Die Ölpreise sind am Mittwoch wegen des Nachfrageausfalls im Zuge der Corona-Krise und des wachsenden Ölangebots abermals gefallen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 25,80 US-Dollar. Das waren 1,08 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gab um 5 Cent auf 20,43 Dollar nach.

Saudi Arabia is showing no sign of bowing to U.S. pressure to dial back its oil-price war with Russia https://t.co/WCVRgTmJWz — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2020

Saudi-Arabien hat die Ölförderung zuletzt auf über 12 Millionen Barrel je Tag ausgeweitet. Dies belastete die Preise. Zumindest will Russland laut einem Medienbericht die Förderung nicht weiter anheben. Dies lohne sich nicht, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg aus russischen Regierungskreisen.

Nach schlechten Vorgaben aus Europa und Asien deutet sich auch am US-Aktienmarkt eine verlustreiche Eröffnung an. US-Futures auf den Dow Jones (-3,26%), den breiten S& 500 (-3,2%) und den Nasdaq (-2,5%) notieren allesamt deutlich im Minus.

Stock market live updates: Dow futures down 700, second quarter begins, Trump's warning https://t.co/gucVlnjoMy — CNBC (@CNBC) April 1, 2020

Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und ist erneut unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Mittag stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0944 Dollar. Der Dollar bleibt weiter stark, was den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Auch der als sichere Anlage geltende japanische Yen konnte gegenüber vielen Währungen zulegen.

Auch zum Franken gab der Euro nach. Am Mittag kostete ein Euro 1,0567 Franken nach 1,0594 am Morgen. Der US-Dollar notierte zum Franken derweil etwas fester bei 0,9656 Franken nach 0,9611 am Morgen.

Der Schweizer Aktienmarkt hat wieder in den "Angstmodus" geschaltet. Die jüngste Erholung verpufft den weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise geschuldet. Davor hatte der Leitindex innert weniger Tage um insgesamt fast 15 Prozent zugelegt. Doch nun blicken Anleger mit wachsender Sorge auf die andere Seite des Atlantiks. Denn die USA sind das neue Epizentrum der Coronavirus-Pandemie.

Der SMI verliert gegen 11:40 Uhr 2,07 Prozent auf 9'119,23 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 2,35 Prozent auf 1'329,16 und der breite SPI um 2,01 Prozent auf 11'092,26 Zähler. Im SLI kommen auf 28 Verlierer nur zwei Gewinner (Swisscom und Kühne & Nagel).

Grosse Abgaben verzeichnen in dieser Gemengelage die "üblichen Verdächtigen": konjunktursensitive Aktien und Finanzwerte. Allen voran reihen sich die Grossbankenaktien Credit Suisse (-4,2%) und UBS (-3,7%) ganz weit hinten ein.

Auch Julius Bär (-4,7%) tendieren schwach und in Swiss Re (-3,8%) werden Vortagesgewinne realisiert.

Im SLI büssen AMS gar 8,2 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit 2012. Die Österreicher haben bei einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des milliardenschweren Osram-Kaufs nur 70 Prozent der neuen Anteile im Rahmen der Bezugsrechtsemission untergebracht.

Zyklische Papiere wie Adecco (-4,3%), Clariant (-4,2%), Temenos -4,1%) und Richemont (-3,5%) fliegen gleichwohl aus den Depots.

Die europäischen Aktienmärkte weisen am Mittwoch breite Verluste auf. Am stärksten verlieren der britische FTSE 100 (-4,25%) und der französische CAC 40 (-4,1%). Der Eurostoxx 50, der die grössten europäischen Firmen abbildet, büsst 3,8 Prozent ein.

Das ist der aktuelle Stand an den wichtigsten Weltbörsen:

Quelle: Bloomberg. Stand: 01.04.2020, 11:00 Uhr.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt zum Vormittag in der Verlustzone. Gegen 10:20 Uhr notiert der SMI rund 2 Prozent im Minus, der SPI verliert 1,75 Prozent und der SLI büsst 2,2 Prozent ein.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI (Stand: 10:20 Uhr):

Quelle: cash.ch

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch neue Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie breit gemacht. Der Leitindex Dax erhielt keinen Halt von den Börsen in Asien und den USA und gab nach Handelsbeginn um rund 3 Prozent auf 9628,04 Punkte nach. Noch am Dienstag hatte er es zwischenzeitlich über die Marke von 10'000 Punkten geschafft.

Im MDax waren die Aktien von Osram schwer gebeutelt. AMS hat eine Kapitalerhöhung zur Übernahme des Lichtkonzerns abgeschlossen. Der Sensorspezialist war zuletzt davon ausgegangen, den Deal im zweiten Quartal abschliessen zu können, sofern alle Genehmigungen seitens der Behörden vorliegen. Die Osram-Aktie stand am Vormittag mit fast 10 Prozent im Minus und kostete 29,40 Euro. Damit bewegte sie sich weit deutlich unter dem Angebotspreis von AMS in Höhe von 41 Euro je Anteilsschein.

Die Coronavirus-Krise macht viele Pläne hinfällig, die vor der Pandemie geschmiedet wurden - darunter auch die feindliche Mega-Übernahme von HP durch Xerox. Der Drucker- und Kopierer-Hersteller Xerox stellt angesichts der Corona-Krise die Bemühungen ein, den grösseren Rivalen HP zu übernehmen.

Der Konzern hatte sich seit dem Herbst um HP bemüht und zuletzt fast 35 Milliarden Dollar für den Konkurrenten geboten, war dort aber ohnehin stets abgeblitzt. Als treibende Kraft hinter dem versuchten Deal galt der umstrittene US-Investor Carl Icahn, der an beiden Konzernen grosse Anteile hält.

Am Schweizer Aktienmarkt werden zur Wochenmitte die zuletzt aufgelaufenen Gewinne mitgenommen. Die Vorgaben der Leitmärkte in den USA und Asien sind am ersten Tag des zweiten Quartals für einmal wieder negativ.

Der SMI büsst kurz nach Handelsbeginn 2 Prozent auf 9'133 Punkte ein. Die Blue Chips verlieren zwischen 1,3 und 4 Prozent. Der breite SPI verliert 2 Prozent und kommt auf 11'102 Punkte.

Grosse Abgaben verzeichnen in dieser Gemengelage die "üblichen Verdächtigen": konjunktursensitive Aktien und Finanzwerte. ABB verlieren 3, Adecco 2,5 und LafargeHolcim 2,2 .Die Grossbankenaktien Credit Suisse (-4%) und UBS (-3,3%) reihen sich ebenfalls ganz weit hinten ein.

Im SLI büssen AMS gar 12 Prozent ein. Die Österreicher haben bei einer Kapitalerhöhung 70 Prozent der neuen Anteile im Rahmen der Bezugsrechtsemission untergebracht. Das Geld braucht AMS für die milliardenschwere Akquisition von Osram.

Am Mittwoch haben die asiatischen Börsen Verluste erlitten. Das Ausmass der Abgaben an den einzelnen Märkten unterschied sich allerdings deutlich. Während es in Japan kräftig nach unten ging, hielten sich die chinesischen Festlandsbörsen vergleichsweise gut.

Der japanische Nikkei-225 brach um 4,5 Prozent auf 18 065,41 Punkte ein. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen wurde zuletzt mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 3676,53 Punkte gehandelt. In Hong Kong lag der Hang Seng im späten Handel mit 2,57 Prozent im Minus bei 22 996,40 Zählern./mf/mis

Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen Daten von Julius Bär mit deutlichen Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI notiert eine Stunde vor Börseneröffnung 2,4 Prozent im Minus bei 9089 Punkten.

Sämtliche SMI-Titel verlieren zwischen 1,7 und 3,4 Prozent. Grösste Verlierer sind zyklische Titel wie ABB und Adecco sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse.

Am breiten Mart verlieren AMS (-4,6%) deutlich. Beim Sensoren-Hersteller wurden 38 Prozent der Bezugsrechte nicht ausgeübt, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um zwei Prozent auf 25,80 Dollar je Fass. Das Überangebot auf den Weltmärkten sorgt für volle Lager in den USA. Nach Daten des privaten Anbieters API stiegen die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um 10,5 Millionen Barrel an. Analysten hatten lediglich mit einem Aufbau von vier Millionen Barrel gerechnet.

Oil is entering a period of unparalleled demand destruction that promises to transform the industry for years to come https://t.co/n9s0del5dr pic.twitter.com/mbT6bj3GPa — Bloomberg Markets (@markets) April 1, 2020

Die Börse in Tokio zeigt sich etwas schwächer. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 18'569 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1394 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Trotz einem Sprung in australischen Aktien und der Hoffnung, dass sich in China langsam so etwas wie Normalität wieder einstellt, bleiben die Risiken für Anleger gross, da die Coronavirus-Pandemie die Grundlagen der Weltwirtschaft erschüttert.

Chinas Fabriktätigkeit verbesserte sich im März zwar nach dem Rekordtief vergangenen Monat wieder, aber die Geschäftstätigkeit kommt aus Sorgen vor einer zweiten Ansteckungswelle und der schwindenden Auslandsnachfrage infolge der globalen Abschottung der vom Coronavirus betroffenen Länder nicht in Schwung.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,79 Yen und stagnierte bei 7,0824 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9614 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1018 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0595 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2378 Dollar.

Die US-Börsen haben nach einem volatilen Handelstag letzten Endes klar im Minus geschlossen. Es war das schlechteste erste Quartal aller Zeiten im Dow.

Der Dow Jones schloss 1,9 Prozent tiefer bei 21'917 Punkten, der breite S+P 500 verlor 1,6 Prozent auf 2584 Punkte und der Technologie-Index Nasdaq gab 0,95 Prozent nach und schloss bei 7700 Punkten.

Investoren mussten viele Unternehmensnews verdauen, was zum volatilen Verlauf des Dow beigetragen haben dürfte. Ausserdem steigen erneut die Sorgen über die Folgen des Coronavirus.

Here's what happened to the stock market on Tuesday https://t.co/Iy2KUI90BI — CNBC (@CNBC) March 31, 2020

"Speziell in den USA ist die Coronavirus-Pandemie weiterhin in der Ausbreitung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 163 000, die der Verstorbenen stieg auf rund 3000. "Die volkswirtschaftlichen Schäden sind auch in der Breite nicht abschätzbar und darum helfen die bisher wenigen positiven Aussagen kaum. Die Gemengelage ist zu undurchsichtig und vielschichtig", so Lipkow.

Bankentitel wie JP Morgan (-3,6%), Citigroup (-4,5%) und Bank of America (-3,7%) fuhren deutliche Verluste ein.

