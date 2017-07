09:10

Der SMI bewegt sich nach Handelbeginn zunäcsht im Plus, steht im Moment aber bei 8939 Punkten praktisch unverändert da. Im Fokus stehen Julius Bär (+6,5 Prozent) mit den Zahlen zum ersten Halbjahr. Die Bank hat mit den Semesterzahlen die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen leicht übertroffen. Während sich der Neugeldzufluss verbesserte, blieben die Gewinnzahlen etwa auf Vorjahreshöhe. Zum Wochenausklang am Freitag werden auch UBS (+1,3 Prozent) und CS (+1,1 Prozent) ihre Halbjahresbilanzen vorlegen. Die Aktien ziehen im Lichte der Julius-Bär-Zahlen deutlich an. Anleger erhoffen sich offenbar, dass die Grossbanken im Privatkundengeschäft überraschen werden.

Lonza (unv.) erhalten durch eine Kurszielanhebung auf 240 (185,26) CHF durch die CS offenbar wenig Rückenwind. Die Bewertung bleibt "Neutral". Mit grösseren Kursausschlägen nach unten fallen Dufry (.... Prozent) auf. Bereits in der Vorwoche hatten Spekulationen über den Kurs des Grossaktionärs HNA die Titel belastet. Zudem wird hier dem schwächeren Dollarkurs Einfluss zugemessen. Auch Clariant (-.... Prozent) weicht etwas vom Markttrend ab.

Für die Süsswarensparte von Nestlé (-0,2 Prozent) gibt es Medienberichten zufolge offenbar Interessenten. Der US-Wettbewerber Ferrara Candy bereite sich darauf vor, für die Sparte des Konzerns zu bieten, meldete Reuters am Freitag unter Berufung auf Kreise. Demnach schätzen Analysten den Wert der Sparte auf 1,5 bis zwei Mrd Dollar. Nestlé hatte im Rahmen eines strategischen Kurswechsels die Prüfung des Verkaufs der Sparte angekündigt.

Für Novartis (-0,4 Prozent) hat Jefferies das Kursziel auf 97 von zuvor 103 CHF gesenkt, die "Buy"-Bewertung jedoch beibehalten. Das positive Momentum werde sich fortsetzen, lautet die Einschätzung. Die Erwartungen mit Blick auf die detaillierten Daten der CANTOS-Studie und der Absatzbeschleunigung beim Herzmittel Entresto seien hingegen nach wie vor eher verhalten. Das zweite Pharma-Schwergewicht Roche (GS -0,3 Prozent) setzt sich vom Gesamtmarkt ebenfalls nicht ab.

Bei ABB (-0,3 Prozent) zeichnet sich nach dem deutlichen Einbruch vom vergangenen Freitag eine erneut tiefere Eröffnung ab. Der Kurs des Technologiekonzerns war durch das schlechte Abschneiden des US-Konzerns General Electric nach unten gezogen worden, nachdem bereits am Donnerstag die eigenen Zahlen für einen Kursrutsch gesorgt hatten. Zudem hatte ein fallender Ölpreis zyklische Werte belastet. Auch LafargeHolcim (unv.) oder Adecco (unv.) notieren ohne Aufschläge.

Stärker zeigen sich die Aktien des Uhrenherstellers Swatch (+0,8 Prozent), die am Freitag nach Zahlen klarer Gewinner unter den Blue Chips waren, ebenso wie Branchennachbar Richemont (+0,3 Prozent). Für Swatch hat Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 340 von 300 CHF erhöht, bleibt aber bei der "Reduce"-Bewertung.

Der SMI fällt vorbörslich um 0,06 Prozent auf 8933 Prozent. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (alle rund -0,1 Prozent) ziehen den Index nach unten. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse fallen um bis zu 0,15 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen). Händler hofften aber auf eine freundliche Tendenz im Verlauf. Nach den Verlusten am Freitag könnte es durchaus zu einer technischen Erholung kommen, hiess es am Markt.

Nach guter Neugeldentwicklung und einem gehaltenen Gewinn lassen sich die Anleger hingegen von Julius Bär (+1,9 Prozent) überzeugen. Die Privatbank stellt ihre Leistung in eigenen Worten wie folgt dar:

Ausserdem erreichen Julius Bär Good News von der Zürcher Kantonalbank:

Steigen könnten nach Ansicht von Händlern auch die Aktien von Meyer Burger. Der Spezialsägenhersteller hat von einem asiatischen Kunden weitere Aufträge für rund 22 Millionen Franken erhalten.

Da am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlicht, könnte das Geschäft bis dahin aber selektiv bleiben. "Die Anleger richten ihren Blick auf die Firmenbilanzen, und davon sehen wir diese Woche sehr viele", sagte ein Händler.

Aktienmärkte in Fernost haben zum Wochenauftakt keine gemeinsame Richtung gefunden. Ein steigender Yen belastete am Montag die japanische Börsen, wo vor allem Exportwerte auf den Verkaufszetteln der Anleger standen. An den Märkten in China ging es dagegen aufwärts. Hier beflügelte das wachsende Interesse institutioneller Anleger an Standardwerten aus dem Finanz- und Konsumgütersektor das Aktiengeschäft.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging 0,6 Prozent schwächer bei 19'975 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte dagegen 0,2 Prozent höher. Die Börse in Shanghai tendierte 0,6, die in Hongkong 0,5 Prozent im Plus.

So verbilligten sich die Papiere von Toyota um 0,6 Prozent, Canon-Aktien verloren 1,6 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,9 Prozent niedriger bei 19'923 Punkten.

Der Dollar wurde mit 110,89 Yen gehandelt. Neben dem Yen legte auch der Euro zur US-Währung zu. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in Fernost um 0,2 Prozent auf 1,1681 Dollar. Grund waren Spekulationen auf ein baldiges Ende der Geldschwemme in der Euro-Zone.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte eine Überprüfung des umstrittenen Anleihekaufprogramms für Herbst in Aussicht gestellt. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1037 und zum Dollar mit 0,9460.

