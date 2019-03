15:00

Die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing fallen um 4,3 Prozent, nachdem weitere Staaten Maschinen des Typs 737 MAX Flugverbot erteilt hatten. Grund hierfür ist der zweite Absturz dieses Modells binnen weniger Monate. In beiden Fällen ist die Unglücksursache unklar. Seit Wochenbeginn ist der Börsenwert von Boeing um 21 Milliarden Dollar geschrumpft. Das entspricht etwa der Marktkapitalisierung von ABB.

Boeing remains under pressure as U.K. bans flights of 737 Max, with European regulators set to follow suit https://t.co/965F2Enxet pic.twitter.com/oOk2CoeRKg — Bloomberg Markets (@markets) March 12, 2019

Erleichtert reagieren Anleger dagegen auf den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Anstieg der US-Inflation. Die Teuerung lag im Februar bei 0,2 Prozent. "Das erfordert keine Zinserhöhung der Notenbank Fed", sagt Rick Meckler, Manager beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

+++

11:50

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag leicht im Minus, nachdem er noch moderat im Plus eröffnet hatte. Die anfängliche Euphorie, wonach in Sachen Brexit eine späte Einigung gefunden worden sei, habe nicht lange gehalten, meinen Händler. Der SMI notiert um 11.10 Uhr 0,2 Prozent tiefer bei 9328 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch auf bis knapp 9367 Zähler gestiegen war. Der 30 Aktien umfassende SLI sinkt um 0,1 Prozent auf 1439 Zähler und der breite SPI um 0,1 Prozent auf 11'048 Stellen.

Grösste Verlierer sind aktuell Temenos (-2,3%) vor Geberit (-2,1%). Zu letzteren gab es vorbörslich Zahlen. In Analystenkreisen werden die Aussagen zum Ausblick mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen. Eine leise Enttäuschung sei auch die Dividende.

Stark im Minus sind ausserdem die Aktien der Grossbank Credit Suisse (-1,7%), wobei Händler auf Gerüchte um eine Verkaufsempfehlung verweisen.

Bei den Gewinnern legen Clariant, Dufry, Kühne+Nagel und LafargeHolcim etwas mehr als 1 Prozent zu.

Am breiten Markt ziehen SHL (+10%) nach Zahlen stark an. Auch Aryzta (+8,1%) sind gefragt, nachdem das Unternehmen laut Händlern einen ersten Schritt im mehrjährigen Turnaround-Plan gemacht hat. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:10

Weltweit performen die Märkte gut Händler begründen die aufgehellte Stimmung mit Hoffnungen auf einen geordneten Brexit. Der SMI schafft nach dem Handelsstart allerdings nur ein ganz leichtes Plus von 0,02 Prozent auf 9443 Punkte.

Kurz vor der Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Parlament (voraussichtlich 20.00 Uhr mitteleuropäische Zeit) hat Premierministerin Theresa May der EU doch noch Zugeständnisse abgerungen. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des Unterhauses gilt. Es ist allerdings nach wie vor unklar, ob der Formelkompromiss ausreicht, um May eine Mehrheit zu sichern.

Am Schweizer Aktienmarkt ist das Bild gemischt: Deutlich sind die Avancen bei Geberit (+0,6 Prozent). Der Sanitärkonzern hat am Morgen ein Jahresergebnis am oberen Rand der Erwartungen vorgelegt. Zudem soll die Dividende zum achten Mal in Folge erhöht werden.

#Geberit übertrifft Erwartungen, ist aber beim Ausblick vorsichtig - auf den Vorbörsenkurs hat dies noch keinen Einfluss #Industrie https://t.co/Q7ComX5AR2 pic.twitter.com/dRBmv5t44Q — cash (@cashch) March 12, 2019

Ausgeprägt dagegen sind die Verluste bei den Papieren der CS (-0,8 Prozent), UBS (+0,5 Prozent) steigen hingegen. Bei Zyklikern wie ABB (+0,5 Prozent), Adecco (+0,6 Prozent) und LafargeHolcim (+0,7 Prozent) zeichnen sich überdurchschnittlich positive Bewegungen ab. Bei LafargeHolcim dürfte ausserdem eine bestätigte "Overweight"-Empfehlung von J.P. Morgan stützend wirken. Im Minus sind die defensiven Titel von Nestlé (-0,5 Prozent). Die anderen Schwergewichte Roche und Novartis sind mehr oder weniger neutral.

Am breiten Markt zeichnen sich bei Aryzta (+12,1 Prozent) enorm steigende Kurse ab, nachdem der Backwarenkonzern im ersten Halbjahr 2018/19 organisch deutlich über den Erwartungen gewachsen ist. Applaus erhält nach Zahlen auch Galenica (+3,2 Prozent). Gut werden hingegen die Zahlen des Flughafens Zürich (+2,2 Prozent) aufgenommen.

Bergab dürfte es hingegen mit den Papieren des Pharmaunternehmens Cosmo Pharmaceuticals (-9,6 Prozent) gehen. Das Unternehmen war mit einem weiteren Rekurs gegen einen Entscheid der US-Gesundheitsbehörde FDA erfolglos.

+++

08:25

Eine Rally bei Technologietiteln und die Hoffnung auf eine Brexit-Einigung haben die Börsen in Asien am Dienstag in die Höhe getrieben. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte um 1,8 Prozent auf 21.503 Punkte. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 legte um ein halbes Prozent auf 3.747 Zähler zu.

"Wenn das Thema Brexit jetzt tatsächlich erst einmal vom Tisch verschwindet, dürfte einiges an Geld wieder in die Aktienmärkte zurückfliessen", sagte Greg McKenna, Anlagestratege beim Researchhaus McKenna Macro. Die britische Premierministerin Theresa May rang sich von der EU im Streit über den Brexit-Vertrag unmittelbar vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung am Dienstag Zusicherungen ab. So soll die Frist für eine Grenzregelung in Irland - der sogenannte Backstop - bis Ende 2020 verlängert werden.

"Das Happy End ist zum Greifen nahe, denn die Chancen für ein 'Ja' auf der heutigen Abstimmung sind sicherlich gestiegen", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Aber wenn wir eins in den letzten Monaten gelernt haben, dann, dass in der britischen Politik leider nichts sicher ist." Rückenwind für die asiatischen Märkte kam auch von der Wall Street. Dort hatten Technologiewerte wie Apple und Nvidia deutliche Kursgewinne verzeichnet. In Tokio rückten die Titel des Chipkonzerns Tokyo Electron um 2,1 Prozent vor, TDK gewannen 4,5 Prozent und Sumco 2,2 Prozent.

+++

08:10

Der SMI legt vorbörslich um 0,4 Prozent auf 9374 Punkte zu. Die Stimmung an den asiatischen Börsen ist gut, nachdem es offenbar Verhandungsfortschritte zur Lösung der Brexit-Impasse gibt. Im Lauf des Tages stimmt das britische Parlament über den EU-Austrittsvertrag ab (zu den vorbörslichen SMI-Kursen).

Zykliker wie Adecco und ABB sowie die Banken UBS und Credit Suisse (je +0,5 Prozent) steigen etwas stärker als der übrige Markt - ein typisches Bild, das sich bei guten Nachrichten für den Finanzmarkt bei den Vorbörsenberechnungen von Julius Bär zeigt. Am stärksten höher gestellt ist allerdings nach den Jahreszahlen Geberit (+1,3 Prozent).

#Aryzta hat zwar weniger umgesetzt, organisch resultierte aber wieder ein kleines Plus. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft dennoch deutlich weniger. Der bisherige Ausblick wurde bestätigt. https://t.co/ElHaqE7I1R pic.twitter.com/PaRToCSzt4 — cash (@cashch) March 12, 2019

Am breiten Markt punktet Aryzta (+5,5 Prozent), nachdem das Krisenunternehmen wieder organisches Wachstum vermeldet hat. Das Biopharmaunternehmen Cosmo (-6,1 Prozent) akzeptiert einen negativen Bescheid der US-Zulassungsbehörden und muss neue Studien anfertigen.

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Tendenz vom Wochenauftakt angeknüpft und sind leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,67 Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 56,92 Dollar.

Marktteilnehmer erklären die zuletzt steigenden Rohölpreise vor allem mit zwei Entwicklungen: Zum einen wurde auf die Absicht Saudi-Arabiens verwiesen, weiterhin deutlich weniger Erdöl zu fördern, als es im Rahmen des Ölkartells Opec eigentlich möglich wäre. Damit will das Land das Angebot knapp und die Preise hoch halten.

Hinzu kommt die Energiekrise in Venezuela. Laut Medienberichten wird die Rohölförderung stark durch die ständigen Stromausfälle beeinträchtigt. Wegen der schweren Wirtschaftskrise, die Venezuela durchläuft, hat sich die Förderung des ölreichen Landes in den vergangenen Jahren bereits mehr als halbiert.

+++

07:45

Der Euro und das britische Pfund haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Markt wurde die Hoffnung genannt, dass ein ungeordneter Brexit Ende März doch noch verhindert werden könnte. Am Morgen kostete ein Euro 1,1258 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die europäische Gemeinschaftswährung zu 1,1380 Franken und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Dollar tendiert der Franken stabil bei 1,0110.

Das britische Pfund stieg stärker als der Euro. Am Morgen lag es gegenüber dem Dollar knapp ein halbes Prozent höher als am Vorabend. Zum Franken zieht das Pfund ebenfalls an auf 1,3352 Franken nach 1,3098 noch am Montagmorgen. Die britische Premierministerin Theresa May hat im Gespräch mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Zugeständnisse im Brexit-Prozess erhalten. Es geht um die umstrittene irisch-nordirische Grenzfrage, die als wesentliches Hindernis für eine Zustimmung des britischen Parlaments zu Mays Brexit-Plan gilt. An diesem Dienstag soll das Unterhaus darüber abstimmen.

+++

06:40

Neue Hoffnung auf eine Brexit-Einigung hat am Dienstag Asiens Aktienmärkte beflügelt und das britische Pfund steigen lassen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte gut ein Prozent höher. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte um knapp zwei Prozent auf 21'534 Punkte. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 legte um 1,6 Prozent weiter zu.

An den Devisenmärkten in Fernost setzte das britische Pfund zum Höhenflug an. Es stieg um 0,5 Prozent auf 1,3215 Dollar.

11 Stunden in letzter Minute: Bekommt May ihren Brexit-Deal doch durch? https://t.co/s8Ss1Io63R pic.twitter.com/S5sqYeBNnm — euronews Deutsch (@euronewsde) March 12, 2019

Am Abend vor der Unterhaus-Abstimmung über den Brexit-Vertrag hatte Premierministerin Theresa May in Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen neuen Lösungsvorschlag für das Problem der irischen Grenze ausgehandelt. Der Euro stieg um 0,13 Prozent auf 1,1262 Dollar. Der Dollar stieg zur japanischen Währung ebenfalls geringfügig auf 111,37 Yen.

(Reuters/AWP/cash)