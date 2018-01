22:30

Als erster Index erreichte am Donnerstag der Dow Jones Industrial erneut eine Bestmarke - zum Börsenschluss stand ein Kursanstieg von 0,81 Prozent auf rekordhohe 25 574,73 Punkte zu Buche. Damit knüpfte das wichtigste US-Aktienbarometer wieder an seinen vorherigen Aufwärtstrend an. Schon zur Wochenmitte hatte es seine ohnehin geringen Verluste letztlich fast wettgemacht, nachdem auch die Renditen am Anleihemarkt wieder zurückgekommen waren.

Die anderen US-Indizes erholten sich am Donnerstag ebenfalls von ihren moderaten Rückschlägen und erreichten mit der Schlussglocke Höchststände: Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,70 Prozent auf 2767,56 Zähler vor und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,69 Prozent fester bei 6708,49 Punkten.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien der Ölkonzerne mit deutlichen Kursgewinnen heraus. Sie profitierten davon, dass ein kräftiger Rückgang der US-Ölreserven die Preise für den wichtigen Rohstoff auf mehrjährige Höchststände trieb.

Die Angst vor steigenden Zinsen scheint verpufft zu sein - spätestens, nachdem das staatliche chinesische Devisenamt einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über einen möglichen Kaufstopp Chinas für amerikanische Staatsanleihen dementierte. Dieser hatte am Mittwoch zeitweise die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere belastet und im Gegenzug die Renditen nach oben getrieben, da China der grösste Gläubiger der USA ist.

+++

17:30

Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag leicht abgeschwächt. Erneut dämpften Gewinnmitnahmen die Kurse. Der SMI notierte mit 9504 Zählern um 0,2 Prozent tiefer. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,9 Prozent nachgegeben. "Die Anleger verhalten sich vorsichtig. Wir stehen am Beginn der Bilanzsaison", sagte ein Börsianer. Der Kursrückgang wurde aber von festeren Finanzwerten aufgefangen, hiess es weiter.

In den USA legen am Freitag die Banken JP Morgan und Wells Fargo sowie der Vermögensverwalters Black Rock die Zahlen vor. Wegen der US-Steuerreform erwarten Analysten bei allen grossen Geldhäusern tiefere Gewinne.

Die Aktien der Banken und Versicherer legten mehrheitlich zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) weckte die Hoffnung auf steigende Renditen.

In der Schweiz lockte Richemont die Anleger mit den Verkäufen im Weihnachtsquartal. Der Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz von Oktober bis Dezember um sieben Prozent auf 3,12 Milliarden Euro und schnitt damit in etwa wie von Analysten erwartet ab.Die Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche verloren an Wert. UBS stufte Nestle auf "Neutral" von "Buy" herab und senkte das Kursziel auf 88 von 92 Franken. Insidern zufolge kommt der Lebensmittelmulti mit dem Verkauf seines US-Süsswarengeschäfts voran.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

+++

17: 29

Die fallenden US-Lagerbestände treiben den Ölpreis immer weiter in die Höhe. Erstmals seit rund drei Jahren kostet ein Barrel Brent mehr als 70 Dollar. WTI steigt ebenfalls auf ein Drei-Jahres-Hoch von 64,77 Dollar.

+++

17:13

Mit einer optimistischen Gewinnprognose hat Delta Air Lines am Donnerstag die Anleger an der Wall Street in Kaufstimmung versetzt. Die Aktien der zweitgrössten US-Fluggesellschaft stiegen um fast drei Prozent auf das Rekordhoch von 57,50 Dollar. Für das laufende Quartal erhöhte das Management seine Ergebnisprognose auf 6,35 bis 6,70 Dollar je Aktie. Das ist deutlich mehr als von Analysten erwartet. Zu Beginn 2018 zeichne sich erstmals seit fünf Jahren in allen Bereichen ein Aufschwung ab, sagte Delta-Präsident Glen Hauenstein.

Delta is rising after reporting solid earnings https://t.co/1upmuP40k1 pic.twitter.com/wq2gCK8LCf — Business Insider (@businessinsider) 11. Januar 2018

+++

16:56

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich über 1,20 USD gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2047 USD. Am Mittag hatte der Euro zeitweise noch rund einen Cent weniger gekostet. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zu auf zuletzt 1,1735 CHF von 1,1723 CHF um die Mittagszeit. Im Gegenzug schwächte sich der Dollar auf 0,9741 CHF von zuletzt gemeldeten 0,9783 CHF.

+++

16:30

An der Wall Street geht der Gipfelsturm von Dow Jones und der Nasdaq Composite weiter: Der Dow steigt um 0,4 Prozent auf das Rekordhoch von 25'468 Punkten, der Nasdaq Composite legt ebenfalls 0,4 Prozent zu und notiert erstmals über 7181 Zählern. Dax und EuroStoxx50 verharren dagegen im Minus.

+++

15:45

Steigende Ölpreise haben die US-Börsen am Donnerstag gestützt. Die Kurse erholten sich zum Handelsauftakt, nachdem die Wall Street am Mittwoch erstmals in diesem Jahr im Minus geschlossen hatte. Alle drei grossen Indizes starteten rund 0,2 Prozent fester. Der Standardwerteindex Dow Jones notierte damit bei 25.411 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2754 und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 7165 Stellen.

Der Ölpreisanstieg sorgte für leichte Kursgewinne bei Ölkonzernen. Exxon legten 0,2 Prozent zu, Chevron 0,1 Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen auch Xerox mit einem Kursplus von 6,2 Prozent. Laut "Wall Street Journal" führt der schwächelnde Druckerhersteller Gespräche mit dem japanischen Kameraanbieter Fujifilm über einen Schulterschluss.

Die Aktien von Delta Airlines hatten ebenfalls Aufwind und notierten 2,5 Prozent fester. Die Fluggesellschaft überzeugte die Anleger mit einem überraschend hohen Gewinn.

+++

13:49

Der Euro steigt auf 1,1995 Dollar von 1,1940 Dollar unmittelbar vor Veröffentlichung der Protokolle der letzten EZB-Sitzung. "Der Markt interpretiert das so, dass die Notenbank den Wortlaut ihres Statements im Januar ändern könnte", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortlaut. "Der Hinweis zur möglichen Aufstockung oder Verlängerung der Anleihekäufe könnte gestrichen werden."

+++

12:40

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag auf der Stelle getreten. Der Markt sei dabei, sich nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch zu stabilisieren. "Die Anleger verhalten sich vorsichtig. Wir stehen am Beginn der Bilanzsaison", sagte ein Börsianer. Der SMI notierte am Mittag mit 9520 Zählern praktisch unverändert. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,9 Prozent nachgegeben.

Allmählich nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf. In den USA legt am Nachmittag mit der Bank of America die erste Grossbank ihr Ergebnis vor. Wegen der US-Steuerreform erwarten Analysten bei allen grossen Geldhäusern einen starken Gewinnrückgang. Am Freitag werden die Ergebnisse der Banken JP Morgan und Wells Fargo sowie des Vermögensverwalters Black Rock erwartet.

In der Schweiz machte Richemont Angaben zum Weihnachtsquartal. Der Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz von Oktober bis Dezember um sieben Prozent auf 3,12 Milliarden Euro und schnitt damit in etwa wie von Analysten erwartet ab. Die Zahlen kamen bei den Anlegern gut an: Mit einem Kursplus von 1,2 Prozent zählten die Richemont-Titel zu den stärksten Gewinnern der Bluechips. Händler wiesen darauf hin, dass Richemont zwar im Schmuckgeschäft besser als erwartet gearbeitet, aber beim Uhrenabsatz enttäuscht habe. Die Titel von Rivale Swatch waren gehalten.

Auch der Schraubenhändler Bossard, der Motorradhersteller KTM und der Asset-Manager Partners Group veröffentlichten erste Zahlen für das abgelaufene Jahr. Bossard und Partners Group gewannen leicht an Wert. Die KTM-Aktien schnellten 5,6 Prozent auf 7,92 Franken hoch.

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

+++

11:17

Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup hat die Aktien von Sonova auf Talfahrt geschickt. Der Titel des Hörgeräteherstellers Sonova sauste am Donnerstag in einem gehaltenen Markt um 3,3 Prozent auf 148,20 Franken hinunter. Citigroup startete gemäss Händlerangaben die Analyseabdeckung von Sonova mit dem Rating "Sell" und dem Kursziel 133 Franken.

+++

11:03

Die Ölpreise ziehen am Donnerstag an und erreichen ein neues Drei-Jahres-Hoch. Brent steigt um bis zu 0,3 Prozent auf 69,42 Dollar und kostet damit so viel wie zuletzt im Mai 2015. WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf ein frisches Drei-Jahres-Hoch von 63,80 Dollar. Nach einem 13-prozentigen Preisanstieg seit Anfang Dezember halten einige Analysten eine Konsolidierung aber für überfällig.

+++

09:10

Die Schweizer Börse startet am Donnerstag wieder im positiven Bereich. Im Fokus stehen die Aktien der Hersteller von Luxusgütern. Der SMI startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 9543 Punkten. Am Mittwoch hatten die Kurse nach den zuvor erreichten Rekordständen spürbar nachgegeben. Händler sprachen trotz des weiter positiven Konjunkturumfeldes von Gewinnmitnahmen. Ein weiterer Faktor, der derzeit an den Märkten für Bewegung sorgt ist der Ölpreisanstieg. Hier hatte am Vortag der Bericht zu den US-Lagerbeständen trotz stärker als erwartet gefallener Bestände nicht für weiteren Auftrieb gesorgt.

Die Luxusgüteraktien belasten den Gesamtmarkt. Richemont (+1,8 Prozent) hat den Gruppenumsatz im dritten Quartal nur leicht gesteigert. Insbesondere das Geschäft in Asien und die Schmucksparte entwickelten sich positiv. Uhrenhersteller Swatch (+0,3 Prozent) steigt ebenfalls.

Richemont Christmas sales rise at fastest pace in four years https://t.co/njdApXZqq3 pic.twitter.com/XqbEnTHTwN — Swiss International (@swissifg) January 11, 2018

Nestlé (-0,1 Prozent) werden von einer Herabstufung durch die UBS gedrückt. Die übrigen Schwergewichte Roche (Genussschein unverändert) und Novartis (+0,3 Prozent) legen ebenso zu wie die meisten Blue Chips. Etwas deutlicher als der Durchschnitt steigen Credit Suisse (+0,5 Prozent). Banken und Versicherer hatten am Vortag von den Spekulationen um die chinesischen US-Anleihekäufen profitiert. Ein festeres Zinsumfeld würde diese Sektoren stützen, hiess es im Handel.

Die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (+0,7 Prozent) zeigen sich nach der Zahlenvorlage als. Die Analystenerwartungen wurde mit dem Wachstum des verwalteten Vermögens klar übertroffen. Zudem legten Bossard (+0,5 Prozent) und KTM (+6,9 Prozent) Umsatzzahlen vor.

Sonova (-0,8 Prozent) knüpfen an die deutlichen Abgaben des Vortages an. Gegen Clariant (-0,1 Prozent) hat die SIX eine Untersuchung rund um die Bekanntgabe der Huntsman-Fusion wegen Verstoss gegen die Ad hoc-Publizität begonnen.

+++

08:50

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Sie sind der Wall Street am Donnerstag in die Verlustzone gefolgt und verloren damit weiter an Schwung, nachdem das Jahr stark begonnen hatte. Der Leitindex Nikkei 225 büsste zum Handelsschluss 0,33 Prozent auf 23 710,43 Punkte ein. Unlängst war das zu den weltweit wichtigsten Aktienindizes zählende Kursbarometer noch auf 24 000 Punkte zugelaufen, was den höchsten Stand seit Anfang der 1990er-Jahre bedeutete. Als Belastung erwies sich weiterhin der starke Yen, der der japanischen Industrie den wichtigen Export tendenziell erschwert.

In China standen die Kurse zuletzt ebenfalls leicht im Minus. Der chinesische CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, büsste bis kurz vor Handelsschluss 0,09 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte zuletzt praktisch unverändert.

+++

08:41

Ein geplantes Handelsverbot Südkoreas für Kryptowährungen lastet am Donnerstagmorgen auf Bitcoin. Der Preis für die Internetwährung gibt teilweise um mehr als 12 Prozent auf 13'130 Dollar nach. Zusätzlich belasteten Medienberichte, denen zufolge China die Schliessung von Geschäften zur Erzeugung der umstrittenen Digitalwährung (Mining) anordnen will. Zugleich warnte Starinvestor Warren Buffett vor Kryptowährungen, denen er ein böses Ende vorhersagte.

Bitcoin tumbles on reports South Korea will ban all trading https://t.co/1SAqOmWCdG — MarketWatch (@MarketWatch) January 11, 2018

+++

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär bei 9518 Punkten gehandelt (-0,1 Prozent). Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Richemont (-0,8 Prozent) auf. Der Luxusgüterkonzern hat Umsatzzahlen vorgelegt. Swatch (-1,2 Prozent) steht hingegen im Minus. Zudem verlieren Nestlé (-0,6 Prozent) und Swatch (-1,3 Prozent) deutlich an Wert.

Am breiten Markt fallen Partners Group (+1,6 Prozent) nach Zahlen und Sonova (-0,7 Prozent) auf.

Auf der Unternehmensseite beginnt am Donnerstag jenseits des Atlantiks die Bilanzsaison: Die Bank of America legt als erste US-Grossbank ihre Zahlen vor. Wegen der US-Steuerreform erwarten Analysten einen starken Gewinnrückgang bei allen Grossbanken. Zudem wartet die EZB mit dem Protokoll der Dezember-Sitzung auf. Analysten erhoffen sich davon Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung im Euroraum.

+++

07:35

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1946 US-Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Kurs vom Vorabend. Zum Franken steht er dagegen bei 1,1700 CHF knapp höher als am Mittwochabend. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9793 CHF ebenfalls nur leicht fester als im späten Handel am Mittwoch.

Am Vortag hatte eine Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg für Kursbewegung am Devisenmarkt gesorgt. Darin hiess es China denke über eine Verringerung oder gar einen Stopp seiner Käufe amerikanischer Staatsanleihen nach. Die Meldung hatte den Dollar zeitweise deutlich belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb gegeben. Am frühen Donnerstagmorgen hat die chinesische Devisenbehörde den Bericht allerdings zurückgewiesen. Weiter erklärt sie, dass für den Kauf von US-Staatsanleihen die Marktbedingungen entscheidend seien.

Euro bulls have bigger things to worry about than the Italian elections https://t.co/5jRVqp1BRz pic.twitter.com/ZvS5SqT7Q5 — Bloomberg (@business) January 11, 2018

+++

07:30

Die Ölpreise kommen am Donnerstagmorgen nicht vom Fleck. Die Sorte WTI kostet 63,49 Dollar (-0,03 Prozent). Brent steht derzeit bei 69,14 Dollar (+0,1 Prozent).

+++

06:45

Der Standardwerte-Index Nikkei fiel 0,5 Prozent auf 23'661 Punkte. Hintergrund ist die Ankündigung der japanischen Zentralbank ihre Käufe von japanischen Anleihen zu reduzieren. Dies schürte Spekulationen, dass die Bank of Japan eine geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr vorbereite. Vor allem Exportfirmen werden von einem starken Yen in Mitleidenschaft gezogen, da dann ihre Produkte im Ausland teurer werden. Auch andere Börsen in der Region gaben nach. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans sank um 0,5 Prozent.

New Year rally in Asia petered out due to concerns about rising US protectionism, while bonds rebounded after #China called a report about Beijing slowing of its US bond buying wrong. Bitcoin plunge after South Korea said it was preparing a bill to ban trade in the cryptocurrency pic.twitter.com/ATqdNAYjG1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2018

Auf dem Devisenmarkt geriet der Dollar unter Druck. Einem Medienbericht zufolge stellt China als grösster ausländischer Gläubiger der USA seine Kaufstrategie für US-Staatsanleihen auf den Prüfstand. Das sorgte für Unruhe. Der Greenback kostete im Vergleich zur japanischen Währung 111,55 Yen. Der Euro zeigte sich stabil bei 1,1964 Dollar. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9778 und zum Euro mit 1,1792 bewertet.

(cash/Reuters/AWP)