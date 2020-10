13:00

Die US-Börsen werden voraussichtlich höher eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,3 Prozent im Minus.

Dow Jones: +0,7 Prozent

S&P 500: +0,8 Prozent

Nasdaq: +0,8 Prozent

12:50

Ausbleibender Regen in den Anbaugebieten Russlands und der USA verteuern Weizen erneut. Der US-Terminkontrakt gewinnt 0,8 Prozent auf 6,32 Dollar je Scheffel und behauptet sich knapp unter seinem Sechs-Jahres-Hoch vom Montag. Sollte die Trockenheit anhalten, müsse mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden, sagt ein Börsianer.

11:30

Am Dienstagvormittag können weder die Bullen noch die Bären den Markt komplett für sich gewinnen. Vielmehr bewegt sich der Leitindex SMI seit dem Auftakt in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Montag. Manch ein Marktteilnehmer unkt bereits, es handle sich um die Ruhe vor dem Sturm. Dabei deuten die vorgelegten Zahlen auf eine starke Geschäftserholung im vergangenen Quartal hin.

Der SMI gibt am Vormittag mit -0,07 Prozent leicht nach auf 10'176,92 Punkte. Der SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte gekappt ist, steigt dagegen um 0,59 Prozent auf 1'577,19 und der umfassende SPI um 0,10 Prozent auf 12'717,02 Zähler. Im SLI stehen 21 Gewinnern neun Verlierer gegenüber.

Ein regelrechtes Kursfeuerwerk zünden Anleger bei der Mäuseherstellerin Logitech. Mit +21 Prozent lassen die Aktien alle anderen Blue Chips weit hinter sich. Der Konzern hat von Juli bis September erneut deutlich zugelegt und den Ausblick erhöht. "Starke Zahlen auf allen Ebenen", heisst es in einem ersten Kommentar der Credit Suisse. Eine Reihe von Einschätzungen dürften nun angehoben werden, sind sich Experten einig.

Gesucht sind auch die Aktien der UBS (+2,7%), nachdem die Grossbank im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten hat. Geholfen haben dabei neben höheren Erträgen auch Einmaleffekte. Die UBS-Aktionäre sollen in gut einem Monat in den Genuss der zweiten Dividendentranche für das vergangene Geschäftsjahr kommen. Analysten finden denn auch kaum etwas auszusetzen.

Die Aktien der Konkurrentin CS (+2,4%) schwimmen im Kielwasser mit, Julius Bär (+1,2%) sind erneut gesucht und auch Partners Group (+0,5%) können von einer insgesamt freundlichen Stimmung der Branche gegenüber profitieren.

11:05

Aus Furcht vor einem erneuten Überangebot ziehen sich Anleger weiter aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich den vierten Tag in Folge und büsst 0,4 Prozent auf 42,44 Dollar je Barrel ein. Die allseits verschärften Pandemie-Beschränkungen seien ein Risiko für die Nachfrage, sagt Analyst Vandana Hari vom Research-Haus Vanda Insights. Ein weiterer Belastungsfaktor sei das Festhalten der Opec+-Staaten an der geplanten Lockerung der Förderbremse im Januar.

10:10

Der Schweizer Aktienmarkt tritt weiterhin auf der Stelle. Der SMI notiert praktisch unverändert. Grosser Gewinner ist Logitech, die Aktie explodiert mit einem Plus von 18 Prozent regelrecht. Logitech profitiert weiter stark von der Arbeit im Home-Office. Die Mäuseherstellerin hat von Juli bis September erneut deutlich zugelegt. "Starke Zahlen auf allen Ebenen", heisst es in einem ersten Kommentar der Credit Suisse.

Aktueller Stand im SLI (10:10 Uhr):

09:10

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach Handelseröffnung keine klare Richtung ab. Händler verweisen vor allem auf die insgesamt schwächeren Vorgaben aus Übersee. So war die Wall Street am Montag klar zurückgefallen. Weiter dramatisch steigende Neuinfektionen und nach wie vor keine Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket hatten die Stimmung verhagelt.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung praktisch unverändert bei 10'184 Punkten. Der breite SPI gewinnt leicht um 0,1 Prozent und kommt auf 12'700 Zähler.

Grosser Gewinner ist die UBS (+2,5%). Die Grossbank hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Geholfen haben dabei neben höheren Erträgen auch Einmaleffekte. Die UBS-Aktionäre sollen in gut einem Monat in den Genuss der zweiten Dividendentranche für das vergangene Geschäftsjahr kommen, was ebenfalls wohlwollend aufgenommen wird.

Auch die Aktien der Konkurrentin CS (+0,9%) steigen. Julius Bär (+0,5%) machen ebenfalls Anstalten, an die Gewinne vom Vortag anzuknüpfen.

Klar besser als erwartet haben auch der Logistikkonzern Kühne+Nagel (+2,3%) und das Technologieunternehmen Logitech (vorbröslich +6,3%, noch kein Kurs gebildet) abgeschnitten. Bei Kühne+Nagel hat sich das Geschäft im dritten Quartal nicht nur erholt, der Gewinn wurde gar klar gesteigert. Neben dem Kostenmanagement stützte auch hier ein positiver Einmaleffekt. Analysten zeigen sich aber auch vom Cashflow angetan, wie es bei Baader Helvea heisst

Logitech wiederum profitiert weiter stark von der Arbeit im Home-Office. Die Mäuseherstellerin hat von Juli bis September erneut deutlich zugelegt. "Starke Zahlen auf allen Ebenen", heisst es in einem ersten Kommentar der Credit Suisse.

Zu den grössten Verlierern zählen bei den Blue Chips Versicherungen wie Swiss Re, Zurich und Swiss Life, die Verluste zwischen 0,7 und 1 Prozent aufweisen.

08:20

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Adecco: Deutsche Bank erhöht auf 48 (42) CHF - Hold

VAT: Credit Suisse senkt auf 134 (139) CHF - Underperform

Conzzeta: Research Partners erhöht auf 1200 (1050) CHF - Kaufen

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI wird rund eine Stunde vor Börseneröffnung rund 0,5 Prozent tiefer gehandelt bei 10'136 Punkten. Sämtliche Blue Chips verlieren mit Ausnahme von UBS.

Die Grossbank legte am Morgen positive Zahlen. Die Aktie steigt vorbörslich über 3 Prozent.

07:30

In Erwartung einer weiteren Flut von Firmenbilanzen dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Hauptgesprächsthema bleibt die weiter grassierende Coronavirus-Pandemie. Neue Lockdowns würden die wirtschaftliche Erholung der vergangenen Monate zunichtemachen, warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket. Nancy Pelosi, Spitzenpolitikerin der oppositionellen Demokraten und Vorsitzende des Repräsentantenhauses, hatte am Wochenende erklärt, dass bis Dienstag eine Einigung erzielt werden müsse, um die Hilfen vor der Präsidentschaftswahl Anfang November durch das Parlament zu bringen. Börsianer bezweifeln jedoch, dass dies gelingt. Allerdings konnte Pelosi einem Sprecher zufolge bei Beratungen mit Finanzminister Steven Mnuchin am Montag weitere Differenzen aus dem Weg räumen.

06:25

Das langwierige Ringen um ein US-Konjunkturpaket, steigende Infektionszahlen und ein unsicherer Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen lasten auf den asiatischen Anlegern. Auch wenn die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin bei ihren Beratungen am Montag über Finanzhilfen weitere Differenzen aus dem Weg räumen konnten, blieb offen, ob ein entsprechendes Gesetz noch vor den Wahlen am 3. November auf den Weg gebracht werden kann.

Die Vorsicht der Anleger wurde auch durch die zunehmende Besorgnis über das Risiko eines umstrittenen Wahlergebnisses in den USA ausgelöst. "Ein solches Ereignis würde höchstwahrscheinlich die globalen Märkte erheblich verärgern, bis die USA eine akzeptable Lösung erreichen", sagte Keith Creveling, Co-Chief Information Officer von American Century.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.596 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1632 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,55 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6864 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9100 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1770 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0713 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2943 Dollar.

00:30

Die schwindenden Hoffnungen auf ein rasches Corona-Hilfspaket in den USA haben die Wall Street am Montag stark belastet. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen nach einem verhaltenen Handelsstart deutlich im Minus.

Der Dow Jones Industrial stand am Ende 1,44 Prozent tiefer bei 28 195,42 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,63 Prozent auf 3426,92 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 1,84 Prozent auf 11 634,35 Zähler ein.

