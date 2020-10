15:35

Der Dow Jones Leitindex beginnt die Woche 1 Prozent höher bei 27'989 Punkten. Auch Nasdaq (+1 Prozent) und S&P 500 (+0,9 Prozent) legen einen positiven Wochenstart hin bei 11'184, beziehungsweise 3382 Zählern.

+++

15:00

Die Leasingfirma Grenke sieht sich von einem zentralen Vorwurf des britischen Investors Fraser Perring weiter entlastet. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe Grenke mitgeteilt, dass sie für mehr als 98 Prozent der Bankguthaben zu den Stichtagen 30. Juni 2020 und 15. September 2020 Bestätigungen der Banken erhalten habe. "Bedingt durch den internationalen postalischen Versand werden die noch ausstehenden Bankbestätigungen Mitte Oktober 2020 erwartet", erklärte Grenke.

Grenke verdient sein Geld vor allem mit dem Verleih von IT und anderen Technologie-Produkten an kleine und mittlere Firmen sowie mit verwandten Dienstleistungen. Einer der zentralen Vorwürfe von Perring lautet, dass ein wesentlicher Teil der liquiden Mittel in der Bilanz nicht existiere. Daraufhin hatte Grenke KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt.

Die Attacke des Leerverkäufers hat der Grenke-Aktie in den vergangenen Wochen erheblich zugesetzt. Nach der Mitteilung am Montag legten die Aktien um 23 Prozent zu.

Grenke +18% Die Prüfer von KPMG haben Bankbelege für das Guthaben bei der Bundesbank gefunden Der Shortseller Viceroy hatte in Frage gestellt, dass es dieses Guthaben gibt pic.twitter.com/DLtEWTldTI — Florian Bamberg (@flobamberg) October 5, 2020

+++

14:30

Nachrichten über die gesundheitliche Erholung des US-Präsidenten Donald Trump dürften den US-Börsen zum Wochenstart Rückenwind geben. Bereits in Japan und Europa profitierten die Aktienmärkte von der dadurch wieder schwindenden politischen Unsicherheit, die am Freitag in weiten Teilen der Börsenwelt noch für Verluste gesorgt hatte.

Bevor kurz nach dem Börsenstart womöglich der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister die Kurse bewegen könnte, taxierte der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher bei 27 871 Punkten. Der Nasdaq 100 wurde ebenfalls mit plus 0,7 Prozent auf 11 333 Punkte indiziert. Am Freitag hatte der US-Leitindex ein halbes Prozent verloren, der S&P 500 und vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes hatten zugleich noch deutlicher im negativen Terrain geschlossen.

What to watch today: Wall Street set to start new week higher as investors monitor Trump's health https://t.co/SbgEjANmYh — CNBC (@CNBC) October 5, 2020

Zuletzt hiess es nach Aussagen des Ärzteteams von Trump, dass der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident das Krankenhaus womöglich bereits an diesem Montag verlassen könnte. Der Präsident selbst hatte sich trotz seiner Infektion am Sonntag bereits während einer Spritztour vor dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda (Maryland) wieder von Anhängern bejubeln lassen. Im Verlauf des Wochenendes noch hatte es widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump gegeben.

Unter den Einzelwerten am US-Markt könnten vor dem Hintergrund der Behandlung Trumps mit experimentellen Antikörpern gegen das Corona-Virus die Aktien von Regeneron Pharmaceuticals einen Blick wert sein. Vorbörslich ging es für die Papiere des Biotech-Unternehmens um etwas mehr als 5 Prozent hoch.

Unter den Nebenwerten an der Nasdaq sprangen die Papiere von MyoKardia um 58 Prozent hoch, während sich die Aktien des Pharmaherstellers BMS unverändert zeigten. Bristol-Myers Squibb (BMS) will den Hersteller von Herzmedikamenten für 13 Milliarden US-Dollar in bar oder 225 Dollar je Aktie kaufen.

Um etwas mehr als 1 Prozent stiegen zudem die Anteilsscheine von Caterpillar . Der US-Baumaschinenhersteller kauft das Öl- und Gasgeschäft des britischen Pumpen-Produzenten Weir Group für etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar in bar.

+++

13:45

Der Ölpreis hat sich zum Wochenstart deutlich erholt. Im Mittagshandel am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,69 US-Dollar. Das waren 1,42 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,48 auf 38,52 Dollar. Obwohl US-Öl damit seit Monatsbeginn unterhalb der 40-Dollar-Marke liegt, konnten beide Sorten ihre Verluste wieder etwas eingrenzen.

Oil prices rebound 2% on Trump's health, Norway strike escalation https://t.co/3rxW5kJeWz — Reuters Commodities (@ReutersCommods) October 5, 2020

Gestützt wurde die Entwicklung am Markt von Hoffnungen auf eine baldige Genesung von Donald Trump, trotz widersprüchlicher Aussagen zu seinem Zustand. Der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident könnte das Krankenhaus laut Aussagen seines Ärzte-Teams unter Umständen bereits am Montag verlassen.

Marktbeobachter sahen jedoch zuletzt nur begrenztes Aufwärtspotential: "Der Ölpreis erhole sich im Zuge steigender Risikofreude", hiess es von Jens Pedersen, Analyst der Danske Bank. "Besonders die schwachen Fundamentaldaten begrenzen jedoch, vor dem Hintergrund der steigenden Fördermengen der Opec, die Rally." Der Streik in der norwegischen Öl- und Gasindustrie sei zudem laut Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch kein Grund für höhere Preise.

+++

+++

13:05

Die Hoffnung auf eine rasche Genesung von US-Präsident Donald Trump lässt bei Europas Börsianern zum Wochenauftakt Kauflaune aufkommen. Dax und EuroStoxx50 legten am Montagvormittag 0,68 Prozent beziehungsweise 0,61 Prozent zu auf 12.775 Punkte beziehungsweise 3210 Punkte. Der britische FTSE gewinnt 0,72 Prozent, genauso wie der der französische Cac 40.

Der SMI hält sich mit Gewinnen um die 0,4 Prozent ebenfalls gut. Grosser Gewinner an der Schweizer Börse ist Dufry. Der Reisedetailhändler arbeitet in Zukunft in China mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba zusammen. Die Titel steigen um knapp 18 Prozent.

Der aktuelle Stand bei den wichtigsten Leitindizes (12:55 Uhr):

Quelle: Bloomberg

+++

12:45

An den US-Börsen zeichnet sich zum Handelstart Kursgewinne ab. Das deuten die Futures auf die US-Indizes an.

U.S. Stock Futures

S&P +19.75 / +0.59% Level 3,359.00 Fair Value 3,338.35 Difference 20.65 Data as of 6:38am ET Nasdaq +105.25 / +0.94% Level 11,338.50 Fair Value 11,242.27 Difference 96.23 Data as of 6:38am ET Dow +163.00 / +0.59% Level 27,728.00 Data as of 6:38am ET

Quelle: CNN

+++

11:50

Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten Donald Trump sorgt am Montag für eine freundliche Tendenz an der Schweizer Börse. Zusätzlich gestützt werde er Markt auch von der der Hoffnung, dass es nun auch eine Einigung im Streit über ein weiteres Hilfspaket für von der Pandemie getroffene US-Wirtschaft geben könnte. Dies würde die Konjunktur insgesamt anschieben, heisst es am Markt.

Laut Medienberichten könnte der Präsident bereits ab heute Montag wieder ins Weisse Haus zurückkehren. Damit würde sich die aktuelle politische Verunsicherung merklich reduzieren, heisst es am Markt. Doch die die Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA ist damit nicht vom Tisch. Den die Gesundheit von Trump könnte sich auch wieder verschlechtern, sagt ein Händler. Die weitere Entwicklung an den Märkten dürfte von jeder Meldung über den Genesungsverlauf von Trump beeinflusst werden. "Jede Meldung kann zu heftigen Reaktionen an den Märkten führen", sagt ein Händler.

Der SMI notiert um 11:45 Uhr um 0,42 Prozent höher auf 10'295,26 Punkten. In den ersten Handelsminuten war der Leitindex zunächst bis auf 10'345 Zähler gestiegen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,65 Prozent auf 1'572,39 und der breite SPI 0,38 Prozent auf 12'853,91 Punkte. 23 der 30 SLI-Titel legen zu, fünf geben nach und zwei sind unverändert.

Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung lässt die Anleger nach den arg geprügelten Zyklikern und Finanzwerten greifen. So setzen sich die Aktien von Richemont (+3,5%) an die Spitze. Die Titel von Rivale Swatch (+1,7%) sind ebenfalls gefragt. Analysten haben die Kursziele über die aktuellen Kurse angehoben, aber die Einstufung bei "Neutral" bzw. bei "Hold" belassen.

Auch die Scheine des Personalvermittlers Adecco (+3,1%) zählen zu den grössten Gewinnern. Die Aktien erholen sich von den Verlusten der Vorwoche, als der US-Arbeitsmarktbericht für September die Märkte mit einem geringer als erwartet ausgefallenen Stellenzuwachs negativ überrascht hatte, heisst es. Zu den Gewinnern zählen auch die Banken CS (+2,4%), Julius Bär und UBS (je +1,9%). gefragt sind zudem die Versicherer Swiss Re (+1,4%), Swiss Life (+1,3%) und Zurich (+0,6%). Alle diese Werte zählten zu den im laufenden Jahr am schlechtesten gelaufenen Schweizer Blue Chips.

Am breiten Markt schiessen Dufry um 16 Prozent nach oben. Der Reisedetailhändler arbeitet in Zukunft in China mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba zusammen. Die beiden Unternehmen gründen ein Joint-Venture, an dem Alibaba 51 Prozent und Dufry 49 Prozent halten wird. Ausserdem wird sich Alibaba an der geplanten Kapitalerhöhung von Dufry beteiligen.

+++

10:15

Der SMI hält seine Gewinne vom Morgen überwiegend. Er notiert 0,6 Prozent im Plus bei 10'313 Punkten. Grösste Gewinner sind Richemont (+2,8%) und die Grossbanken UBS und CS (je +2%).

Der aktuelle Stand im SMI (10:10 Uhr):

Quelle: cash

+++

09:55

Der weltweit zweitgrösste Kinobetreiber Cineworld schliesst vorübergehend alle seine Lichtspielhäuser in den USA und Grossbritannien. Das teilte das britische Unternehmen mit. Betroffen seien rund 45.000 Mitarbeiter. Cineworld hatte den Schritt am Wochenende angedeutet und ihn unter anderem mit fehlenden Filmpremieren begründet. Erst kürzlich wurde der neue "James Bond"-Film erneut verschoben und wird nun erst im Frühjahr 2021 gezeigt.

Kursentwicklung der Cineworld-Aktie in den letzten sieben Tagen, Quelle: cash.ch

Die Aktie stürzte nach Handelsbeginn regelrecht ab. Die Titel verloren zeitweise bis zu 57 Prozent an Wert. Mittlerweile haben sie sich etwas gefangen und notieren nur noch 30 Prozent tiefer.

Cineworld shares plunge as chain shuts UK and US screens https://t.co/LvPyOqjhJT — Financial Times (@FT) October 5, 2020

+++

09:25

Der Eurokurs hat zum Start in die Woche leicht angezogen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1736 Dollar und damit etwas mehr als zum Wochenausklang.

Gegenüber dem Franken schwächte sich Euro leicht ab auf 1,0765 Franken von 1,0783 am Freitagabend. Der US-Dollar fiel wieder unter die Marke von 0,92 Franken auf 0,9173.

Wichtigstes Thema bleibt die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und der Verlauf der Krankheit. Nach Einschätzung des Commerzbank-Devisenmarkt-Experten Ulrich Leuchtmann tun sich die Devisenhändler und Investoren nach wie vor schwer, wie sie die Nachricht und die Entwicklung aufnehmen sollen. "Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass die Devisenhändler sich nicht einig sind, wie der jüngste Nachrichtenfluss zu interpretieren ist", schrieb Leuchtmann in einer Einschätzung zum Devisenmarkt am Montag.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet mit klaren Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten Donald Trump stimme die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Medienberichten zufolge könnte der Präsident bereits ab heute Montag wieder ins Weisse Haus zurückkehren. Ein Arzt hatte am Wochenende eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht gestellt.

SMI legt kurz nach Handelseröffnung um 0,78 Prozent zu auf 10'332,30 Punkte. Alle 20 SMI-Werte gewinnen. Der breite SPI steigt 0,7 Prozent auf 12'895 Zähler.

Die Aktien von Novartis (+0,6%) profitieren von positiven Produktmeldungen. Der Pharmariese publizierte am Morgen positive Studiendaten zur Wirksamkeit seines Augenmittels Beovu (Brolucizumab).

Die grössten Gewinne legen Finanzaktien hin. CS (+2,7%), UBS (+2,1%) und Swiss Life (+1,9%) führen den SMI an.

Am breiten Markt steigen Galenica um 0,6 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit einer weiteren Erholung der Absatzsituation und bestätigt die Wachstumsziele für das Gesamtjahr.

Dufry schiessen 13 Prozent in die Höhe. Der Reisedetailhändler wird künftig in China mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen gründen ein Joint-Venture, an dem Alibaba 51 Prozent und Dufry 49 Prozent halten. Ausserdem wird sich Alibaba an der geplanten Kapitalerhöhung von Dufry beteiligen.

+++

08:25

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit klaren Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Rund eine Stunde vor Handelseröffnung wird der SMI rund 0,8 Prozent höher gehandelt. Sämtliche Blue Chips notieren vorbörslich positiv. Grösster SMI-Gewinner ist Novartis (+1,6%). Der Pharmariese publizierte am Morgen positive Studiendaten zur Wirksamkeit seines Augenmittels Beovu (Brolucizumab).

Am breiten Markt fällt Dufry positiv auf (+1,6%). Der Reisedetailhändler Dufry wird künftig in China mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba in Form eines Joint-Ventures zusammenarbeiten.

07:35

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag hatte die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump die Börsen aufgeschreckt; der Dax ging 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel bei 12.689 Punkten.

An den Märkten stützten die Hoffnung auf eine baldige Genesung des Präsidenten sowie weitere Konjunkturstützen die Stimmung, sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Daneben dürften viele Börsianer auch einen Blick auf die steigenden Corona-Neuinfektionen haben. Vor allem in Europa nehmen die Fallzahlen derzeit stark zu.

Hoffnung auf Genesung Trumps verleiht Dax Aufwind https://t.co/TSVFZuMxxm — manager magazin (@manager_magazin) October 5, 2020

+++

06:20

Aussichten auf eine baldige Entlassung des Corona-infizierten US-Präsidenten Donald Trump aus dem Krankenhaus haben den asiatischen Aktienmärkten Aufschwung verliehen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 23.334 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1636 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte zunächst zu und fiel im Handelsverlauf um 0,4 Prozent.

Hong Kong stocks open higher after the long weekend. China markets remain closed for the week. HSBC, AIA and Tencent are the biggest gainers on the Hang Seng Index in early trading https://t.co/7wsPY5pDHx pic.twitter.com/TJK8CL85DA — Bloomberg Next China (@next_china) October 5, 2020

Trump wurde am Freitag nach Bekanntgabe eines positiven Corona-Tests zur Behandlung ins Militärkrankenhaus Walter Reed geflogen. Da er gut auf die Behandlung anspreche, könne er wahrscheinlich noch am Montag ins Weisse Haus zurückkehren, teilten die behandelten Ärzte mit. "Aktien und andere risikobehaftete Händler sollten gut unterstützt werden, indem Bedenken hinsichtlich der Gesundheit von Trump ausgeräumt werden", sagte Junichi Ishikawa, Senior Stratege bei IG Securities in Tokio.

Die australischen Aktien stiegen um 2,37 Prozent und erzielten damit den grössten Tagesgewinn seit fast zwei Wochen.

+++

06:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 105,52 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,5 Prozent niedriger bei 0,9167 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1729 Dollar und gab 0,3 Prozent auf 1,0753 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2940 Dollar.

