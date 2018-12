22:30

Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 23'062 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2485 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 6584 Punkte. Im Wochenvergleich legte der Dow dennoch 2,75 Prozent, der S&P 2,86 Prozent und der Nasdaq-Index um 3,97 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten sprangen Tesla-Aktien 5,6 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass Software-Milliardär Larry Ellison und die Personalmanagerin Kathleen Wilson-Thompson als unabhängige Direktoren in die Konzernführung einsteigen.

Der hoch verschuldete US-Computerhersteller Dell kehrte an die New Yorker Börse zurück. Der Kurs der Dell-Aktien (C-Aktien) startete mit 46 Dollar in den Handel, womit das Unternehmen auf eine Marktbewertung von rund 16 Milliarden Dollar kam. Zum Schluss notierte das Dividendenpapier bei 45,43 Dollar. Die Anteilseigner hatten Anfang Dezember einen Aktienrückkauf abgesegnet, der den Weg an die Wall Street ebnete.

18:00

Nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Sitzungen schloss der SMI am letzten Handelstag des Jahres 2,9 Prozent im Plus bei 8429 Punkten. Die Volumen fielen allerdings bescheiden aus, weil viele Anleger in den Ferien sind. Am Vortag war der Leitindex um 2,6 Prozent abgesackt und hatte im Handelsverlauf den tiefsten Stand seit zwei Jahren markiert. Trotz der Erholung vom Freitag hat der SMI damit im Jahresverlauf 2018 rund zehn Prozent eingebüsst.

Händler erklärten, höhere Schlusskurse an der Wall Street und eine feste Tendenz in China hätten zum Wochenschluss auch der Schweizer Börse Rückenwind verliehen. Entsprechend nahm die Verunsicherung der Anleger ab. Das Angstbarometer, der Volatilitätsindex, sank rund neun Prozent.

Sämtliche 20 Blue Chips rückten vor. Spitzenreiter war die UBS mit einem Plus von 4,1 Prozent. Konkurrent Credit Suisse legte 3,4 Prozent zu. Das US-Fondshaus Dodge & Cox hat die Beteiligung an der zweitgrössten Schweizer Bank auf 3,06 Prozent aufgestockt. Der Vermögensverwalter Julius Bär verteuerte sich um 3,6 Prozent. Banken profitieren üblicherweise von einer steigenden Zuversicht an den Märkten, weil die Kunden dann mehr handeln.

Swiss Re legten um 3,2 Prozent zu. Der Zürcher Konzern und andere Rückversicherer könnten Nutzniesser der aus Anlegersicht unbefriedigenden Entwicklung von Katastrophenanleihen werden, wie Konzernchef Christian Mumenthaler im Gespräch mit der "Financial Times" andeutete.

Baloise gewannen 2,9 Prozent. Der Versicherer übernimmt für 86,5 Millionen Franken einen 20-Prozent-Anteil an der Aevis Victoria-Tochter Infracore. Mit der Beteiligung an der Besitzerin von Privatkliniken diversifiziert Baloise sein Immobilienportfolio in der Schweiz.

Auch die Aktien von Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft waren gesucht. Der Luxusgüterkonzern Richemont legte 3,4 Prozent zu, Swatch 2,9 Prozent. Die Titel des Elektrotechnikers ABB gingen um 2,8 Prozent höher aus dem Handel.

16:57

An der Wall Street könnte eine Woche wilder Kursausschläge mit moderaten Verlusten zu Ende zu gehen. Nach einer freundlichen Eröffnung rutschte der Dow Jones Industrial am Freitag ins Minus. Der Dow Jones notierte zuletzt 0,34 Prozent tiefer bei 23 059,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,31 Prozent auf 2481,14 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,48 Prozent auf 6258,42 Zähler.

Am Donnerstag war der Dow wegen Befürchtungen über zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China zeitweise um mehr als 2,5 Prozent abgesackt, bevor er im späten Geschäft innerhalb von gut 90 Minuten um rund 850 Punkte gestiegen und mit einem Plus von gut 1 Prozent geendet hatte. Bereits an den vorhergehenden beiden Handelstagen hatte das Börsenbarometer in dem feiertagsbedingt dünnen Geschäft sehr stark geschwankt.

Damit deutet sich für den Dow in der letzten Börsenwoche des Jahres ein Gewinn von rund 3 Prozent an. Zwar wird an der Wall Street an Silvester noch gehandelt, dennoch lässt sich bereits jetzt sagen, dass der Monat Dezember mit einem Dow-Verlust von derzeit rund 9 Prozent miserabel war und damit auch eine positive Jahresbilanz zunichte gemacht hat. Aufs Jahr 2018 gesehen verbucht der Dow derzeit ein Minus von rund 6 Prozent.

16:36

In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im Oktober waren sie noch um 2,6 Prozent gefallen.

16:01

Die Wall Street hat am Freitag ihre Jahresend-Rally fortgesetzt. Die Kurse legten zu Handelsbeginn auf breiter Front zu. Der Dow Jones stieg zu Börsenbeginn um 0,3 Prozent auf 23'213 Punkte. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite starteten mit einem Plus von jeweils rund 0,6 Prozent.

Tesla- Aktien stiegen zu Handelsbeginn um 2,4 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass Software-Milliardär Larry Ellison und die Personalmanagerin Kathleen Wilson-Thompson als unabhängige Direktoren in die Konzernführung einsteigen.

16:00

In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung weniger eingetrübt als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,0 Punkte auf 65,4 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 60,2 Punkte erwartet. Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Schrumpfung.

15:08

An der Schweizer Börse hat sich die Achterbahnfahrt der vergangenen Sitzungen am Freitag fortgesetzt. Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag übernahmen am letzten Handelstag des Jahres Schnäppchenjäger das Zepter. Der SMI legte 2,6 Prozent auf 8406 Punkte zu. Die Volumen fielen allerdings bescheiden aus, weil viele Anleger in den Ferien seien. Am Vortag war der Leitindex um 2,6 Prozent abgesackt und hatte im Handelsverlauf den tiefsten Stand seit zwei Jahren markiert. Trotz der Erholung vom Freitag steuert der SMI damit im Gesamtjahr 2018 auf ein Minus von gut zehn Prozent zu.

Händler erklärten, höhere Schlusskurse an der Wall Street und eine feste Tendenz in China hätten auch der Schweizer Börse Rückenwind verliehen. Entsprechend nahm die Verunsicherung der Anleger ab. Das Angstbarometer, der Volatilitätsindex, büsste rund zehn Prozent ein.

14:00

Europas Börsen haben am letzten Handelstag des Jahres noch ein wenig Boden gutgemacht. Der Dax stieg am Freitag um 1,7 Prozent auf 10'558 Punkte. Dies dürfte die meisten Anleger aber kaum versöhnen. "Das Börsenjahr 2018 war ein Reinfall", fasste Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Market zusammen. Mit einem Kursverlust in der Grössenordnung von fast 20 Prozent dürfte zu Jahresbeginn kaum jemand gerechnet haben. Denn das Jahr hatte gut begonnen. Am 23. Januar hatte der Dax mit 13'596,89 Punkten noch ein Allzeithoch markiert.

Es ist das erste Mal seit 2011, dass der Leitindex keinen Gewinn einfährt. Das Jahresminus mit 18,3 Prozent ist sogar der höchste Abschlag seit 2008. Im Jahr der Finanzkrise war der Dax allerdings um gut 40 Prozent nach unten gerauscht. Im nun zu Ende gehenden Jahr verdarben die steigenden US-Zinsen vielen Anlegern die Kauflaune. Hinzu kam die Befürchtung, der amerikanisch-chinesische Zollstreit könnte die Weltkonjunktur schwächen, ausserdem die Unsicherheit über den Brexit sowie die immer wieder aufkeimenden Haushaltsprobleme Italiens.

13:47

Der Dollar ist einer der grössten Gewinner des Jahres 2018. Im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen wie dem Euro oder dem Schweizer Franken legte er auf Jahressicht knapp fünf Prozent zu. Vor allem verglichen mit Währungen von Schwellenländern wie Brasilien, Südafrika oder der Türkei verteuerte er sich deutlich. Ein Grund für die starke Nachfrage von Investoren nach dem "Greenback" waren die vier Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Anlageexperten rechnen allerdings nicht damit, dass der Höhenflug des Dollar 2019 anhält. So signalisierte die Fed wegen einer sich absehbar abkühlenden US-Konjunktur nur noch zwei Zinsanhebungen für 2019.

11:28

Kurz vor dem Ende eines turbulenten Jahres haben die Ölpreise am Freitag wieder etwas angezogen. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um zwei Prozent auf 53,27 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 45,80 Dollar 2,7 Prozent mehr. Händler sprachen von einer technischen Bewegung, nachdem die Preise in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten waren. An den fundamentalen Gründen für die Preisentwicklung habe sich in den vergangenen Tagen nichts geändert.

Zum einen hat der Handelsstreit zwischen China und den USA seit Beginn des vierten Quartals Spekulationen auf eine Konjunkturabschwächung mit sinkender Nachfrage nach Öl ausgelöst. Zum anderen fördern die USA wieder mehr Öl und könnten 2019 trotz Förderkürzungen der Opec und ihrer Partner für ein Überangebot sorgen. Mit 11,6 Millionen Fässern Öl pro Tag ist die weltgrößte Volkswirtschaft im laufenden Jahr auch zum weltgrößten Ölförderer aufgestiegen - noch vor Saudi-Arabien und Russland.

Bis Oktober hatten viele Anleger auf ein sinkendes Angebot durch höhere Nachfrage gesetzt. Der Preis für Brent war auf ein Vier-Jahres-Hoch von über 85 Dollar gestiegen. Etwa parallel zur Ernüchterung an den Aktienmärkten kam auch der Ölpreis unter Druck. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem die US-Börsen geöffnet waren, rutschte er zeitweise erstmals seit Juli vorigen Jahres wieder unter 50 Dollar. Auf Jahressicht ergibt sich ein Preisabschlag von rund 20 Prozent.

11:07

Wegen der Turbulenzen an den weltweiten Aktienmärkten und der Furcht vor weiteren Schwankungen im neuen Jahr haben sich Anleger am letzten Handelstag 2018 verstärkt mit Gold eingedeckt. Der Preis für das Edelmetall kletterte am Freitag um bis zu 0,5 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 1282 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). "Investoren sehen Gold derzeit als den einzig wahren sicheren Hafen", sagte Brian Lan, Geschäftsführer beim Rohstoffbroker GoldSilver Central. Auf Monatssicht summiert sich das Plus bei dem Edelmetall damit auf 4,6 Prozent. Allerdings liegt der Goldpreis auf Sicht des ganzen Jahres rund zwei Prozent unter seinem Niveau von Ende 2017. "Am Goldmarkt war 2018 ein durchwachsenes Jahr", sagte Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank. Belastend habe sich vor allem der relativ starke Dollar ausgewirkt.

10:51

Der SMI legte 2,1 Prozent auf 8364 Punkte zu. Am Vortag war der Leitindex um 2,6 Prozent abgesackt und hatte im Handelsverlauf den tiefsten Stand seit zwei Jahren markiert. Trotz der Erholung vom Freitag steuert der SMI damit im Gesamtjahr 2018 auf ein Minus von rund elf Prozent zu.

Händler erklärten, höhere Schlusskurse an der Wall Street und eine feste Tendenz in China hätten auch der Schweizer Börse Rückenwind verliehen.

Sämtliche 20 Blue Chips rückten vor. Spitzenreiter war die UBS mit einem Plus von 3,4 Prozent. Konkurrent Credit Suisse legte 2,6 Prozent zu. Das US-Fondshaus Dodge & Cox hat die Beteiligung an der zweitgrössten Schweizer Bank auf 3,06 Prozent aufgestockt. Der Vermögensverwalter Julius Bär verteuerte sich um 2,8 Prozent. Baloise gewannen 1,7 Prozent. Der Versicherer übernimmt für 86,5 Millionen Franken einen 20-Prozent-Anteil an der Aevis Victoria-Tochter Infracore. Mit der Beteiligung an der Besitzerin von Privatkliniken diversifiziert Baloise sein Immobilienportfolio in der Schweiz.

Auch die Aktien von Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft waren gesucht. Der Luxusgüterkonzern Richemont legte drei Prozent zu, Swatch 2,6 Prozent. Die Titel des Elektrotechnikers ABB verteuerten sich um ebenfalls um 2,6 Prozent. Händler erklärten, die Sorgen um die Weltwirtschaft seien etwas in den Hintergrund gerückt.

Hoch in der Anlegergunst standen auch die zuletzt nach unten gerutschten Technologiewerte. Der Sensorhersteller und Apple-Zulieferer AMS verzeichnete einen Kurssprung von 4,8 Prozent. U-Blox und Kudelski stiegen jeweils gut fünf Prozent.

09:43

Die jüngste Unsicherheit an den Finanzmärkten hat vergleichsweise sicheren Anlagen wie japanischen Staatsanleihen weiter Auftrieb verliehen. Am Freitag legten die Kurse zu, während die Renditen für japanische Staatspapiere im Gegenzug fielen. Am Morgen rutschte die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen erstmals seit September 2017 wieder unter die Marke von 0 Prozent.

Zeitweise wurde ein Tief bei minus 0,006 Prozent erreicht. Nachdem die Rendite 2016 phasenweise deutlicher in den negativen Bereich gerutscht war, konnten sie sich seit dem Herbst 2017 knapp oberhalb der Null-Marke halten.

Der Rückfall der Rendite in den negativen Bereich dürfte vorerst keinen Einfluss auf die Geldpolitik der japanischen Notenbank haben. In der vergangenen Woche hatte Notenbankchef Haruhiko Kuroda gesagt, dass ein Abrutschen in den negativen Bereich kein Problem sei, solange die Entwicklung weiterhin dem Zinsziel der Zentralbank entspreche. Das Zinsziel der japanischen Währungshüter für zehnjährige Staatsanleihen, mit dem die Langfristzinsen gesteuert werden sollen, beträgt null Prozent.

09:10

Der Swiss Market Index kann am Freitag unmittelbar nach Handelseröffnung zulegen. Gesucht sind die Titel von Grossbanken und Zyklikern.Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet den letzten Handelstag des Jahres um 1,1 Prozent fester bei 8286 Punkten. Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag nach den Weihnachtsfeiertagen mit massiven Verlusten aus der Sitzung gegangen und gar auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen war, steht nun zumindest kurz nach Eröffnung eine Gegenbewegung an.

Im Moment könne man nur einige wenige Stunden voraus schauen, heisst es aus dem Handel. Dass die Nervosität wieder deutlich zugenommen hat, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der am Donnerstag auf den höchsten Schlussstand seit Februar geklettert war. Derweil verlagert sich der Fokus in den USA erneut auf die politische Bühne hin. So wurde in der Nacht auf Freitag bekannt, dass sich der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten wohl bis ins neue Jahr hinziehen wird.

Von Seiten der Unternehmen gibt es zwischen den Feiertagen kaum Nachrichten und auch Impulse durch Analystenstudien bleiben bisher aus. Einzig vom Versicherer Bâloise (+1,1 Prozent) gab es die Nachricht, dass er sich mit 20 Prozent am auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Unternehmen Infracore beteiligen wird. 80 Prozent der Anteile verbleiben bei der Hotel- und Klinikgruppe Aevis Victoria (Kurs unverändert).

Die #Bâloise investiert im Rahmen ihrer Immobilienanlagen 86,5 Millionen Franken in das auf Schweizer Immobilien im Gesundheitsmarkt spezialisierte Unternehmen Infracore. https://t.co/HpJMah6PQp pic.twitter.com/nNuYP6scld — cash (@cashch) 28. Dezember 2018

Klar überdurchschnittlich zeigen sich die Grossbankenwerte UBS (+1,6 Prozent) und CS (+1,2 Prozent). Auch die Kurse von typischen Zyklikern wie ABB und LafargeHolcim (beide je +1,4 Prozent) sind deutlich höher.

Bei den defensiven Börsenschwergewichten liegen Novartis und Roche (beide je +1,1 Prozent) sowie Nestlé (+1,0 Prozent) ungefähr im Marktschnitt.

08:40

Die Furcht der Anleger vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung hat der japanischen Börse erstmals seit 2011 einen Jahresverlust eingebrockt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Handel am Freitag 0,3 Prozent schwächer mit 20.014 Zählern - auf das Jahr 2018 gesehen summierte sich das Minus damit auf 12,1 Prozent.

Der breiter gefasste Topix-Index verlor auf Jahressicht sogar knapp 18 Prozent. Investoren rechneten damit, dass die Schwankungen an den US-Börsen auch zu Anfang des neuen Jahres anhielten und stellten sich daher lieber an die Seitenlinie, sagte Chefanalyst Eiji Kinouchi vom Brokerhaus Daiwa Securities.

An der Börse in Tokio wird in der kommenden Woche nur am Freitag gehandelt. Die Pforten an der Wall Street bleiben dagegen nur am Neujahrstag geschlossen. Die Börse in Shanghai gewann im Gegensatz zu der in Japan 0,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg ebenfalls um knapp ein halbes Prozent.

08:12

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent zu. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 2,6 Prozent und schloss bei 8196 Punkten.

Rückenwind zum Abschluss der wegen Weihnachten verkürzten Handelswoche bekommt der SMI aus den USA. An der Wall Street schlossen die wichtigsten Indizes nach einer Achterbahnfahrt im Plus.

Sämtliche SMI-Werte sind vorbörslich höher. Am deutlichsten legen ABB, Adecco und UBS (alle je +1,3 Prozent) zu. Auch die Schwergewichte Nestlé und Roche (beide je +0,8 Prozent) sowie Novartis (+1,0 Prozent) zeigen sich erholt.

08:05

Die Ölpreise haben ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt und kurz vor dem Wochenende wieder zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,22 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,02 Dollar auf 45,63 Dollar.

Ähnlich wie an den Aktienmärkten gab es auch bei den Ölpreisen im Verlauf der Weihnachtsfeiertage starke Kursbewegungen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Notierungen unter anderem durch die politische Unsicherheit in den USA im Zuge des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in Washington bewegt. Ausserdem sorgte die Unsicherheit über die künftige Fördermenge der Opec und die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt für Bewegung bei den Ölpreisen.

Im Tagesverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken. Entsprechende Daten werden am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche erneut gesunken sind. Dies könnte den Ölpreise weiter Auftrieb verleihen.

07:20

Die Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA hat den US-Dollar in der Nacht auf Freitag weiter belastet und dem Euro sowie dem Franken Rückenwind verliehen. Der Euro stieg am Freitagmorgen zeitweise bis auf 1,1467 Dollar, musste die Gewinne zum Teil aber wieder abgeben. Aktuell liegt der Kurs mit 1,1455 Dollar aber immer noch höher als am Vortag. Zum Franken schwächt sich der Euro leicht ab auf 1,1282 von 1,1292 am Vorabend. Der Dollar notiert zum Franken derweil auf 0,9848 nach 0,9865 Franken am Vorabend.

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wird sich wohl bis ins neue Jahr hinziehen. Nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn vertagte sich der US-Kongress in Washington am Donnerstag (Ortszeit) auf kommende Woche, wie US-Medien berichteten. Nur wenige Abgeordnete seien nach den Weihnachtsferien überhaupt in Washington erschienen. US-Medien gehen nun davon aus, dass frühestens Anfang Januar eine Einigung über den Haushalt und die Grenzsicherung zu Mexiko gefunden und damit der "Shutdown" beendet werden könne.

Die Verhandlungen im US-Kongress zur Lösung des Haushaltsstreits werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Beide Kammern traten am Donnerstag jeweils nur für einige Minuten zusammen, um sich dann zu vertagen. https://t.co/aFmhmfZqpE pic.twitter.com/R6tsveh0uc — cash (@cashch) 28. Dezember 2018

06:35

Der Nikkei-Index gibt nach. Der 225 Werte umfassende Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 20'036 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1492 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

06:30

Ein Euro wurde mit 1,1449 Dollar bewertet nach 1,1429 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,57 Yen gehandelt nach 110,99 Yen in den USA.

