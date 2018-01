22:22

Die wichtigsten US-Börsenindizes, die zuletzt Rekordmarken in Serie aufgestellt und damit an das starke Vorjahr angeknüpft hatten, konnten ihre ohnehin bescheidenen Verluste im Handelsverlauf eindämmen.

Zum Schluss stand der Dow Jones Industrial noch 0,07 Prozent im Minus bei 25 369,13 Punkten - zwischenzeitlich hatte es der Leitindex sogar knapp in positives Terrain geschafft. Beim marktbreiten S&P 500 stand letztlich ein Kursrückgang von 0,11 Prozent auf 2748,23 Zähler zu Buche und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank noch um 0,23 Prozent auf 6662,66 Punkte.

Auslöser für die anfangs grösseren Kursabschläge war eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche die Kurse von US-Staatsanleihen unter Druck gesetzt und entsprechend die Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere nach oben getrieben hatte - diese gewannen dadurch gegenüber Dividendenpapieren an Attraktivität.

Unter Berufung auf informierte Kreise hatte es geheissen, China denke über eine Verringerung oder gar einen Stopp seiner Käufe von US-Staatsanleihen nach. Das Land ist der grösste Gläubiger der USA, ein Stopp der Kreditvergabe durch China wäre ein schwerer Schlag für die grösste Volkswirtschaft der Welt - zumal in einer Zeit rückläufiger Anleihebestände der amerikanischen Notenbank und einer absehbar weiter steigenden US-Staatsverschuldung. Derweil rechnen die Experten von Capital Economics nicht mit einem weiteren substanziellen Renditeanstieg - auch wenn die jüngste Entwicklung zunächst noch weitergehen dürfte.

Zuletzt konnten die US-Staatsanleihen indes ihre Verluste gutmachen, so dass auch die Renditen entsprechend wieder zurückkamen. Richtungweisende zehnjährige Papiere zeigten sich unbewegt bei 97 12/32 Punkten und rentierten mit 2,55 Prozent. Der Euro fand nach einer mehrtägigen Schwächephase gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch wieder den Weg nach oben und kostete zuletzt 1,1956 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1992 (Dienstag: 1,1932) Dollar festgesetzt.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren am Mittwoch noch spärlicher gesät als tags zuvor.

+++

17:30

An der Schweizer Börse haben die Kurse am Mittwoch auf breiter Front nachgegeben. Der SMI büsste 0,9 Prozent auf 9525 Punkte ein - der stärkste Tagesverlust seit zwei Monaten. Händler sprachen von einer Konsolidierung nach dem starken Jahresauftakt mit einem Anstieg auf ein Rekordhoch. Die Anleger würden vor dem start der Bilanzsaison ihre Gewinn einstreichen. "Die Gewinnerwartungen sind hoch und die Kurse sind es auch", sagte ein Börsianer.

Zusätzlich nervös mache der rasante Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen. Die zehnjährigen US-Treasury werfen mit 2,59 Prozent so viel ab wie seit zehn Monaten nicht mehr. In ihrem Sog stiegen auch die Renditen der Anleihen der Eidgenossenschaft, während der Zinsfuture Conf 0,75 Prozentpunkte einbüsste. Ein allzu rascher und starker Zinsanstieg könnte der Wirtschaft schaden und an den Finanzmärkten beunruhigen.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

+++

17:06

Negative Äusserungen zur Zukunft der Internetwährung haben am Mittwoch Bitcoin nur zeitweise unter Druck gesetzt. Der Preis für die Kryptowährung verharrte zunächst unter 14'000 Dollar und lag damit etwa vier Prozent im Minus. Doch im Verlauf kletterte der Preis wieder auf klar über 14'000 Dollar, so dass sich das Minus nur noch auf eineinhalb Prozent belief.

Dem "Wall Street Journal" zufolge hat China insgeheim die Schliessung von Geschäften zur Erzeugung der umstrittenen Digitalwährung (Mining) angeordnet. Zugleich warnte Starinvestor Warren Buffett vor dem Bitcoin, dem er ein böses Ende vorhersagte.

Warren Buffett says he wouldn't trade bitcoin futures. "In terms of cryptocurrencies, generally... I can say, almost with certainty, that they will come to a bad ending." pic.twitter.com/kAWJuUoqQh — CNBC (@CNBC) 10. Januar 2018

+++

15:50

Die Wall Street ist am Mittwoch erstmals in diesem Jahr mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Standardwerteindex Dow Jones notierte in den ersten Minuten 0,2 Prozent schwächer mit 25.336 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank ebenfalls 0,2 Prozent auf 2745 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 7139 Stellen.

Anleger fürchten, dass der US-Staatsanleihenmarkt ins Taumeln geraten könnte, sagte Analyst Peter Cardillo vom Handelshaus First Standard Financial. Auslöser war eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach China den Kauf von US-Anleihen drosseln oder sogar stoppen könnte. Dies setzte den Dollar unter Druck und trieb die Renditen von US-Bonds nach oben. "Für einen Markt, der wohl einen Grund für eine Verschnaufpause sucht, ist es nicht unvernünftig, den heutigen Anstieg der Renditen als Auslöser zu nutzen", sagte Anlagestratege Art Hogan von der Investmentbank B. Riley FBR.

+++

15:45

Airbus steigen um drei Prozent auf 89,46 Euro und damit an die Spitze des CAC40 in Paris und des MDax. Schon seit dem Vormittag sind die Aktien kontinuierlich auf dem Weg nach oben. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht der Flugzeugbauer kurz vor einem Grossauftrag aus China über 184 A320-Maschinen.

+++

15:01

Nach fünf Tagen in luftiger Höhe sind die europäischen Aktienbörsen am Mittwoch abgetaucht. Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,9 Prozent auf 13'268 Punkte, der EuroStoxx50 fiel um 0,4 Prozent auf 3608 Zähler. Störfeuer kam vor allem vom Devisenmarkt, wo durch einen neuerlichen Schwächeanfall des Dollar der Euro wieder auf 1,20 Dollar kletterte. Damit verteuern sich Waren europäischer Hersteller auf dem Weltmarkt. Doch auch in New York zogen die Anleger die Köpfe ein: Die US-Futures signalisierten für die Eröffnung ein Minus von etwa 0,4 Prozent. Hier bereiten die steigenden Renditen der US-Staatsbonds den Anlegern zunehmend Kopfzerbrechen.

+++

13:10

Die Ölpreise haben ihre Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage mit der Aussicht auf sinkende US-Ölreserven fortgesetzt. Am Mittwoch stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung im Mittagshandel um 50 Cent auf 63,46 US-Dollar. Zeitweise erreichte der US-Ölpreis am Vormittag bei 63,57 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2014.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Preis für Rohöl aus der Nordsee. Ein Fass der Sorte Brent zur Lieferung im März wurde zuletzt für 69,16 Dollar gehandelt. Das sind 34 Cent mehr als am Vortag. In der vergangenen Nacht hatte der Brent-Preis bei 69,29 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Mai 2015 erreicht.

Als Grund für die steigenden Ölpreise wird am Markt die Entwicklung der Ölreserven in den USA genannt. Diese waren zuletzt mehrfach und zum Teil deutlich gefallen. Das kann ein Hinweis für ein geringeres Angebot oder eine steigende Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise.

+++

13:08

Der Goldpreis zieht an und steigt um gut ein Prozent auf 1326,56 Dollar je Feinunze. Damit notiert er so hoch wie zuletzt im September. Grund für die Käufe sei der Schwächeanfall des Dollar, sagte ein Händler. Das sei für den Markt im Moment interessanter als der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt, was normalerweise den Goldpreis belaste.

+++

13:00

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Mittwoch mit Blick auf den bislang sehr guten Lauf im Börsenjahr 2018 Gewinne mitgenommen, wobei sich der Abgabedruck mit den wachsenden Sorgen um US-Staatsanleihen noch erhöht hat. Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12.05 Uhr 0,74% auf 9'540,46 Punkten, nachdem er im frühen Geschäft lediglich um 0,4% tiefer gestellt wurde.

Bei den Blue Chips stehen Richemont (-1,6%) am Tabellenende. Die Aktien zählten jedoch im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von über 30% zu den besten SMI-Performern und gewannen 2018 weiter an Wert.

Richtungsweisend für den Gesamtmarkt sind einmal mehr die Einbussen bei den Schwergewichten Novartis (-0,8%), Nestlé (-0,7%) und Roche (-0,9%).

Die Grossbankentitel UBS (-0,5%) und Credit Suisse (-0,6%) sind mit den wachsenden Marktunsicherheiten ebenfalls unter Druck geraten.

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

+++

12:06

Der Verkaufsdruck auf die US-Währung nimmt wieder zu: Der Dollar-Index verliert binnen Minuten 0,5 Prozent. Im Gegenzug verteuern sich Euro und Pfund Sterling um jeweils etwa einen halben US-Cent auf 1,1992 und 1,3540 Dollar. Einem Medienbericht zufolge könnte China den Kauf von US-Anleihen drosseln oder sogar stoppen. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds steigt daraufhin auf ein frisches Zehn-Monats-Hoch von 2,593 Prozent.

+++

10:50

Verschnaufpause bei den Anlegern an der Schweizer Börse: Am Dienstag kletterte der Leitindex SMI erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 9'600 Punkten und auch der breite SPI knackte die Marke von 11'000 Stellen zum ersten Mal. Beide Indizes fallen nun aber wieder hinter die erwähnten Marken zurück. Die meisten SMI-Titel sind im Morgenhandel im roten Bereich.

+++

09:40

Steigende Preise für das wichtige Exportgut Rohöl geben der russischen Währung Auftrieb. Im Gegenzug verliert der Dollar 0,4 Prozent und ist mit 56,76 Rubel so billig wie zuletzt vor rund sechs Jahren. Das US-Öl WTI klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch von 63,57 Dollar je Barrel.

+++

09:30

Ein positiver Kommentar der Credit Suisse ermuntert Anleger zum Einstieg bei Lufthansa. Die Aktien gewinnen 1,6 Prozent auf 30,57 Euro. Die Analysten der Schweizer Bank stuften die Papiere auf "Outperform" von "Neutral" hoch und hoben ihr Kursziel auf 36,93 Euro an. Dank der starken Stellung bei den Verbindungen von Frankfurt nach Nordamerika werde die Fluggesellschaft sicher Preiserhöhungen durchsetzen können.

+++

09:15

Der Swiss Market Index sinkt am im frühen Handel 0,4 Prozent auf 9573 Punkte. Angesichts der hohen Bewertungen und dem guten Start ins Jahr 2018 wäre eine kleine Pause keine Überraschung, meinen Händler. Am Dienstag kletterte der Leitindex SMI erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9'600 Punkten und konnte sich bis Börsenschluss über dieser Schwelle halten.

Neue Rekorde gab es am Vorabend auch an der Wall Street. Allerdings bewegten sich die wichtigsten US-Indizes nach Europaschluss kaum mehr vom Fleck. Und die asiatischen Börsen schlossen den Handel am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz ab. Dem Markt fehlten die nötigen Impulse für einen weiteren Anstieg.

Die SMI-Schwergewichte Nestlé (minus 0,3 Prozent), Novartis (minus 0,6 Prozent) und Roche (minus 0,4 Prozent) büssen alle an Wert ein. Am Morgen hat Roche das Ende Dezember angekündigte Kaufangebot für Ignyta lanciert. Die Basler bieten 27 USD je Ignyta-Aktie, womit sich für die gesamte Transaktion ein Wert von 1,7 Mrd USD errechnet.

Die Grossbankentitel UBS (minus 0,1 Prozent) und Credit Suisse (minus 0,6 Prozent) verlieren unterschiedlich hoch Société Générale hat die CS-Aktien im Rahmen einer Sektorstudie auf "Hold" von zuvor "Buy" bei unverändertem Kursziel abgestuft. Die Analysten bleiben für die CS grundsätzlich positiv eingestellt: Die Bank habe ihre Kapitalposition deutlich verbessert und könne wohl die Dividende stärker als derzeit angenommen anheben. Bei der UBS hebt Société Générale das Kursziel leicht an und belässt das Rating auf "Hold".

Zu den wenigen Gewinnern zählen Sika (plus 0,2 Prozent). Der Hersteller von Bauchemie hatte die Anleger am Dienstag mit einem über Erwarten guten Umsatzausweis für das abgelaufene Geschäftsjahr überzeugt und an der Börse um über 2 Prozentzugelegt. Am morgigen Donnerstag wird Richemont (mit minus 1,2 Prozent der grösste SMI-Verlierer am Mittwoch) Angaben zur Umsatzentwicklung vorlegen.

Einige News gibt es aus dem breiten Markt. So hat der Milchverarbeiter Emmi (minus 0,2 Prozent) über die spanische Tochter Kaiku die Beteiligung an der tunesischen Laitière de Mahdia (Vitalait) auf 54,7 Prozent von zuvor 45,4 Prozent erhöht. Derweil hat Basilea (plus 1,3 Prozent) die mit Pfizer für das Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) abgeschlossene Lizenzvereinbarung auf China und weitere 16 Länder des asiatisch-pazifischen Raums formell ausgeweitet und abgeschlossen.

+++

08:15

Der Bitcoin steht leicht unter Druck. Er fällt rund 2 Prozent auf 14'236 Dollar.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel am Mittwoch minim tiefer indiziert. Er sinkt 0,08 Prozent. Am Dienstag hatte der Index auf einem Rekordhoch von 9612 Punkten geschlossen.

Als einzige SMI-Aktie steigt am Mittwoch Sika (plus 0,4 Prozent). Am deutlichsten sinkt der Titel von ABB (minus 0,15 Prozent). Am breiten Markt verzeichnet Basilea einen klaren Zuwachs (plus 0,9 Prozent). Hier der Grund:

Die Investoren fiebern derzeit vor allem der US-Bilanzsaison entgegen, deren Startschuss die Bank of America am Donnerstag mit ihren Geschäftszahlen gibt.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,1 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

+++

07:45

Die Ölpreise haben ihre Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am Mittwochmorgen stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar um 50 Cent auf 63,46 US-Dollar. Zeitweise erreichte der US-Ölpreis bei 63,53 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2014. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Preis für Rohöl aus der Nordsee. Ein Fass der Sorte Brent zur Lieferung im März wurde zuletzt für 69,16 Dollar gehandelt. Das sind 34 Cent mehr als am Vortag. In der vergangenen Nacht hatte der Brentpreis bei 69,29 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Mai 2015 erreicht.

Als Grund für die steigenden Ölpreise gilt die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren zuletzt mehrfach und zum Teil deutlich gefallen. Das kann ein Hinweis für ein geringeres Angebot oder eine steigende Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise. Zuletzt sorgten Daten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) für Auftrieb bei den Ölpreisen. Am Vorabend wurde bekannt, dass die US-Ölreserven laut API in der Vorwoche um 11,2 Millionen Barrel gefallen waren.

Brent crude crosses $69 per barrel mark, the highest level since July 2015.https://t.co/R9cLoMpDcG pic.twitter.com/O6O4m6csfB — BloombergQuint (@BloombergQuint) 10. Januar 2018

+++

06:30

Der Standardwerte-Index Nikkei sank um 0,15 Prozent auf 23'813 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix legte dagegen um 0,1 Prozent auf 1891 Punkte zu. "Die Rally war ein bisschen schnell", sagte der Börsenexperte Yukino Yamada von Daiwa Securities mit Blick auf die asiatischen Märkte. Deswegen nähmen Investoren bei High-Tech-Aktien Gewinne mit. Auch andere Börsen in der Region verbuchten Verluste: Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans sank um 0,2 Prozent.

Asian share prices mostly lower as Wall Street rally fades - New York… https://t.co/UwSYyuyx5N #nikkei225 #jpn225 — 日経平均株価ニュース (@nikkei225_jpn) 10. Januar 2018

+++

06:25

Auf dem Devisenmarkt zeigte sich der Dollar kaum unverändert und kostete 98,44 Rappen. Ein Euro kostete 1,1742 Franken.

(cash/Reuters/AWP)