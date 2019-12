14:15

In den USA deutet sich ebenfalls ein schwerfälliger Handelstag an. Sämtliche US-Futures auf die wichtigsten Indizes notieren leicht negativ, Dow Jones (-0,01%), Nasdaq 100 und S+P 500 (je -0,1%).

14:00

Kurzes Devisenupdate:

Der Euro ist am Donnerstag nach leichten Gewinnen kaum noch von der Stelle gekommen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1126 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vormittag. Zum Schweizer Franken notiert der Euro aktuell bei 1,0905 Franken.

Am Donnerstag stehen vor allem Notenbanken im Fokus. Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins liegt unverändert bei 0,75 Prozent. Das britische Pfund erreichte kurzzeitig zu Euro und Franken ein neues Tageshoch, bewegte sich insgesamt aber nur wenig nach oben.

Zuvor hatte die schwedische Notenbank ihre Negativzinspolitik nach fast fünf Jahren beendet. Die Reichsbank erhöhte ihren Leitzins von minus 0,25 auf null Prozent.

11:52

Händler beschreiben das Börsen-Geschäft am Donnerstag als nicht sehr aktiv. Die Umsätze seien zwar weiterhin leicht überdurchschnittlich. Dies liege aber vor allem am "Hexensabbat" vom Freitag. Dann verfallen an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes. Dabei kann es jeweils bereits im Vorfeld zu grösseren Umsätzen und Kursausschlägen kommen.

Abgesehen vom Verfall, der bisher den Markt eher zu stützen scheint, könnten am Nachmittag noch US-Konjunkturzahlen das Geschehen beeinflussen, heisst es am Markt.

Der SMI steht um 11:50 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 10'538 Punkten. Der 30 Werte umfassende SLI sinkt um 0,1 Prozent auf 1'629,06 und der breit gefasste SPI sinkt ebenfalls um 0,15 Prozent auf 12'729 Punkte. Bei den 30 wichtigsten Titeln halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Bis auf wenige Ausnahmen halten sich die Kursausschläge mit rund einem halben Prozent in Grenzen.

Gefragt sind die Aktien von Clariant (+2,1%). Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Milliarden Dollar die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von zwei Franken je Aktie bedenken.

Die stärksten Abschläge verbuchen Richemont und Swatch (je -1,7%). Deutlich gesunkene Uhrenexporte belasten laut Händlern die Titel. Im November ist die Ausfuhr von Zeitmessern nominal um 3,5 Prozent gefallen. Auf Swatch lastet zudem ein faktischer Lieferstopp von Uhrwerken an Dritte, verordnet durch die Weko.

Erneut unter Druck stehen ausserdem Schindler PS (-1,3%) und Namen (-1,3%). Wieder hat ein Firmeninsider Titel abgestossen. Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf von 43'330 Partizipationsscheinen im Wert von 10,9 Millionen wurden nun noch 25'635 Namenaktien im Wert von 6,1 Millionen Franken abgestossen.

10:45

Der Bitcoin kostet wieder mehr als 7000 Dollar und notierte zwischenzeitlich mit 7476 Dollar zeitweise auf dem höchsten Stand seit dem 9. Dezember. Zur Stunde sackt er wieder leicht ab auf 7122 Dollar. Die derzeitigen Kursniveaus riefen Schnäppchenjäger auf den Plan, sagt Bitcoin-Experte Timo Emden.

Am Dienstag ist der Bitcoin auf 6615 US-Dollar abgesackt und stand damit so tief wie seit Mai 2019 nicht mehr.

10:40

Die Aktien der Uhrenhersteller Swatch und Richemont notieren am Donnerstag im frühen Handel tiefer. Gemäss den neusten Zahlen der eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) sind die Uhrenexporte im November im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 3,5 Prozent eingeknickt.

Am Vormittag notieren die Swatch-Titel rund 2 Prozent tiefer. Die Aktien des Konkurrenten Richemont stehen derweil 1,4 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der Gesamtmarkt tendiert gemessen am SPI mit -0,06 Prozent hauchdünn im Minus.

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt sartet verhalten in den Donnerstag. Leicht negative Vorgaben aus Fernost könnten nach Einschätzung von Händlern auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. "Wir sind praktisch auf Jahreshoch und der Markt hat sich 2019 prächtig entwickelt. Da wäre es nichts Ungewöhnliches, wenn der eine oder andere Gewinne einstreichen würde", sagt ein Händler.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr praktisch inverändert bei 10'553 Punkten. Stark unter Druck garetn die Titel von Swatch (-1,3%), die von einem Entscheid der Wettbewerbskommission belastet werden. Die Weko hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt.

Swatch darf nach einer Entscheidung der WEKO anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern. Swatch erzielt mit dem Verkauf von Uhrwerken allerdings weniger als ein Prozent des Umsatzes. "Der Entscheid ist einfach negativ für das Sentiment der Anleger für diesen Titel, der 2019 eh nicht so gut gelaufen ist", sagt ein Händler.

ie Aktien von Clariant sind mit +2,9 Prozent deutlich höher indiziert. Der Chemiekonzern will nach dem Verkauf des Masterbatches-Geschäfts für 1,6 Milliarden Dollar die Aktionäre mit einer Sonderausschüttung von zwei Franken je Aktie bedenken.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Kudelski (-1,3%) negativ hervor. Die Technologiefirma hat eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Zuletzt hatten schon Meyer Burger, Schlatter und Inficon vor einem Ertragsrückgang gewarnt.

08:10

Der SMI fällt im vorbörslichen Geschehen 0,1 Prozent. Am deutlichsten im Minus-Bereich steht die Aktie von Swatch (1,1 Prozent). Die Swatch-Tochter ETA kann anderen Uhrenherstellern keine mechanischen Uhrwerke aus ihrer Produktion mehr liefern. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat den Uhrenkonzern faktisch mit einem Verkaufsverbot belegt.

Am breiten Markt legt die Aktie von Clariant 4,4 Prozent zu. Der Baselbieter Spezialchemiekonzern veräussert sein gesamtes Geschäft mit Kunststoffadditiven und Granulaten und will die Aktionäre mit einer Sonderdividende beglücken.

Auf dem Terminplan stehen am Nachmittag (MEZ) das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die US-Frühindikatoren. Wenige Stunden vorher richten sich die Blicke nach London, wo die Bank von England (BoE) die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen verkündet. Da eine Zinsänderung als ausgeschlossen gilt, versprechen sie sich Börsianer Hinweise auf die Einschätzung der Konjunkturaussichten nach der britischen Parlamentswahl und etwas Klarheit angesichts der jüngsten Wendungen im Brexit-Streit.

07:45

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,24 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 60,97 Dollar.

An der grundsätzlichen Lage am Ölmarkt hat sich in den vergangenen Tagen wenig geändert. Zurzeit bewegen sich die Erdölpreise in der Nähe dreimonatiger Höchststände. Unterstützung kommt vor allem von zwei Seiten: Zum einen von der Annäherung der USA und China in ihrem Handelsstreit, zum anderen von der neuerlichen Förderkürzung des Rohölkartells Opec.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23'855 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1735 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,3 Prozent.

06:00

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9797 Franken. Der Euro liegt bei 1,0903 Franken, kurz nach Mitternacht lag das Währungspaar bei 1,0895.

