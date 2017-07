08:10

Der SMI bewegt sich vorbörslich um 0,2 Prozent auf 8960 Punkte nach oben. Am meisten legt die Aktie der Credit Suisse zu (+0,5 Prozent (zu den vorbörslichen Kursen). Mit Werten zwischen 0,2 und 0,3 Prozent legen auch die Zykliker ABB, Richemont, Givaudian und LafargeHolcim, Sika und Swatch zu. Die Grossbank UBS steigt um 0,25 Prozent. Einzige Aktie mit rückäufigem Vorbörsen-Kurs ist Adecco (-0,75 Prozent).

US-Notenbankchefin Janet Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Kongresses Bericht über die geldpolitische Lage in den USA erstatten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie die Notenbank ihre durch Anleihenkäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will.

Fed-Direktorin Lael Brainard wird sich zudem bei einer Veranstaltung in New York am Abend zum gleichen Thema äußern - allerdings erst nach Börsenschluss in Europa.

Vor dem Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress gaben sich viele Anleger vorsichtig. Börsianer versprechen sich von Yellen weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmaß der kommenden Zinserhöhungen.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent höher bei 20'168 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,5 Prozent. Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Dollar zur japanischen Währung geringfügig auf 114,09 Yen. Der Euro notierte minimal schwächer mit 1,1395 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9662 Franken je Dollar und 1,1010 Franken je Euro gehandelt.

An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise an. US-Öl lag 0,4 Prozent höher bei 44,59 Dollar, die Nordseesorte Brent gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 47,08 Dollar.

