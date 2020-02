06:30

Anhaltende Virus-Sorgen haben der Tokioter Börse am Freitag zu schaffen gemacht. Der Nikkei der 225 führenden Werte gab bis zum späten Vormittag um 0,5 Prozent auf 23.704 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1702 Zähler. Vor allem exportorientierte Werte kamen unter Druck.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Nissan mehr als neun Prozent ein. Der zweitgrösste japanische Autobauer fuhr nach einem Absatzeinbruch im dritten Geschäftsquartal erstmals seit fast zehn Jahren in die roten Zahlen und strich seine Gewinnerwartungen auf die Hälfte zusammen.

+++

06:25

Der Euro gab im fernöstlichen Handel zum Dollar nach. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,0827 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit April 2017. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9800 Franken je Dollar und bei etwa 1,0616 Franken je Euro.

+++

06:15

Der drastische Anstieg der Coronavirus-Fälle in China hat die Wall Street am Donnertag letztlich leicht belastet. Der S&P 500 schloss 0,16 Prozent tiefer bei 3373,94 Punkten und der Technologie-Index Nasdaq 100 gab am Ende um 0,18 Prozent auf 9595,70 Punkte nach.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,43 Prozent auf 29 423,31 Punkte. Der US-Leitindex hatte am Vortag mit 29 568 Punkten eine Bestmarke erreicht.

(cash/AWP/Reuters)