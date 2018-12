06:35

Börsianer befürchten, dass die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin die Spannungen zwischen China und den USA weiter anheizt. Die Managerin wurde in Kanada festgenommen und soll in die USA ausgeliefert werden. Der Fall steht Insidern zufolge in Zusammenhang mit Verstössen gegen US-Sanktionen. "Nach dem Gipfeltreffen vom Wochenende gab es einen kurzen Moment des Optimismus, aber die Realität ist, dass es nicht so leicht ist", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 2,3Prozent schwächer bei 21'402Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,9 Prozent auf 1610 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 1,7 Prozent, der Index der Börse Shanghai gab 1,2 Prozent nach. Belastet wurde die Stimmung an den Börsen auch von Konjunktursorgen. Die inversen Zinsen seien ein Symptom einer schwächelnden Wirtschaft, sagte Bryan Whalen von TWC. Derzeit befänden sich die USA in einem späten Stadium des Konjunkturzyklus. "Man kann sich kaum ein Szenario vorstellen, in dem die US-Wirtschaft nicht nachlässt, wenn sie nicht sogar in eine Rezession gleitet."

Huawei CFO Wanzhou Meng arrested in Vancouver: Report https://t.co/MR4ZnkYt8v pic.twitter.com/54SJdPtCXo — BNN Bloomberg (@BNNBloomberg) 5. Dezember 2018

Der Dollar gab nach und kostete 112,78 Yen. Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1343 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9963 Franken je Dollar und 1,1306 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)