"China macht die Tür für Verhandlungen mit den USA weit auf", sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Nun bleibe abzuwarten, ob US-Präsident Donald Trump durch diese Tür gehe. Der Republikaner twitterte später, dass er das Vorhaben der Chinesen begrüsse.

Der Dow Jones schloss 1,8 Prozent höher auf 24'408 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 2656 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 2,1 Prozent auf 7094 Punkte.

Bei den Einzelwerten ragten T-Mobile US und Sprint heraus. Die beiden Mobilfunkanbieter haben einem Insider zufolge ihre Fusionsgespräche wieder aufgenommen. Die Telekom-Tochter wolle das US-Unternehmen kaufen, hiess es. Sprint-Aktien legten um etwa 17 Prozent zu, die Papiere von T-Mobile um fast 6 Prozent.

Zu den Gewinnern zählten auch die Autowerte, denn Xi kündigte noch für 2018 die Senkung von Einfuhrzöllen für Autos an. Ford und GM stiegen zwischen 1,8 und 3,3 Prozent.

Der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing lieferte zuletzt mehr Verkehrsflugzeuge aus als vor Jahresfrist. In den ersten drei Monaten brachten die Amerikaner 184 Maschinen (Vorjahreszeitraum: 169) an die Kunden, wie der Airbus-Rivale mitteilte. Anleger honorierten die guten Zahlen mit einem Kuraufschlag von fast 4 Prozent.

Im Fokus stand weiter das soziale Netzwerk Facebook, dessen Aktien 4,5 Prozent zulegten. Facebook-Chef Mark Zuckerberg entschuldigte sich im US-Kongress für die Datenaffäre. "Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist", sagte Zuckerberg vor dem Justiz- und Handelsausschuss des Senats.

17:40

Der Schweizer Leitindex SMI steigt bis Börsenschluss um 0,8 Prozent auf 8756 Punkte. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelstreit habe die Anleger zu Käufen ermuntert, sagen Händler. Im Zentrum des Interesses stand Givaudan. Die Aktien des Duft- und Aromenherstellers fallen nach den Umsatzzahlen für das erste Quartal um 2,4 Prozent. Zwar steigerte der Weltmarktführer aus Genf die Verkaufserlöse um 5,4 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken. Das ist allerdings etwas weniger als von Analysten erwartet.

An die Spitze der Standardwerte setzen sich die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch mit 2,1 und 1,6 Prozent Kursplus. Die Werte profitieren von den besser als erwarteten Umsatzzahlen des Weltmarktführers LVMH.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS steigen um 1,2 und 0,8 Prozent. Von den SMI-Schwergewichten gewinnen Nestlé 0,9 Prozent an Wert, Novartis 1,4 Prozent und Roche 0,2 Prozent.

Am breiten Markt legen die Aktien von Lastminute 2,7 Prozent auf 15,25 Franken zu. Die Online-Reiseagentur will 15,8 Prozent seiner Aktien zum Preis von 16 Franken je Aktie zurückkaufen.

Meyer Burger steigen um 7,1 Prozent. Damit setzten die Papiere des Solarzulieferers, der im laufenden Jahr rund einen Drittel seines Werts eingebüsst hat, den volatilen Kursverlauf fort. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Dienstag.)

17:00

Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag ausgebaut. Zeitweise stieg die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,2378 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen. Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro die Marke von 1,18 übersprungen. Aktuell kostet ein Euro 1,1810 Franken. Das Dollar-Franken-Paar tendiert derweil mit 0,9561 wenig verändert.

15:48

Erleichterung über versöhnliche Töne aus Peking im Handelsstreit haben am Dienstag auch der Wall Street Auftrieb gegeben. Der Dow Jones eröffnete rund 1,7 Prozent höher mit 24'378 Punkten. Der S&P 500 legte 1,4 und der Nasdaq-Composite 1,7 Prozent zu. Chinas Präsident Xi Jinping hatte eine Öffnung der heimischen Wirtschaft und eine Senkung von Importzöllen bekräftigt. Die Schritte gelten im Ausland als überfällig. Beobachter sahen in Xis Ankündigung den Versuch, im Handelsstreit mit den USA den Druck aus dem Kessel zu nehmen.

Zu den Gewinnern im Anfangsgeschäft zählten die Autowerte, denn Xi kündigte noch für 2018 die Senkung von Einfuhrzöllen für Autos an. GM und Ford stiegen um je zwei Prozent. Im Fokus stand weiter Facebook, deren Aktien kaum verändert tendierten. Mit Spannung warteten die Anleger auf die Anhörung von Firmenchef Mark Zuckerberg von einem Kongress-Ausschuss wegen der Datenaffäre.

15:25

Noch ein Blick nach Deutschland. Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Dienstag auf den anstehenden Führungswechsels bei Volkswagen reagiert. Die Aktien stiegen um 5 Prozent auf 172,50 Euro und fuhren damit an die Dax-Spitze.

14:15

Ein Update zu den Ölpreisen: Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Dienstag fortgesetzt. Die Angst vor einem Versorgungsengpass schob den Preis für ein Fass Nordseeöl der Sorte Brent um gut zwei Prozent auf über 70 Dollar. Damit nähert sich der Preis dem Ende Januar erreichten Jahreshoch von über 71 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 64,80 Dollar ebenfalls zwei Prozent mehr.

Anleger befürchten, dass sich das Angebot verknappen könnte. Hintergrund sind die politischen Spannungen rund um Syrien und den Iran sowie die am Freitag verhängten neuen US-Sanktionen gegen Russland, den weltgrössten Ölförderer.

12:40

Der SMI steht gegen Mittag 0,7 Prozent höher bei 8746 Punkten (Tageshoch 8753). Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,5 Prozent auf 1431 Zähler und der breite SPI um 0,6 Prozent auf 10'242 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 20 im Plus, 9 im Minus und 1 (Swisscom) unverändert.

Nach oben schlagen die Aktien der Uhrenhersteller aus. Die Kurse von Richemont (+2,5 Prozent) und Swatch (+1,3 Prozent) werden durch gute Resultate des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH angetrieben. Der Wettbewerber steigerte den Umsatz zweistellig und übertraf die Erwartungen. Insbesondere der Absatz von Uhren und Schmuck stieg stark.

Starke Performance: Swatch-Aktie (rot) im Vergleich zum SMI (grün) in den letzten zwölf Monaten.

Die in den Marktbewegungen der letzten Wochen stärker bewegten Zykliker machen nun auch die Bewegung nach oben mit. So weisen etwa Lonza (+1,8 Prozent), ABB (+1,6 Prozent) oder Logitech (+0,9 Prozent) stärkere Kursgewinne auf.

Bei den Schwergewichten ist Novartis (+1,5 Prozent) nach der eher schwachen Entwicklung vom Vortag eine Stütze. Aber auch Roche und Nestlé (je +0,5 Prozent) sorgen am Gesamtmarkt für ein festeres Fundament.

Mit Abstand schwächster Wert unter den Bluechips ist Givaudan (-3,4 Prozent), die nach Zahlen zum ersten Quartal im Fokus stehen. Das Wachstum sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, hiess es in ersten Kommentaren.

Am breiten Markt legen Valartis (+12 Prozent) nach Zahlen kräftig zu. Die Gruppe hat ihre Restrukturierung vorangetrieben, verbuchte aber einen Verlust. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

10:50

Die Talfahrt des Rubel beschleunigt sich. Die russische Währung verliert zum Dollar bis zu 5,5 Prozent und ist mit 63,92 Rubel so billig wie seit Dezember 2016 nicht mehr. Schon am Montag war die Währung nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland deutlich ins Rutschen geraten.

10:10

Die Schweizer Börse ist am Dienstag im Sog guter Vorgaben aus Asien fester gestartet. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Handelstreit der USA mit China ermutige die Anleger zu Käufen, heisst es am Markt. Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen. Der Leitindex SMI steigt um 0,4 Prozent auf 8721 Punkte.

Im Zentrum des Interesses steht Givaudan. Die Aktien des Duft- und Aromenherstellers fallen nach den Umsatzzahlen für das erste Quartal um 4,2 Prozent. Zwar steigerte der Weltmarktführer aus Genf die Verkaufserlöse um 5,4 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken. Das ist allerdings etwas weniger als von Analysten erwartet: Diese hatten im Schnitt mit 1,34 Milliarden Franken gerechnet.

An die Spitze der Standardwerte setzen sich die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch mit 2,4 und 1,5 Prozent Kursplus. Die Werte profitieren von den besser als erwarteten Umsatzzahlen des Weltmarktführers LVMH. Der französische Konzern steigerte die Verkaufserlöse deutlich stärker als erwartet um 13 Prozent auf 10,85 Milliarden Euro.

Zu den Verlierern zählen die Aktien der Privatbank Julius Bär mit 0,9 Prozent Minus sowie die der Versicherer Swiss Re und Swiss Life, die jeweils 0,4 Prozent nachgeben. Von den SMI-Schwergewichten gewinnen Nestlé 0,4 Prozent an Wert, Novartis 0,8 und Roche 0,4 Prozent.

Am breiten Markt legen die Aktien von Lastminute 2,0 Prozent auf 15,15 Franken zu. Die Online-Reiseagentur will 15,8 Prozent ihrer Aktien zum Preis von 16 Franken je Aktie zurückkaufen.

Die Valartis-Titel schiessen 10,4 Prozent hoch. Der Finanzdiensleister will trotz eines Jahresverlusts von 1,8 Millionen Franken eine stabile Dividende von 20 Rappen je Aktie zahlen.

Die Aktien von Sulzer, Oerlikon und Schmolz+Bickenbach steigen nach dem Kurssturz vom Vortag um 2,9 Prozent, 2,1 Prozent und 1,6 Prozent. Wegen der Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland hatte die Anleger die Anteile der Unternehmen, an denen der russische Oligarch Viktor Vekselberg namhaft beteiligt ist, auf den Markt geworfen.

09:08

Der SMI startet mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 8733 Punkten, wobei bloss Givaudan (-2,7 Prozent) nach Zahlen zum ersten Quartal im roten Bereich stehen. Positiv dürften Signale Chinas im Handelsstreit mit den USA wirken. Das sorgte bereits in Asien an den Aktienmärkten für spürbaren Auftrieb.

Nach oben schlagen die Aktien der Uhrenhersteller aus. Die Kurse von Richemont (+1,7 Prozent) und Swatch (+1,2 Prozent) werden durch gute Resultate des französischen Luxusgüterkonzern LVMH angetrieben.

Die in den Marktbewegungen der vergangenen Wochen stärker bewegten Zykliker zeigen sich nun auch von der positiven Stimmung deutlicher getrieben. So weisen etwa Lafarge-Holcim (+0,5 Prozent), ABB (+0,7 Prozent), oder Sika (+0,4 Prozent) stärkere Indikationen auf. Die Grossbanken UBS (+0,9 Prozent) und CS (+0,6 Prozent) schlagen sich besser als der Gesamtmarkt.

Zurich (+0,5 Prozent) dürften von dem nun lancierten Aktienrückkaufprogramm gestützt werden. Die übrigen Assekuranzen Swiss Re (+0,1 Prozent) und Swiss Life (+0,4 Prozent) liegen näher am Marktschnitt. Für Swiss Re hat Barclays das Kursziel angehoben. Die Schwergewichte Novartis (+0,6 Prozent), Roche (+0,4 Prozent) und Nestlé (+0,3 Prozent) geben dem Gesamtmarkt ebenfalls ein festeres Fundament. Am breiten Markt schwingen die zuletzt unter Druck geratenen AMS (+2,9 Prozent) obenaus.

08:40

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Chinas jüngste Pläne in der Handelspolitik haben dort für Erleichterung gesorgt. Der Nikkei-Index rückte am Dienstag um 0,5 Prozent auf 21.794,32 Zähler vor, der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent. Der Shanghai-Composite in China legte ein Prozent zu.

Präsident Xi Jinping versprach eine Senkung von Importzöllen unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne. "Nach meiner Einschätzung lässt China die Tür nach wie vor offen, möchte aber gegenüber den USA nicht zu viele Zugeständnisse machen", schreibt Hao Zhou von der Commerzbank in einem Analystenkommentar. Entscheidend sei nun, welche konkreten Massnahmen China künftig umsetzen werde.

08:29

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2309 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken tritt der Euro bei 1,1784 mehr oder weniger auf der Stelle und auch der US-Dollar zeigt sich zum Franken mit 0,9572 nur wenig bewegt.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär knapp 0,5 Prozent höher bei 8728 Punkten erwartet. Im Fokus stehen die Aktien von Givaudan (-1 Prozent) nach Vorlage von Umsatzzahlen. Besonders stark im Plus berechnet werden hingegen die Titel von Richemont und Swatch (je +1,2 Prozent). Am breiten Markt fallen Flughafen Zürich (-0,8 Prozent) und Straumann (-0,3 Prozent) auf.

Unter den Anlegern dominierte am Morgen die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Auch an den asiatischen Märkten ging es bergauf . Chinas Präsident Xi Jinping will die Wirtschaft seines Landes öffnen und den Konflikt mit den USA mit niedrigeren Zöllen entschärfen.

07:18

Ein Blick an die Rohstoffmärkte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 69,01 Dollar (+0,6 Prozent). Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert aktuell bei 63,82 Dollar (+0,8 Prozent). Händler verwiesen auf die Kursverluste des US-Dollar. Dieser geriet im Mittagshandel unter Druck. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl in der US-Währung gehandelt wird.

06:45

Präsident Xi Jinping versprach zur Erleichterung der Märkte eine Senkung von Importzöllen unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen. US-Präsident Donald Trump hatte noch am Sonntag erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne. Der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte den Aktienhandel zuletzt belastet.

Nun stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio um 1,1 Prozent auf 21.913 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent auf 1740 Zähler. Gefragt waren vor allem die Titel japanischer Autohersteller: Toyota und Nissan verteuerten sich um jeweils etwa zwei Prozent, Mazda um ein Prozent.

06:36

Dollar und Euro legten nach Xis Rede jeweils rund 0,4 Prozent zu: Die US-Devise wurde zu 107,25 Yen gehandelt, die europäische Gemeinschaftswährung zu 132,04 Yen.

