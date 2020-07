13:30

Die US-Börsen werden voraussichtlich höher starten. Daraufhin deuten die Terminkontrakte auf die wichtigsten US-Indizes hin. Die Aktien von Kreuzfahrtanbietern führen die Gewinnerliste an.

U.S. Stock Futures

S&P +25.25 / +0.81% Level 3,128.25 Fair Value 3,105.62 Difference 22.63 Nasdaq +57.25 / +0.56% Level 10,326.00 Fair Value 10,267.36 Difference 58.64 Dow +276.00 / +1.08% Level 25,851.00

13:15

Die UBS erhöht das Kursziel für Interroll im Rahmen einer Branchenstudie auf 1'200 von 1'140 Franken (derzeit: 1960) und belässt die Einstufung auf "Sell". Das umfangreiche Geschäft in Verbindung mit Flughäfen und dem Automobilsektor dürfte weiterhin eine Belastung darstellen, so die UBS. Für 2020 rechnet die Bank mit einem Umsatzrückgang von 16 Prozent, für die Jahre 2021 und 2022 aber mit einem Umsatzwachstum von 11 und 7 Prozent.

11:50

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen erneut freundlich. Nach der Eröffnung baute der Leitindex SMI seine Aufschläge zunächst leicht aus, bewegt sich aktuell aber wieder auf dem Niveau vom Auftakt. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verhindern höhere Gewinne.

Die Stimmung wird aber generell als "optimistisch" bezeichnet. Hoffnungen auf einen möglichen Corona-Impfstoff wirkten vom Vortag noch weiter, heisst es von Händlern. Gleichzeitig schränken Börsianer aber ein, dass sich die Marktteilnehmer vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen werden.

Den vollständigen Bericht zur Schweizer Mittagsbörse gibt es hier.

10:35

Der SMI zeigt sich weiter robust bei 10'134 Punkten um knapp ein halbes Prozent im Plus. Die Zykliker LafargeHolcim (+3,5 Prozent) und Adecco (+3,4 Prozent) können ihre Gewinne noch ausbauen. Rückenwind erhält der Markt - uns insbesondere darin die Zykliker und Banken - durch neue Impfstoffhoffnungen in der Coronavirus-Krise.

Das Tableau um 10.35 Uhr (Grafik: cash.ch)

10:30

Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass sich die weltweite Ölnachfrage bis 2022 wieder auf das Niveau vor der Coronakrise erholen wird. Dazu beitragen dürften den Experten zufolge eine Verlagerung auf private Transportmittel und höhere Infrastrukturausgaben der Regierungen.

Goldman zufolge wird die Nachfrage in diesem Jahr um acht Prozent sinken, 2021 dann um sechs Prozent zulegen und sich bis 2022 vollständig auf das Niveau vor der Pandemie erholen. "Die Ölnachfrage hat bereits begonnen sich zu erholen, dabei ist das Tempo der Erholung in Volkswirtschaften wie China und Indien überraschend positiv", urteilten die Experten.

Die Bank erwartet, dass Benzin unter den Ölprodukten die schnellste Nachfrageerholung verzeichnen wird. Hingegen werde der Kerosinverbrauch von Flugzeugen, der am stärksten von der Pandemie betroffen ist, stärker beeinträchtigt sein, da das Vertrauen der Verbraucher in Flugreisen wahrscheinlich vorerst gering bleiben werde.

09:25

Wichtige Kurszielveränderungen am Schweizer Aktienmarkt:

09:15

Der SMI steigt wenige Minuten nach Handelsöffnung um 0,7 Prozent auf 10'160 Punkte. Gestützt wird der Leitindex SMI dabei von den freundlichen Vorgaben der Börsen in Übersee. Am Vortag war er mit einem Plus von 0,44 Prozent in das zweite Halbjahr gestartet, nachdem er im ersten Semester ein Minus von etwa 5 Prozent eingefahren hatte.

US-Präsidentschaftswahlkampf - Was ein Biden-Wahlsieg in den USA für die Anleger bedeuten würde https://t.co/IlZKsIgYJt pic.twitter.com/XPog6hbZYP — cash (@cashch) July 1, 2020

Als alle Märkte umspannende Triebfeder verweisen Börsianer auf die Nachricht vom US-Pharmakonzern Pfizer, wonach zusammen mit dem deutschen Partner Biontech erste positive Ergebnisse für den Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 erzielt wurden. Derweil hat das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed kaum Neuigkeiten beinhaltet. Auf Datenseite dürften Investoren im Tagesverlauf vor allem die US-Jobdaten beachten, die wegen des morgigen Feiertages in den USA einen Tag früher als sonst kommen.

Von den 20 SMI-Werten gewinnen alle hinzu. An der Spitze befinden sich LafargeHolcim (+2,7 Prozent), Swiss Re (+2,6 Prozent), Adecco (+2,2 Prozent) und Swiss Re (+2,3 Prozent) sowie Swatch (+2,1 Prozent) und Credit Suisse (+1,9 Prozent). Am wenigsten stark steigen Lonza (+0,1 Prozent).

Die Aktien des Augenspezialisten Alcon (+0,4 Prozent) profitieren von einer Kurszielerhöhung durch Berenberg. Tendenziell erleichtert reagieren Investoren auch auf die Nachrichten der ehemaligen Alcon-Mutter Novartis (+0,2 Prozent), die sich mit den US-Behörden in einem Bestechungsverfahren aussergerichtlich geeinigt hat.

Im breiten Markt fallen Ascom (+2,5 Prozent) mit einem Auftrag aus Deutschland positiv auf. Der Finanzdienstleister Leonteq (+2,5 Prozent) punktet unterdessen mit einer weiteren Kooperation. So werde man künftig mit Google zusammenarbeiten, teilte das Unternehmen mit.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei den vorbörslichen Berechungen von Julius Bär mit einem Plus von 0,43 Prozent angegeben. Am positivsten wird die Aktie von Alcon gewertet (0,9 Prozent im Plus). Am breiten Markt steigen die Aktien von Leonteq und Ascom 2,5 Prozent.

Börsianer warten gespannt auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag (MESZ). Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch hatten enttäuscht. Statt der erhofften drei Millionen Jobs wurden im Juni nur knapp 2,4 Millionen Stellen neu geschaffen.

Backwarenhersteller - Veraison kauft weitere Aktien und erhöht den Druck auf Aryzta https://t.co/0U5yys0H2b pic.twitter.com/09OJRtnUah — cash (@cashch) July 2, 2020

07:45

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,06 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um einen Cent auf 39,81 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise die Gewinne seit Beginn der Woche vorerst halten. Gestützt wurden die Notierungen durch einen kräftigen Rückgang der Ölreserven in den USA. Am Vortag hatte die US-Regierung ein Schrumpfen der Lagerbestände in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gemeldet, nachdem die Reserven zuvor ein Rekordhoch erreicht hatten.

Ausserdem verwiesen Marktbeobachter auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die die Ölpreise ebenfalls gestützt habe. Stimmungsdaten aus der US-Industrie deuten nach dem Corona-Einbruch wieder auf Wachstum hin. Zudem haben Unternehmen aus der Biotechbranche Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gemeldet. Am Nachmittag stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht weitere wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Ölmarkt für Impulse sorgen könnten.

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann erst bis 0,7 Prozent, derzeit liegt er noch 0,1 Prozent vorne. Fortschritte bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs hatten erst den US-Anlegern Mut gemacht.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,51 Yen und stagnierte bei 7,0684 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9462 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1255 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0652 Franken an.

05:00

Der marktbreite S&P 500 in den USA stieg am Mittwoch um 0,50 Prozent auf 3115,86 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent auf 10 279,25 Zähler nach oben. Bei fast 10 322 Punkten hatte er im Handelsverlauf den bislang höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der Dow gab um 0,30 Prozent auf 25 734,97 Punkte nach. Der Leitindex hatte in den drei Monaten bis Dienstag den grössten Quartalsgewinn seit mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet.

