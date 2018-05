08:11

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär knapp negativ bei 8998 Punkten starten. Grössere Verschiebungen werden bei Givaudan, Lonza (je -0,3 Prozent), Richemont (-0,4 Prozent), Sika (-1,1 Prozent) sowie Roche (+0,4 Prozent) erwartet. Auch die UBS-Aktie (+0,1 Prozent) wird vorbörslich leicht höher geschätzt.

Ausserdem warten Investoren auf die Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie den ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis widerspiegelt. Jenseits des Atlantiks steht das Konjunkturbarometer der New Yorker Fed an. Zudem werden die US-Einzelhandelsumsätze für April erwartet.

+++

07:51

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1920 US-Dollar und damit weniger als am Vortag. Die türkische Lira steht nach Erdogan-Aussagen unter Druck.

#Turkey's lira falls to record low against USD after Bloomberg publishes interview with Pres. Erdogan, in which he makes case for presidential control over monetary policy. https://t.co/njgz7xn8lh pic.twitter.com/TxoGUHWNKU — Diego Cupolo (@DiegoCupolo) May 15, 2018

Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro etwas ab, wenn auch etwas weniger stark als gegenüber dem US-Dollar. Aktuell wird der Euro zu 1,1936 nach 1,1944 Franken am Montagabend gehandelt. Der US-Dollar notiert derweil auf 1,0014 nach 1,0001 Franken am Vorabend.

+++

07:19

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Ölsorte Brent (Nordsee) verliert 0,3 Prozent auf 78,28 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI notiert bei 70,97 Dollar (-0,2 Prozent). Die Ölpreise haben im laufenden Jahr rund 17 Prozent an Wert zugelegt.

Investors see big #oil surge, but physical markets suggest caution - https://t.co/88vSYPcX5n — Investing.com News (@newsinvesting) May 15, 2018

+++

06:42

Der japanische Leitindex Nikkei lag nahezu unverändert bei 22'862 Punkten. Der breiter angelegte Topix-Index stieg 0,2 Prozent auf 1809 Zähler. Da sich der Nikkei der Marke von 23'000 Punkten nähere könnten Anleger angesichts politischer Krisen wie die Ausschreitungen nach der Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem kalte Füsse bekommen und Gewinne mitnehmen, sagten Händler. Zudem sei die Berichtssaison in Japan fast vorbei, womit auch Impulse für den Handel wegfielen.

Bei den Einzelwerten stachen Banken heraus, der Index der Branche legte 1,4 Prozent zu. Das Institut Mizuho Financial etwa gewann 1,3 Prozent. Die Bank will nach Börsenschluss ihre Bilanz veröffentlichen.

MSCI has released its final list of China stocks to be added to indexes from June https://t.co/mMnjDU8zwW pic.twitter.com/MWzLfy4Hog — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 15, 2018

+++

06:36

Im fernöstlichen Devisenhandel legte der Euro leicht zu und war für 1,1934 Dollar zu haben. Der Dollar lag zum Yen bei 109,71 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0003 Franken je Dollar und 1,1938 Franken je Euro gehandelt.

