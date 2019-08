09:15

Der SMI steigt nach Handelsbeginn leicht um 0,1 Prozent auf 9837 Punkte. "Es ist Zeit, Platz zu nehmen", sagt ein Börsianer. Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien zwar freundlich. Doch ob dies ausreiche, um den Markt weiter anzuschieben, sei fraglich. Denn nun rückten die Zentralbankereignisse der laufenden Woche immer mehr in den Vordergrund.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) und der Europäischen Zentralbank (am Donnerstag) und dem Beginn des jährlichen Notenbanker- und Finanzministertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming am Donnerstag dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Die Erwartungen, dass die Märkte weiterhin mit viel Liquidität versorgt werden, sind sehr hoch.

Swatch (+1,5 Prozent) und Richemont (+0,9 Prozent profitieren stark von unerwartet guten Uhrenexportzahlen, vor allem ins unruhegeplagte Hongkong. Die Uhrenexporte sind im Juli unbereinigt um 4,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Franken gestiegen. Zurich (+0,1 Prozent) profitieren nur leicht von einer Ratingerhöhung. Der Broker Jeffries stuft den Versicherer neu mit "Buy" nach "Hold" ein.

Luxusgüter - Uhrenexporte legen im Juli trotz Unruhen in Hongkong zu https://t.co/8c6GqzJG5n — cash (@cashch) August 20, 2019

Am breiten Markt steigen Komax (+3,4 Prozent) stark. Der Kabelmaschinenhersteller hat im ersten Halbjahr mit 10,7 Millionen Franken zwar 62 Prozent weniger verdient. Der Autozulieferer erwartet aber ein besseres zweites Halbjahr. Basilea (+4,1 Prozent) hat den Verlust im 1. Halbjahr deutlich verringert. Die Biotechnologieforma geht im weiteren Jahresverlauf von steigenden Einnahmen durch die Vermarktungspartner aus.

Unter Druck geraten Hochdorf (-2,2 Prozent). Der Milchverarbeiter braucht nach einem riesigen Verlust im Halbjahr neues Kapital. Medartis (noch kein Kurs) hat nach einem enttäuschenden Ergebnis die Prognose reduziert.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,15 Prozent höher geschätzt. Die Aktie von Zurich legt mit 0,8 Prozent am deutlichsten zu. Die US-Investmentbank Jefferies stufte die dividendenstarke Zurich-Aktie nahe der Mehrjahreshöchstkurse auf "Buy" herauf. Am breiten Markt steigt die Aktie von Komax nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 1 Prozent.

Investoren fiebern unter anderem der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed (Mittwoch) und der Europäischen Zentralbank (EZB) (Donnerstag) entgegen. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse darauf, wie aggressiv die beiden Zentralbanken auf die drohende Abkühlung der Weltwirtschaft reagieren wollen. Weitere Hinweise erhoffen sie sich vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming Ende der Woche, wo Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine Rede halten soll.

+++

06:10

Der Nikkei der 225 führenden Werte steigt um 0,4 Prozent auf 20'642 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1501 Zähler. Händler erklärten die Kursaufschläge mit Spekulationen auf staatliche Maßnahmen von Industriestaaten gegen eine schwächelnde Konjunktur. Damit hätten auch Rezessionsängste nachgelassen.

Zu den Gewinnern zählten die Aktien von Apple-Zulieferern. So verteuerten sich die Anteilsscheine von Taiyo Yuden und TDK um 1,1 Prozent beziehungsweise ein Prozent, Foster Electric rückten um 1,3 Prozent vor. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass Apple-Chef Tim Cook ihm überzeugend dargelegt hätte, dass die Zoll-Streitigkeiten mit China den US-Konzern beschädigen könnten.

-Most Asian stocks post modest gains

-Treasuries rise

-U.S. dollar trades near the year’s high

-Muted reaction after China made borrowing costs cheaper for companies

-Bunds tumble as Germany readies stimulus planhttps://t.co/0UlnuYBgN4 pic.twitter.com/p156sqogHw — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 20, 2019

+++

06:05

Der Euro legte im fernöstlichen Handel zum Franken leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,0877. Der Franken notiert zudem bei rund 0,9809 Franken je Dollar.

(cash/AWP/Reuters)