 0,30 Prozent auf 25 316,53 Punkte leicht zu. Die grossen Diskrepanzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Partnern in wichtigen politischen Fragen lähmten jedoch das Aktiengeschäft.

Donald Trump isoliere die Vereinigten Staaten gleich in mehreren wichtigen Punkten wie dem Welthandel, dem Atom-Abkommen mit dem Iran sowie dem Klimaschutz. Vor allem die Auseinandersetzungen in der Handelsfrage bereite den Investoren Sorgen.

Dennoch verbuchte der Dow Im Verlauf dieser Woche ein Plus von 2,8 Prozent. Die Aussicht auf eine unverändert robuste Konjunktur und die Erwartung weiter steigender Gewinne vor allem der Unternehmen der Technologiebranche hatte die Kurse angetrieben.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag ebenfalls leicht zu um 0,31 Prozent auf 2779,03 Zähler. Der Nasdaq 100 schloss prozentual unverändert bei 7152,62 Zählern.

Im Fokus standen wie schon in den vergangenen Wochen Technologie-Aktien. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" rief bei Investoren Sorgenfalten hervor. Ihrem Bericht zufolge hat Apple seine Zulieferer darauf eingestellt, dass für die neue iPhone-Generation rund 20 Prozent weniger Komponenten geordert würden als im Vorjahr für das aktuelle Modell. Für die Papiere von Apple ging es um knapp ein Prozent nach unten.

Die Schweizer Börse hat am Freitag nachgegeben. Im Verlauf wurden die Verluste aber eingegrenzt.

Der Leitindex notierte nach einem Tagestief bei 8456 Zählern um 0,4 Prozent schwächer mit 8512 Punkten. Damit steuert der SMI auf die vierte Woche hintereinander mit einem Verlust zu.

"Die Ungewissheit wegen des Handelsstreits hemmt den Anlagehunger der Anleger", sagte ein Händler. Auf dem Gipfel sei nicht mit einer Lösung des von den USA mit Europa und China angezettelten Zollstreits zu rechnen. Vielmehr droht Streit auf offener Bühne. Auch die Lage in Italien habe keine Kauflust bei den Investoren aufkommen lassen.

Gegen den Trend legten die Anteile der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch um 0,7 und 1,6 Prozent zu.

Weiterhin gemieden wurden die Papiere der als weitgehend konjunkturunabhängig geltenden Schwergewichte: Der Nahrungsmittelriese Nestle verlor 0,3 Prozent an Wert. Der Pharmakonzern Novartis wurde um 0,5 Prozent geringer bewertet. Roche büssten 1,1 Prozent ein.

Uneinheitlich zeigten sich die Aktien zyklischer Firmen: Der Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim sank um 0,3 Prozent. Die Aktien scheiden per 18. Juni aus dem französischen Leitindex CAC 40 aus. Adecco gaben ebenfalls nach, ABB und Geberit zogen an.

Kursverluste des Index-Schwergewichts Apple haben der Wall Street zum Wochenschluss zugesetzt.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor zur Eröffnung am Freitag 0,1 Prozent. Der technologielastige Nasdaq, der am Donnerstag ein zwischenzeitlich ein Rekordhoch markiert hatte, gab 0,4 Prozent nach.

Die Aktien von Apple fielen um 1,3 Prozent auf 191 Dollar. Einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" zufolge ord ert der iPhone-Hersteller für das zweite Halbjahr 20 Prozent weniger Komponenten bei seinen Zulieferern. Apple rechne 2018 mit Auslieferungen von 80 Millionen seiner Smartphones. Zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr habe der Konzern noch mit 100 Millionen Geräten kalkuliert. Vor diesem Hintergrund büssten die US-Chiphersteller AMD, Intel, Micron und Qualcomm bis zu 2,7 Prozent ein.

Kopfschmerzen bereitete Investoren ausserdem das Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben grössten Industrienationen (G7). Dort droht wegen der Handelspolitik offener Streit.

Die Aussicht auf milliardenschwere Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) macht argentinische Anleihen wieder attraktiv. Dies drückte die Rendite der hundertjährigen Titel auf bis zu 8,047 von 8,225 Prozent.

Der IWF sicherte Argentinien einen Kreditrahmen im Volumen von 50 Milliarden Dollar zu, um Wirtschaftskrisen wie in der Vergangenheit abzuwenden. Im Gegenzug versprach die Regierung in Buenos Aires unter anderem grössere Haushaltsdisziplin. Kurzfristig könnte mit einer Rally bei argentinischen Wertpapieren gerechnet werden, sagte Ezequiel Zambaglione, Chef-Analyst des Brokerhauses Max Valores. Der Kreditrahmen und die geplanten Etat-Einsparungen seien jeweils größer als gedacht.

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Vortagesgewinnen und erklärten den Preisrückgang auch mit neuen Importdaten aus China. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,68 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 33 Cent auf 65,62 Dollar.

In China waren die Rohölimporte zuletzt gesunken. Im Mai hatte die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt nach Angaben der Zollverwaltung 39,05 Millionen Tonnen Öl importiert. Im April waren es noch 39,46 Millionen Tonnen gewesen. Rohstoffexperten der Commerzbank wiesen aber darauf hin, dass die Importmenge im April ein Rekordhoch erreicht hatte und dass die Öleinfuhren im Jahresvergleich deutlich gestiegen sind.

Am Vortag hatten die Preise noch kräftig von Meldungen aus Venezuela profitiert. Hier soll es laut einem Medienbericht zu starken Verzögerungen bei der Belieferung von Kunden kommen. Demnach warten derzeit zahlreiche Tanker in den Häfen des von einer schweren Wirtschaftskrise gezeichneten Landes auf die Beladung.

Angesichts des eskalierenden Streits vor dem am (heutigen) Freitag beginnenden Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 sind die Anleger an der Schweizer Börse in die Defensive gegangen.

Der Swiss Market Index (SMI) taucht im Einklang mit den europäischen Börsen bis 11.10 Uhr um 0,84 Prozent auf 8'476,76 Punkte. Damit notiert der Leitindex erstmals seit Ende Mai wieder unter die Marke von 8'500 Zählern, was seinerzeit der tiefste Stand seit Februar 2017 gewesen war.

Die grössten Verluste zeigen im SMI/SLI der Reisedetailhändler Dufry (-1,8%) vor dem Pharmakonzern Roche (-1,5%). Der Basler Pharmakonzern setzt damit die seit einiger Zeit anhaltende Talfahrt fort, die auch vom Krebskongress Asco nur vorübergehend gebremst worden war. Konkurrentin Novartis gibt um 0,9 Prozent nach.

Ganz schwach zeigt sich die Finanzbranche. Die Grossbanken Credit Suisse (-1,3%) und UBS (-1,1%) sowie Julius Bär (-1,1%) müssen deutliche Abschläge hinnehmen.

Im breiten Markt brechen die Aktien des Halbleiterhersteller AMS um 5,7 Prozent ein. Die Anleger reagierten geschockt auf eine Meldung der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei": Diese berichtete, dass Apple seine Zulieferer darauf eingestellt habe, dass für die neue iPhone-Generation rund 20 Prozent weniger Komponenten geordert würden als im Vorjahr für das aktuelle Modell.

Die Aktien von AMS sind am Freitagmorgen unter Druck geraten. Auslöser für die Abgaben war ein Medienbericht, demzufolge Apple seine Zulieferer auf rund 20 Prozent niedrigere Teile-Lieferungen für die neuen iPhone-Modelle vorbereitet hat.

Die AMS-Aktien notieren um 11.00 Uhr 5,9 Prozent tiefer auf 88,52 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert aktuell 0,83 Prozent. AMS hatten sich in den vergangenen Tagen stark entwickelt. Seit Anfang Juni kletterte der Kurs um rund 12 Prozent bis auf über 95 Franken am Vortag.

Die Angst vor einem Konfrontationskurs der neuen italienischen Regierung mit der EU macht dem Rentenmarkt weiter zu schaffen. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Anleihen gaben am Freitag nach, im Gegenzug stiegen die Renditen bis auf 3,125 Prozent von 3,012 Prozent im Schlussgeschäft am Donnerstag. Der Risikoaufschlag zu den richtungsweisenden deutschen Bundesanleihen weitete sich auf 265 Basispunkte aus, das war der höchste Aufschlag seit eineinhalb Wochen.

Die Kurse der Schweizer Blue Chips fallen mit dem Handelsstart deutlich. Besonders hart erwischt es unter anderem die Banken und die Uhrenkonzerne.

Der SMI steht kurz nach der Börsenöffnung mit 0,8 Prozent im Minus. Der Stand des Leitindex' beträgt damt 8479 Punkte. Die Nachrichtenlage bei den Schweizer Unternehmen ist dünn. Dafür sind die Vorgaben den USA und Fernost mehrheitlich negativ.

Der Dow Jones Industrial als wichtigster US-Aktienindex schloss zwar im positiven Bereich, gab nach dem Börsenschluss in Europa aber noch rund 35 Punkte ab. An der technologielastigen US-Börse machten Anleger dagegen Kasse nach dem steilen Anstieg der Vortage. Die Konjunktur in den USA läuft derweil weiter rund.

In Asien zeigen die Börse deutliche Verluste. Top-Thema bleibt das am (heutigen) Freitag beginnende Gipfeltreffen der grossen sieben westlichen Wirtschaftsmächte G7 in Kanada. Dort droht wegen der Schutzzölle von US-Präsident Donald Trump Krach auf offener Bühne. Laut Händlern würden sich die Anleger im Vorfeld vorsichtig zeigen.

Grosse Verluste am Schweizer Schwergewichte-Markt zeigen die beiden Grossbanken UBS (-1,2 Prozent) und Credit Suisse (-1,5 Prozent). Julius Bär geben 1,4 Prozent ab. Erneut deutliche Abgaben müssen die Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont hinnehmen (je -1 Prozent), die bereits am Vortag getaucht waren.

Der Roche-Bon (-1,2 Prozent) fällt ebenfalls stark zurück, während sich Novartis (-0,8 Prozent) und Nestlé (0,6 Prozent) etwas besser halten. Bei den Zyklikern Adecco (-1 Prozent), ABB (-0,5 Prozent), LafargeHolcim (-0,9 Prozent) sowie Sika (-1,7 Prozent) zeigen sich ebenfalls teils starke Kursrückgänge.

Schätzungen von Vorbörsen-Experten bei Julius Bär zufolge eröffnet der Swiss Market Index am Freitag 0,5 Prozent tiefer. Der SMI Future sank um 0,6 Prozent auf 8489 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Die Aktien von Swatch und Richemont (je minus 1,1 Prozent) werden dabei am schlechtesten gesehen. Auch die Bankaktien UBS und Credit Suisse (je minus 0,9 Prozent) kommen nicht gut weg. Bei den Mid Caps sticht Vifor Pharma als einziger Titel mit einem Plus heraus (0,2 Prozent).

Das Mittel Lutathera von Novartis (minus 0,3 Prozent) hat bei Patienten mit einer speziellen Form von Krebs (NET) im fortgeschrittenem Stadium die Lebensqualität verbessert. Die US-Behörde FDA hat das Roche-Mittel Rituxan zur Behandlung der Hautkrankheit Pemphigus Vulgaris genehmigt.

Die Aktien des Zementkonzerns LafargeHolcim (minus 0,8 Prozent) scheiden per 18. Juni aus dem französischen Leitindex CAC 40 aus, wie der Börsenbetreiber Euronext mitteilte.

Im Fokus der Anleger steht laut Händlern weiterhin der Handelsstreit der USA mit der EU und China. Daher dürften sich die Anleger vor dem heute beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen (G7) in Quebec zurückhalten. Dort droht am Wochenende wegen der harten US-Haltung beim Thema Schutzzölle Streit auf offener Bühne.

Ebenfalls im Blick haben die Anleger die Zentralbanktermine der kommenden Woche. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Zinsbeschluss. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag erwarten die Marktteilnehmer, dass die Währungshüter das Ende ihrer Anleihekäufe ankündigen werden.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel nach deutlichen Vortagesgewinnen leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,08 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 14 Cent auf 65,81 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Am Vortag hatten die Preise noch kräftig zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg unter anderem mit der Lage in dem Förderland Venezuela. Hier soll es laut einem Medienbericht zu starken Verzögerungen bei der Belieferung von Kunden kommen. Demnach warten derzeit zahlreiche Tanker in den Häfen des von einer schweren Wirtschaftskrise gezeichneten Landes auf die Beladung.

Der Nikkei verlor in der zweiten Hälfte des Tages 0,5 Prozent auf 22'700 Punkte. Zu den Verlierern zählten vor allem große Unternehmen wie der Mobilfunker SoftBank, der über zwei Prozent nachgab. Dagegen gab es für Papiere des Sojasoßenanbieters Kikkoman ein Plus von 2,3 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will das Unternehmen Vertriebsgesellschaften in Indien und Südamerika gründen.

Experten zufolge wartet der Markt auch auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder über eine Einschränkung der ultralockeren Geldpolitik diskutieren. Insgesamt sei der Markt aber optimistisch, sagte Takuya Takahashi von Daiwa Securities.

Auf dem Devisenmarkt trat der Euro auf der Stelle und wurde mit 1,1570 Franken bewertet. Die Schweizer Währung wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9807 bewertet.

