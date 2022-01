14:30

Grösste Bewegungen bei Schweizer Aktien:

SMI (-0,8 Prozent):

UBS: +1,5 PRozent

Swiss Re: +0,8 Prozent

Novartis: +0,5 Prozent

Sika: -4,1 Prozent

Partners Group: -4 Prozent

Givaudan: -3,6 Prozent

SPI (-0,9 Prozent):

Relief Therapeutics: +24,8 Prozent

Kuros Bioscience: +7,6 Prozent

BVZ: +4,3 Prozent

Sensirion: -7,3 Prozent

Bossard: -7 Prozent

AMS: -4,9 Prozent

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Donnerstagvormittag nach wie vor klar im Minus. Der SMI hat sich allerdings etwas von den Tagestiefstständen gelöst und zeitweise die Marke von 12'800 Punkten zurückerobert.

Experten diskutieren nach wie vor die Fed-Protokolle. "Diese legen nahe, dass die hohe Inflation den Währungshütern weit mehr Kopfzerbrechen bereitet, als sie dies lange eingestanden haben", heisst es in einem Kommentar. Und: "Das Protokoll offenbart, dass es unter den Währungshüter einen gewissen Konsens gibt, die Geldpolitik relativ zügig zu normalisieren." Doch es gibt auch relativierende Stimmen: "Das Fed wirft stets auch einen Blick auf die Finanzmärkte und wird dies auch beim anstehenden Tapering tun", heisst es von dieser Seite. Es sei auch ein "inoffizielles Ziel" des Fed, mit der Geldpolitik keine allzu grossen Verwerfungen auszulösen.

10:35

Der SMI grenzt seine Verluste etwas ein. Nach ein-einhalb Handelsstunden liegt der Kurs um 0,9 Prozent auf 12'789 Punkten im Minus.

09:55

An der Schweizer Börse stehen die Zeichen am Donnerstagmorgen auf rot. Die hiesige Börse folgt damit den negativen Vorgaben aus den USA und Japan. Die Publikation des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Vorabend sorgt am Markt für grosse Verunsicherung. Wie aus den sogenannten "Minutes" hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses des Fed dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen.

09:20

Der SMI fällt nach Börsenöffnung für seine Verhältnisse stark um 1,1 Prozent auf 12'763 Punkte zurück. Auslöser für die schlechtere Börsenstimmung ist die Publikation des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed am Vorabend. Wie aus den sogenannten "Minutes" hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses des Fed dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Dies war für Investoren neu.

Zudem wurde betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. In der Folge gaben die US-Börsen nach, wobei vor allem die hoch bewerteten Technologieaktien herbe Verluste erlitten. Mit Blick auf die hohe Inflation seien die Märkte zuletzt hochgradig nervös gewesen, schrieb Oanda-Analyst Jeffrey Halley in einem Marktkommentar. Mit dem Motto "alles kaufen" und "Schnäppchen kaufen" der vergangenen Monate könne es nun erst einmal vorbei sein.

Während Swiss Re knapp im Plus handelt, entziehen sich Defensive wie Novartis (-0,2 Prozent) und Swisscom (-0,4 Prozent) am ehesten dem Downturn. Die UBS (-0,2) dürfte zudem von Kurszielerhöhungen abgefedert werden.

Die Mehrheit der SMI-Aktien fällt aber um über 1 Prozent. Die stärksten Abgaben zeigen Partners Group (-3 Prozent), Logitech (-3 Prozent) und Richemont (-2,3 Prozent).

Am breiten Markt fällt Bossard (-6,1 Prozent) am stärksten, wobei auch die Halbleiter-Zulieferer Comet (-3,6 Prozent) und VAT (-3,5 Prozent) zu den am meisten getroffenen Titel zählen. Sie werden vom Ausverkauf bei den Tech-Aktien weltweit erfasst.

09:05

Die Angst vor einer schnellen Straffung der US-Geldpolitik lässt den SMI nach Handelsbeginn an der Schweizer Börse um 1,1 Prozent auf 12'759 Punkte fallen.

08:20

Aus Furcht vor rasch steigenden Zinsen in den USA ziehen sich Investoren aus riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen zurück. Bitcoin fällt am Donnerstag in der Spitze um 2,7 Prozent auf 42'413 Dollar, den niedrigsten Stand seit knapp fünf Wochen.

Für Ethereum geht es mehr als vier Prozent bergab, die Cyber-Devise ist mit 3403 Dollar so billig wie seit knapp drei Monaten nicht mehr. Ausgelöst wurden die Zinsspekulationen von den am Mittwoch veröffentlichten Fed-Protokollen. Die US-Notenbank denkt angesichts des Inflationsschubs über eine womöglich schnellere Anhebung der Zinsen nach. "Das Abdrehen des Geldhahns lässt Krypto Assets wieder unattraktiver werden", konstatiert Timo Emden von Emden Research.

08:15

Die Aktie der UBS erhält mehrere Kurszielerhöhungen. Vorbörslich notiert der Kurs aber mit -1,5 Prozent. Die Grossbank kann sich an der Börse dem negativen Sentiment nicht entziehen.

08:10

Die Börsenzitterer wegen der jüngsten Fed-Protokolle machen vor dem SMI nicht halt. Julius Bär berechnet den Schweizer Leitindex um 1,1 Prozent bei 12'764 Punkten tiefer.

Zyliker trifft es etwas stärker, mit Richemont (-2,1 Prozent) der am stärksten tiefer indizierten Blue-Chip-Aktie. Am wenigsten lässt die defensive Novartis (-0,5 Prozent) nach. Der Pharmakonzern hat aber auch Produktenews veröffentlicht.

Am breiten Markt sind praktisch alle Aktien um über 1 Prozent tiefer berechnet. Swatch (-2,1 Prozent) ist ähnlich wie Richemont belastet.

07:45

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten zog auch die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 80,13 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 63 Cent auf 77,22 Dollar.

06:30

Der SMI notiert bei der IG Bank vorbörslich um 1,1 Prozent deutlich tiefer.

Der Schweizer Leitindex schloss am Mittwoch mit 12'906 Punkten leicht im Plus. Gebremst wurde der Markt vor allem von der Kursschwäche von Nestlé. Die Aktien des Indexschwergewichts sackten 2,7 Prozent ab. Die Analysten von Jefferies warnten vor Margendruck beim weltgrössten Lebensmittelkonzern im laufenden Jahr und nahmen ihre Empfehlung auf "Underperform" von "Hold" zurück.

06:40

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag besorgt über eine möglicherweise schneller als erwartete Anhebung der US-Zinsen infolge der anhaltenden Inflation.

Die Währungshüter der US-Notenbank deuteten in den Fed-Protokollen raschere Zinserhöhungen an. "Es besteht das Risiko, dass die Fed in die Falle eines politischen Fehlers tappt, weil sie die Zinsen vielleicht schneller als erwartet anhebt, aber der Zeitpunkts ihres Ausstiegs aus der ultra-lockeren Geldpolitik könnte mit einer Verlangsamung des Konjunkturzyklus und auch mit einem Rückgang der Inflation aufgrund von Basiseffekten zusammenfallen", sagte Carlos Casanova, leitender Wirtschaftswissenschaftler für Asien bei Union Bancaire Privee in Hongkong.

"Wenn man natürlich ein schnelleres Tempo des Taperings der Fed einpreist, wirkt sich das nicht gut auf die asiatischen Vermögenswerte aus, so dass es wahrscheinlich zu mehr Abflüssen in der Region kommen wird, was sich sowohl in schwächeren Aktien als auch in einem Abwertungsdruck an der Devisenfront niederschlagen wird", erklärte Casanova.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 2,7 Prozent bei 15'559 Punkten.

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

05:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 115,85 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,3736 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9174 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1313 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0380 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3534 Dollar.

22:40

Details aus den Dezember-Protokollen der US-Notenbank (Fed) haben am Mittwoch die US-Börsen unter Druck gebracht. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der Minutes noch auf ein Rekordhoch knapp unter 37 000 Punkten gestiegen war, schloss 1,07 Prozent schwächer auf 36 407,11 Punkten.

Der S&P 500 , der am Dienstag eine Bestmarke erreicht hatte, gab um 1,94 Prozent auf 4700,58 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 3,12 Prozent auf 15 771,76 Punkte ab. Am US-Rentenmarkt zogen zugleich die Renditen an und auch der US-Dollar legte zu.

Wie aus den Minutes hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Fed dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. Eine schnellere Anhebung der Zinsen als zuvor erwartet könne gerechtfertigt sein, hiess es.

Die Erwartung steigender Zinsen spiegelte sich in den ersten Tagen des neuen Jahres bereits allgemein an den Börsen wider - und zwar dergestalt, dass eine verstärkte Umorientierung der Investoren weg von Wachstumswerten und hin zu Substanzwerten zu beobachten war. Das war bereits ein wesentlicher Grund für den starken Jahresstart der Standardwerte gewesen. So hatte der Dow binnen zweier Handelstage 1,3 Prozent gewonnen, während die wachstumsträchtigen Tech-Aktien - gemessen an den Nasdaq-Indizes - per Saldo deutlich nachgaben.

An diesem Mittwoch allerdings zeigten sich zum Handelsschluss dann alle Unterindizes des S&P 500 im Minus, auch wenn Tech-Werte zu den grössten Verlieren zählten.

Mit Blick auf Einzelwerte standen vor allem Analystenkommentare im Fokus. So sackten im Dow die Aktien von Salesforce weiter ab, dieses Mal um 8,3 Prozent. Adobe büssten im Nasdaq 100 zugleich 7,1 Prozent ein, nachdem die schweizerische Grossbank UBS ihre Kaufempfehlungen für die beiden Software-Aktien gestrichen hat.

Dagegen ging es im S&P 100 für die Anteile von Pfizer um 2,0 Prozent nach oben. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung durch Bank of America. Analyst Geoff Meacham rechnet mit einer sehr erfolgreichen Vermarktung der oralen Covid-19-Therapie Paxlovid im neuen Jahr. Am Vortag war bekannt geworden, dass die US-Regierung ihre Bestellung verdoppeln wird.

Um 2,2 Prozent stiegen im S&P 100 ausserdem die Papiere von AT&T . Der Telekomkonzern gewann im vergangenen Jahr so viele neue Mobilfunk-Vertragskunden wie seit zehn Jahren nicht. Zudem gab er Erfolge im Neugeschäft mit Streaming-Angeboten bekannt: Nach ersten Berechnungen sei 2021 das Jahresziel von bis zu 73 Millionen weltweiten Nutzern wahrscheinlich übertroffen worden.

