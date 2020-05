14:35

Nach deutlichen Vortagesgewinnen hat der Euro am Dienstag erneut merklich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird im Mittagshandel mit 1,0955 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,09 Dollar notiert.

Zum Franken zieht der Euro ebenfalls an und verfestigt sich damit klar oberhalb der 1,06er Marke. Aktuell werden 1,0646 Franken gezahlt. Allerdings dürfte dies nur von kurzer Dauer sein, schreiben die Experten der Valiant Bank in einem aktuellen Devisenkommentar. Zwar könnte das Euro/Franken-Paar kurzzeitig nochmals Richtung 1,0660 klettern, dürfte dann aber im Bereich zwischen 1,0590 und 1,0625 konsolidieren. Der US-Dollar bewegt sich mit einem Kurs von 0,9714 Franken nur leicht tiefer als noch am Morgen.

Die Anleger schauen zuversichtlicher auf den Euro. Bereits am Montag hatte der Euro um rund einen Cent zugelegt. Zu den jüngsten Gewinnen dürfte auch der von Frankreich und Deutschland vorgelegte Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise beitragen. Der Plan sieht ein Volumen von 500 Milliarden Euro vor.

"Die gemeinsame Initiative von Merkel und Macron hat aus Sicht des Marktes nun die Chancen erhöht, dass eine Einigung doch noch erzielt werden kann", kommentiert Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank . Allerdings müssen alle Mitgliedsländer zustimmen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich bereits kritisch zu den Plänen geäussert. "Auch deshalb dürfte der Markt wohl skeptisch und das Euro-Aufwertungspotenzial vorerst begrenzt bleiben", sagt Nguyen.

Gestützt wird der Euro zudem durch solide Konjunkturdaten aus Deutschland. So haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten trotz Corona-Krise den zweiten Monat in Folge gebessert. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) legte deutlich stärker zu als erwartet. "Die Zuversicht wächst, dass es ab Sommer zu einer konjunkturellen Wende kommen wird", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach.

Der Swiss Market Index notiert aktuell 0,3 Prozent höher. Seit Monatsbeginn ist der Index 1,5 Prozent gestiegen. Eindeutige Gewinnerin ist die Aktie von Alcon mit einem Plus von 16 Prozent seit Anfang Mai, Swiss Re verliert mit 9 Prozent am meisten.

Ein Mitglied des Valora-Verwaltungsrats hat den momentan tiefen Aktienpreis des Kioskbetreibers genutzt und im grösseren Stil

Aktien des Unternehmens zugekauft. Beim Käufer könnte es sich um Ernst Peter Ditsch handeln, der bereits bisher knapp 16 Prozent am Unternehmen hielt, schreibt die Agentur AWP. Laut SIX wurden in der zweiten Hälfte der letzten Woche insgesamt knapp 51'600 Valora-Aktien zugekauft, was einem Anteil von 1,29 Prozent aller Aktien des Konzerns entspricht. Die Transaktionen haben einen Wert von fast 8,4 Millionen Franken.

13:15

Die US-Börsen werden wohl leicht tiefer in den Handel gehen, wie die Terminkontrakte auf die US-Indizes nahelegen .

U.S. Stock Futures

S&P -10.00 / -0.34% Level 2,938.00 Fair Value 2,948.65 Difference -10.65 Data as of 6:55am ET Nasdaq -5.25 / -0.06% Level 9,320.25 Fair Value 9,323.30 Difference -3.05 Data as of 6:55am ET Dow -81.00 / -0.33% Level 24,426.00 Data as of 6:56am ET

Futures based on June 2020 contract.Quelle: CNN

11:55

Der SMI steht gegen 11.10 Uhr um 0,1 Prozent tiefer bei 9732,86 Zählern. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI, in dem die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, gewinnt dagegen 0,3 Prozent hinzu auf 1425,69. Der breite SPI notiert mit -0,0 Prozent kaum verändert bei 12'124,37 Punkten. 19 der 30 SLI Titel ziehen an, zehn verlieren und Zurich sind unverändert.

Zum Wochenstart hatten noch Berichte über Fortschritte auf der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff die Märkte beflügelt. Diese Euphorie scheint etwas nachzulassen, da vielen Akteuren langsam klar werde, dass es sich um sehr frühe Daten handle. Generell positiv werden dagegen die Nachrichten gewertet, dass Deutschland und Frankreich 500 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft einsetzen wollen. Dem stehen allerdings die Sorgen um die weiteren US-chinesischen Handelsbeziehungen gegenüber.

Als massgebliche grösste Belastungsfaktoren sehen Händler die Verluste bei den drei Schwergewichten Roche (-1,2 Prozent), Nestlé (-0,5 Prozent) und Novartis (-0,2 Prozent). Speziell Roche, die jüngst erst Rekordmarken gesetzt hatten, seien von einer gewissen Rotation in der Branche betroffen.

Noch deutlicher fallen AMS-Aktien mit -3,2 Prozent. Wie man schon in der Vergangenheit sehen konnte, reagieren die Titel in der Regel besonders sensibel auf Nachrichten zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Derzeit machten wieder Sorgen über eine Eskalation die Runde, begründen Börsianer die Verluste.

Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel stehen Julius Bär (+4,3 Prozent) auf dem ersten Platz. Die Vermögensverwaltungsbank hat für die ersten vier Monaten 2020 einen starken Anstieg der Bruttomarge vermeldet. Gleichzeitig schrumpften zwar die verwalteten Vermögen seit Jahresbeginn deutlich, Analysten reagierten dennoch positiv.

Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt war es am Dienstag mit der Kauflaune am deutschen Aktienmarkt schon wieder vorbei. Anfangs ging es zwar für den Dax nochmals um ein Prozent und mehr nach oben, dann aber zogen Anleger die Handbremse. Gegen Mittag lag der Leitindex denn auch mit 0,5 Prozent im Minus bei 11'006,91 Punkten. Er hielt sich damit nur knapp über der 11'000-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals seit Ende April wieder hinter sich gelassen hatte.

Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben ihre hohen Vortagesgewinne am Dienstag teilweise realisiert. Der EuroStoxx 50 startete im Plus, bröckelte jedoch rasch ab und drehte ins Minus. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,7 Prozent tiefer bei 2891,93 Punkten. In Paris sank der Cac 40 um 0,9 Prozent auf 4456,79 Punkte. Der FTSE 100 in London verlor 0,5 Prozent auf 6018,40 Zähler.

11:20

Die Aktien von Lem steigen an der SIX rund 12 Prozent auf 1'268 Franken. Der Elektronikkomponenten-Hersteller hatte am Morgen Resultate zum Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht, welche die Markterwartungen übertrafen. Lem habe positiv überrascht, obwohl sich die Gesellschaft in einer herausfordernden Situation befinde, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar.

10:10

Die Aktien von Julius Bär ziehen am Dienstagvormittag deutlich an. Die Vermögensverwaltungsbank hat am Morgen in seinem Zwischenbericht einen starken Anstieg der Bruttomarge in den ersten vier Monaten des Jahres vermeldet. Gleichzeitig schrumpften allerdings die verwalteten Vermögen seit Jahresbeginn deutlich. Die Aktien legen bis 10 Prozent zu.

Für ZKB-Experte Michael Kunz ist die "Gretchenfrage" nun, wo sich die Kundenaktivitäten nach dem ausserordentlich starken März einpendeln. Er geht davon aus, dass das Niveau der ersten vier Monate nicht gehalten werden kann. Allemal sei aber ein "starker Start ins Jahr besser als ein schwacher". Auch er bleibt aber bei seiner Bewertung "Marktgewichten". Dies mit Verweis auf das "eher mässige" Neugeld und auf die allgemeine Unsicherheit am Markt.

10:00

Anleger decken sich nach dem deutsch-französischen Plan für einen 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds für von der Pandemie besonders schwer getroffene EU-Staaten mit italienischen Anleihen ein. Im Gegenzug geben die Renditen nach. Die Verzinsung der zehnjährigen Papiere fällt auf 1,602 Prozent von zuvor 1,703 Prozent.

09:15

Der SMI gewinnt gegen 09:15 Uhr 0,23 Prozent hinzu auf 9'763 Punkte. Am Vortag hatte sich der Leitindex mit einem Plus von 2,72 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Der breite SPI legt ebenfalls um 0,23 Prozent zu und notiert bei 12'156 Punkten.

Nachdem Sonova (Aktie +4,1 Prozent) bereits Ende März seine Umsatzprognose gesenkt hatte, zeigen die Jahreszahlen 2019/20 nun, dass der Hörgerätehersteller zwar erneut gewachsen ist. Zum Jahresende spürte er die Corona-Pandemie jedoch deutlich. Auch mit Blick nach vorne präsentiert sich die Lage angespannt.

Bei der Privatbank Julius Bär (Aktie +6,6 Prozent) wiederum haben die Kundenaktivitäten in den ersten vier Monaten stark zugenommen und damit für einen Schub bei der Profitabilität gesorgt. Allerdings haben die Verwerfungen an den Finanzmärkten auch für einen deutlichen Rückgang der Kundenvermögen gesorgt.

Die beiden Grossbanken UBS (+2 Prozent) und Credit Suisse (+1,6 Prozent) profitieren ebenfalls.

Investoren reagieren auf die überraschende Kooperation auf dem Schweizer Telekommarkt: Die beiden Unternehmen Sunrise (+2,5 Prozent) und Salt spannen beim Ausbau des Glasfasernetzes zusammen.

Negativ notieren die beiden Pharmaschwergewichte Roche (-0,7 Prozent) und Novartis (-0,1 Prozent) hervor. Und das, obwohl Roche mit einer US-Zulassung punkten kann und Novartis die EU-Zulassung für die Gentherapie Zolgensma erhielt.

08:10

Der Swiss Market Index steigt vorbörslich 0,33 Prozent. Die Aktien der Index-Schwergewichte Novartis und Roche legen mit je 0,7 Prozent am deutlichsten zu. Am breiten Markt steigen Julius Bär 3,6 Prozent. Der Vermögensverwalter hat Angaben zu den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres 2020 gemacht.

Am Montag hatte der SMI dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise 2,7 Prozent im Plus geschlossen. Das Tempo beim Neustart der Wirtschaft und der Suche nach einem Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger bestimmen weiterhin die Gespräche auf dem Parkett. Daneben richten Börsianer am Dienstag ihre Aufmerksamkeit auf den ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten erwarten einen Anstieg auf 32 Punkte von 28,2 Zählern im Vormonat. Gespannt warten Investoren außerdem auf eine Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin im US-Senat. Von ihnen erhoffen sie sich Hinweise auf weitere Konjunkturhilfen.

07:20

Die Ölpreise haben ihre Erholung im asiatischen Handel am Dienstag fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 34,92 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 22 Cent auf 31,87 Dollar. Am Vortag hatten die Preise für Brent und WTI erstmals seit über einem Monat die Marken von 35 und 30 Dollar überwunden.

Die gute Stimmung an den Aktienbörsen setzte sich derweil an den asiatischen Handelsplätzen fort. Vor allem die Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 trieb die Kurse an. Riskantere Anlageklassen wie Rohstoffe profitierten davon. Ausserdem wurde das geringere Angebot an Rohöl genannt. Unterstützung erhalten die Ölpreise neben der guten Börsenstimmung durch freiwillige wie unfreiwillige Angebotsreduzierungen. Zur ersten Kategorie zählen Produktionskürzungen des Ölkartells Opec und mit ihm verbündeter Staaten, die gemeinsam unter der Bezeichnung Opec+ firmieren. Diese Förderreduzierungen sind seit Anfang Mai gültig.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,9 Prozent höher bei 20'517 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,7 Prozent und liegt bei 1484 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,7 Prozent.

Der Covid-19-Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna ist der Erste, der in den Vereinigten Staaten getestet wurde: Bei einer kleinen Gruppe gesunder Freiwilliger zeigte sich, dass er den Körper anregen kann, schützende Antikörper zu produzieren. Die positiven frühen Testergebnisse beflügelten die Stimmung an den Börsen, da die Anleger mit einen wirksamen Impfstoff auf eine schneller als erwartete wirtschaftliche Erholung setzen.

Analysten erwarten allerdings vorerst einen steilen Rückgang des weltweiten Wachstums, da die Aussichten für 2021 ohne zugelassene Therapien oder Impfstoffe noch ungewiss ist. "Es kann der Fall sein, dass die Liquidität der Zentralbanken die Märkte betäubt, die dann Risiken wie überschuldete Unternehmens- und Staatsbilanzen, steigende Infektionszahlen und eine schleppende Erholung übersehen", schrieben die Analysten von Perpetual in einer Mitteilung.

Auch in Europa gab es gute Nachrichten: Frankreich und Deutschland forderten die Einrichtung eines 500 Milliarden Euro schweren Konjunkturfonds, der den von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Ländern und Regionen Zuschüsse gewähren soll.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel ist der Dollar fast unverändert bei 107,35 Yen und stagniert bei 7,1111 Yuan. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,9721 Franken. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0901 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0602 Franken.

03:00

Der US-Leitindex Dow beendete den Handel mit plus 3,9 Prozent auf 24'597,37 Punkte und machte damit seine Verluste aus der vergangenen Woche mehr als wett. Der S&P 500 rückte zum Wochenstart um 3,2 Prozent auf 2953,91 Zähler vor. Damit schloss der den breiten Markt umfassende Index auf dem höchsten Stand seit dem 6. März, als der Corona-Crash in vollem Gange war. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Montag um 2,0 Prozent auf 9331,93 Punkte.

