Der US-Leitindex Dow Jones Industrial startet mit einem Minus in den Handel. Einige Minuten nach der Börsenöffnung in New York liegt das Kursbarometer der wichigsten US-Aktien um 0,27 Prozent tiefer bei 27'035 Punkten. Vor dem Fed-Zinsentscheid verhalten sich die Anleger offensichtlich vorsichtig.

An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell das Leitzinsband um weitere 0,25 Prozentpunkte verringern. Der Zentralbankzins würde dann in einer Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent liegen. Ende Juli hatte die Fed das Zinsniveau erstmals seit mehr als zehn Jahren verringert.

FedEx cut its 2020 profit forecast, citing worsening trade tensions and a weaker global economy https://t.co/V4Lww3NSOm — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Unterdessen machen weitere Unternehmensnews die Runde: Am Vorabend hatte der Logistikkonzern Fedex für einen Paukenschlag gesorgt mit enttäuschenden Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie verliert nach Handelsbeginn 12,2 Prozent. Fedex begründete den pessimistischen Ausblick mit Spannungen im globalen Handel und einer sich abschwächenden Konjunktur.

Auch beim Software-Spezialisten Adobe Systems (-3,5 Prozent) blieben die Prognosen hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Beim Lebensmittelriesen General Mills (-0,4 Prozent) - bekannt für Marken wie Häagen-Dazs-Eis und Knack & Back - ging der Umsatz zuletzt erstmals seit zwei Jahren zurück.

15:15

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank gestiegen. In allen Laufzeiten gaben die Renditen im Gegenzug nach.

Die meisten Analysten erwarten von der Fed einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Einige Experten wollten aber auch eine stärkere Zinssenkung nicht ausschliessen. Derzeit liegt der amerikanische Leitzins in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt konnten die Kurse zum Handelsauftakt nicht belasten. Im August war die Zahl der Baubeginne unerwartet stark gestiegen und die Baugenehmigungen hatten unerwartet zugelegt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,70 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent.

Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 21/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent.

13:10

In einem offiziellen Schreiben an die USA hat das iranische Aussenministerium jegliche Beteiligung an den Angriffen auf saudische Ölanlagen zurückgewiesen. "Der Iran hat mit dem Angriff nichts zu tun", heisst es in dem Brief, der den USA über die Schweizer Botschaft in Teheran zugestellt wurde. Die Schweiz vertritt im Iran die diplomatischen Interessen der USA.

Nach dem steilen Anstieg des Ölpreises auf 68 Dollar (Nordseesorte Brent) vor einigen Tagen ist der Preis wieder etwas zurückgekommen. Im Tageshandel tendiert Röhol bei 64,36 Dollar um 0,3 Prozent stärker.

12:50

Der Swiss Market Index (SMI) notiert bei 10'028 Punkten. Auch der breite Swiss Performance Index (SPI) zieht um 0,08 Prozent auf 12'171 Punkte an. Nach verhaltenem Start hat der SMI mittlerweile die Gewinnzone erreicht. Die Aktivitäten seitens der Kunden seien aber sehr gering, sagte ein Händler in Zürich.

Die grössten Verluste weisen Richemont (-5 Prozent) auf. Der Titel wird einerseits ex Dividende von 2 Franken gehandelt, andererseits belastet eine Rückstufung durch die UBS auf "Sell". Die Bank macht unter anderem zunehmende Anzeichen einer Verlangsamung bei der grössten Marke Cartier in China geltend. Die UBS hat dabei die gesamte Luxusgüter-Branche abgestuft. Unmittelbar hinter Richemont fallen denn auch Swatch (-3,2 Prozent) deutlich stärker als der Gesamtmarkt zurück. Für diesen Titel hat die UBS das Kursziel deutlich gesenkt und die Empfehlung "Sell" bestätigt.

Unter Druck stehen weiter Kühne+Nagel (-2,3 Prozent). MainFirst hat die Titel des Transportunternehmens heute Mittwoch auf "Neutral" abgestuft. Gemäss MainFirst hat die Logistik-Branche noch immer mit verstärktem Gegenwind zu kämpfen.

Gesicht sind dagegen die Aktien des österreichischen Halbleiterhersteller AMS (+1,9 Prozent). In Marktkreisen wird über eine gemäss den Vorbestellungen gute Nachfrage für das neue IPhone von Apple berichtet, was auch andere Tech-Werte in Europa stützt. Dies wäre natürlich auch für AMS sehr positiv, sagte ein Händler. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass der US-Konzern der wichtigste Kunde von AMS ist - auch wenn dies offiziell nicht bestätigt wird.

Dahinter folgen LafargeHolcim (+1,7 Prozent) mit etwas höheren Plus. Der Zementhersteller hatte am Morgen über Investitionen zur Verbesserung der Effizienz seiner Fabriken in Europa berichtet. Getragen wird der Gesamtmarkt indes vor allem von den erneut starken Roche (+0,8 Prozent).

Im breiten Markt legen Implenia um 2,5 Prozent zu. Der Mitbegründer des Grossaktionärs Veraison, Gregor Greber, hatte in einem Interview die Aufspaltung des Baukonzerns in das Entwicklungs- und Baugeschäft gefordert.

11:25

Anleger nutzen die jüngste Rally des Pfund Sterling für Gewinnmitnahmen. Die britische Währung verbilligte sich am Mittwoch auf 1,2446 Dollar, nachdem sie am Dienstag wegen Spekulationen auf ein Brexit-Abkommen in letzter Minute auf ein Zwei-Monats-Hoch von 1,2526 Dollar gestiegen war.

Die Hoffnung auf eine Einigung oder zumindest eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins verhindere derzeit größere Kursrücksetzer, schrieben die Analysten der Bank Mitsubishi UFJ in einem Kommentar. Die Furcht vor einem ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens schwinde.

London now accounts for 43 Prozent of all foreign exchange trading worldwide - up from 37 Prozent in 2016. That's $1 trillion more traded in London every day than 3 years ago. The reports of London's death as the world's financial capital are greatly exaggerated. https://t.co/6DBCSn8Wgy — Oliver Cooper (@OliverCooper) September 17, 2019

10:30

Die Aktien von Richemont und Swatch geben deutlich nach. In einer Studie der UBS vom Mittwoch wird die Luxusgüter-Branche abgestuft. Die Grossbank empfiehlt denn auch Richemont neu und Swatch weiterhin zum Verkauf. Richemont werden zudem ex-Dividende gehandelt.

Bei Richemont fällt die Aktie um 4,3 Prozent, bei Swatch sind es 2,5 Prozent. Gemäss der UBS sind die Aktien der Luxusgüter-Hersteller derzeit ein Luxus, den man sich nicht länger leisten sollte. Entsprechend stufen die Experten den Sektor auf "Neutral von bisher "Overweight" zurück. Im bisherigen Jahresverlauf hätten die Aktien der Branche den Markttrend übertroffen und seien mittlerweile technisch gesehen überkauft.

Gleichzeitig senken die UBS-Experten das Rating für Richemont auf "Sell" von bisher "Neutral" und das Kursziel auf 68 von 71 Franken. Im Aktienkurs seien die zunehmenden Anzeichen einer Verlangsamung in China der grössten Marke Cartier noch zu wenig abgebildet. Bei Swatch wiederum sehen die Analyten die Verlangsamung der profitablen Marke Omega zu wenig im Kurs reflektiert. Denn Omega verliere auf dem chinesischen Markt derzeit schnell an Dynamik.

Die Inhaber-Titel von Swatch werden von der UBS denn auch weiter mit dem Rating "Sell" eingestuft und das Kursziel auf 217 von 240 Franken gesenkt.

09:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Handelseröffnung 0,1 Prozent auf 10'006 Punkte nach.

Am deutlichsten im Minus stehen derzeit Richemont (-4,5 Prozent). Der Titel wird einerseits ex Dividende von 2 Franken gehandelt, andererseits belastet eine Rückstufung durch die UBS auf "Sell". Die Bank macht unter anderem zunehmende Anzeichen einer Verlangsamung bei der grössten Marke Cartier in China geltend.

Genfer Luxusgüterkonzern - Eine weitere Verkaufsempfehlung für die Richemont-Aktie https://t.co/jRo4Jk1xEq — cash (@cashch) September 18, 2019

Auch Swatch (-2,5 Prozent) geben überdurchschnittlich nach. Für diesen Titel, für den wie Richemont China ein wichtiger Markt ist, hat die UBS das Kursziel deutlich gesenkt und die Empfehlung "Sell" bestätigt. Auch hier wird die Einschätzung mit der abnehmenden Dynamik in China begründet.

Kühne+Nagel (-1,7 Prozent) werden von einer Abstufung durch MainFirst etwas gebremst. Dafür erhalten Swisscom, welche gegen den Trend 0,3 Prozent zulegen, von einer deutlichen Kurszielerhöhung durch JPMorgan Unterstützung.

Im Plus sind auch Alcon (+0,9 Prozent) und Lonza (+0,3 Prozent).

08:30

Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank hält Anleger von grösseren Engagements an den asiatischen Aktienmärkten ab. Der japanische Nikkei-Index bröckelte am Mittwoch auf 21.969 Punkte ab. Die chinesische Börse in Shanghai legte dagegen 0,4 Prozent auf 2990 Zähler zu. Sie profitierte Börsianern zufolge von Hoffnungen auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Die Handelsgespräche der beiden weltgrössten Volkswirtschaften sollen demnächst weitergehen. Eine Zinssenkung US-Notenbank Fed um einen viertel Prozentpunkt gilt unter Börsianern als sicher. Viele setzen zudem darauf, dass Notenbank-Chef Jerome Powell weitere Schritte bis zum Jahresende signalisieren wird.

Global stocks mixed as focus shifts from oil to Fed decision. Investors expect Fed to cut rates by 0.25ppts. US repo squeeze makes Fed QE more likely. Bonds unch w/ US 10y yields at 1.8 Prozent. Dollar unch w/ Euro at $1.1063. Oil jitters ease w/ Brent at $64.60/bbl. Bitcoin at $10.2k. pic.twitter.com/tX2ou3sWvP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 18, 2019

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach.

Am deutlichsten im Minus ist aus dem Leitindex Richemont (-4,1 Prozent). Die UBS senkt das Rating für den Luxusgüterhersteller auf "Sell". Allerdings wird die Aktie darüber hinaus mit den Dividendenabschlag (2 Franken) gehandelt. Auch Swatch gibt mit minus 2 Prozent deutlich nach.

Einziger positiver SMI-Wert ist Swisscom (+0,2 Prozent).

08:05

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst stabilisiert, nachdem sie am Vortag kräftig nachgegeben hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,54 US-Dollar. Das war geringfügig weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 59,05 Dollar.

07:55

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro der Marke von 1,10 Franken im Vergleich zum Vortag weiter angenähert und diese in der Nacht auf Mittwoch auch bereits einmal kurz überschritten. Zuletzt hatte der Euro Anfang August auf diesem Niveau gestanden. Aktuell liegt der Kurs bei 1.0994.

Hier die Entwicklung des Euro-Franken-Kurses seit gestern morgen:

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch nahezu unverändert bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix viel um 0,4 Prozent auf 1608 Zähler.

Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen, die noch am Tag Kursgewinne verbucht hatten, fielen auf normales Niveau zurück, nachdem sich die Ölpreise weiter abkühlten. Saudi-Arabien hatte erklärt, dass nach dem Angriff auf die grösste Raffinerie des Landes die Ölproduktion bereits Ende September wieder komplett hergestellt sei. "Die Situation am Ölmarkt bleibt angespannt, aber die Angst vor einer anhaltenden Verknappung des Ölangebots hat ich erst einmal abgeschwächt", sagte Edward Moya, Marktanalyst von Oanda. Die Titel von Japans grösstem Öl- und Gasunternehmen Inpex verloren rund fünf Prozent.

Gewinner des gefallenen Ölpreises waren die Fluggesellschaften, für die der Preis für Kraftstoffe ein grosser Kostenfaktor ist: Der Fluglinien-Index stieg um 0,6 Prozent, die Aktien der Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines kletterten um 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent.

The attacks on #SaudiArabia’s oil facilities have global consequences and the #UN must play its part to address threats to international peacehttps://t.co/3Duu2Igv3r — Financial Express (@FinancialXpress) September 18, 2019

06:30

Im asiatischen Devisenhandel fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1065 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0996 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2488 Dollar.

Parallel dazugewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,22 Yen und stagnierte bei 7,0879 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9934 Franken.

06:25

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Vorabend 0,1 Prozent höher auf 27.110 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 8186 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3005 Punkte zu.

Zu den grössten Verlierern an der Wall Street gehörte Corning mit einem Kursminus von rund sechs Prozent. Der Displayglas-Anbieter hatte seine Absatzziele gekappt.

Apple invests additional $250mn in supplier Corning for iPhone glasseshttps://t.co/8JqGfWZcL3 — Hindustan Times (@HindustanTimes) September 18, 2019

