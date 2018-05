10:35

Der SMI lag mit 8898 Punkten in etwa auf dem Schlusskurs des Vortags. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,1 Prozent zugelegt.

Zwar gönnte sich die Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause und liess ihren Schlüsselsatz unverändert. Zugleich nährte sie jedoch Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank erklärten, sie rechneten weiterhin mit einer Zinserhöhung im Juni. "Der darüber hinaus gehende Zinspfad dürfte wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung und den Auswirkungen des schwelenden Handelskonflikts abhängen."

Für Gesprächsstoff an der Schweizer Börse sorgten insbesondere Firmenergebnisse: Geberit legte 3,4 Prozent zu und war damit der grösste Gewinner im SMI. Von guten Zwischenberichten profitierten auch Sunrise und Logitech.

+++

10:27

Der Euro hat sich am Donnerstag erholt und ist zeitweise wieder über die Marke von 1,20 US-Dollar gestiegen. Nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Tagen kostet die Gemeinschaftswährung aktuell 1,2002 Dollar und damit fast einen halben Cent mehr als am späten Vorabend und früheren Donnerstagmorgen.

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum. Aktuell wird er bei 1,1952 Franken gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Derweil notiert der US-Dollar tiefer bei 0,9959 nach 0,9972 Franken am früheren Morgen.

+++

09:10

Zum Handelsstart zeigen sich die meisten Blue Chips im Minus. Der SMI fällt um 0,2 Prozent auf 8880 Punkte zurück. An den Finanzmärkten herrscht nach wie vor Unsicherheit. Am Vorabend hatte die US-Notenbank wie erwartet ihre Zinsen unverändert belassen. Allerdings schürten Aussagen, wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent genähert habe, gewisse Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen.

Zudem bleibt der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa das beherrschende Thema. Anleger in Asien erwarten noch keinen Durchbruch bei den Gesprächen und schicken die dortigen Indizes ebenfalls ins Minus.

Geberit (+2,8 Prozent) indessen sorgte mit den Quartalszahlen für eine gewisse Erleichterung bei den Anlegern. Der Sanitätechnikkonzern legte sowohl bei Umsatz und Gewinn stärker zu als erwartet, auch wenn ein grosser Teil des Wachstums auf positive Währungseffekte zurückzuführen ist. Geberit erwartet insgesamt eine positive Entwicklung der Bauindustrie für den weiteren Jahresverlauf.

Positiv überrascht haben auch Logitech (+6 Prozent) mit den Zahlen zum Schlussquartal. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten deutlich. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr werden bestätigt.

Schlechte Nachrichten gab es indes für Novartis (-0,3 Prozent). Die Tochter Sandoz kann ihr Nachahmerprodukt Rituximab vorläufig in den USA nicht auf den Markt bringen. Das Unternehmen bekam von der FDA einen "Complete Response Letter (CRL)" für das Biosimilar - damit wird das Medikament als nicht bereit für die Zulassung beurteilt.

Im Telekommarkt rücken Sunrise in den Fokus. Der Umsatz wurde gesteigert und unterm Strich sprang der Gewinn sogar um 30 Prozent nach oben. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet.

Derweil steigerte die Bank Valiant auch dank des Zusammenschlusses mit der Luzerner Regionalbank Triba den Gewinn, verfehlte aber dennoch die Erwartungen. Abseits der Zahlen verkaufte Orascom ein Hotel für 50 Millionen US-Dollar und Phoenix Mecano trennt sich von sämtlichen Anteilen an der niederländischen Tochter Wijdeven Inductive Solutions.

+++

08:35

Der SMI sinkt um 0,27 Prozent auf 8872 Punkte. Die meisten Aktien fallen um rund 0,3 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen). Händler verwiesen auf die Abgaben an der Wall Street am Vorabend im Anschluss an den US-Zinsentscheid.

Während sich die Fed vor der nächsten Zinserhöhung eine Verschnaufpause gönnte, nährte sie zugleich Erwartungen, dass die Zügel bereits nächsten Monat gestrafft werden. Auch die ausbleibenden Fortschritte bei den Handels-Gesprächen zwischen den USA und China dämpften den Risiko-Appetit der Anleger, sagten Händler. In Japan findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Die einzige Aktie, die im Plus liegt, ist Geberit (+1,5 Prozent). Der Sanitärtechniker hat sich im ersten Quartal gesteigert, wenn auch mit Rückenwind vom sich abschwächenden Franken.

Daneben steigt die Aktie von Logitech (+3,2 Prozent) deutlich. Der erfolgsverwöhnte Computerzubehör-Hersteller hat sich im ersten Quartal über Erwarten gesteigert. Auch Sunrise (+1,7 Prozent) ziehen nach den Zahlen an.

(cash/AWP/Reuters)