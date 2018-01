22:30

Lange hatten die Kurse der Indizes deutlich im Plus gelegen. Grund war die Dollarschwäche, die dem US-Handel zugute kam. Doch dann erklärte Trump in einem Interview mit dem Sender CNBC, er wolle "einen starken Dollar sehen". Daraufhin legte der Greenback im Wert zu und Aktienanleger zogen sich etwas zurück.

Der Dow Jones schaffte es ebenso wie der S&P 500 dennoch auf ein neues Rekordhoch. Der Leitindex ging 0,5 Prozent fester aus dem Handel bei knapp 26'393 Punkten. Der S&P 500 legte 0,1 Prozent zu auf 2839 Zähler. Der Nasdaq-Composite drehte jedoch leicht ins Minus. Er schloss 0,1 Prozent schwächer bei 7411 Zählern.

Die US-Währung war diese Woche unter Druck geraten, nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte hatte, ein schwächerer Dollar sei gut für die USA, weil er Vorteile im internationalen Handel bringe. Trump sagte dazu am Donnerstag, der Wechselkurs solle "sein, was er ist. Er sollte auch auf Grundlage der wirtschaftlichen Stärke des Landes gründen - wir stehen so gut da", sagte der Präsident. Auch Mnuchin bemühte sich am Donnerstag um eine Relativierung seiner Äusserungen, die dem Dollar seinen grössten prozentualen Verlust seit sieben Monaten beschert hatten. Seine Kommentare seien ausgewogen gewesen und er habe lediglich betont, dass die US-Regierung kurzfristig nicht über den Dollar-Kurs besorgt sei.

Gegen Börsenschluss in New York notierte der Dollar-Index im Vergleich zu einem Korb wichtiger anderer Währungen 0,17 Prozent höher. Ein Euro wurde mit 1,2411 Dollar gehandelt. Zuvor war die Gemeinschaftswährung zeitweise noch auf über 1,25 Dollar gestiegen. Sie hatte damit auf einem frischen Drei-Jahre-Hoch notiert.

An der Wall Street standen unter anderem Biogen-Anteilscheine im Fokus. Sie verteuerten sich um 2,1 Prozent. Der US-Pharmakonzern legte für das vierte Quartal besser als erwartete Umsatzzahlen vor.

Caterpillar-Aktien machten eine Berg- und Talfahrt durch. Am Ende notierten sie 0,6 Prozent höher. Die weltweite Nachfrage nach Baumaschinen hat den Umsatz des US-Konzerns im vierten Quartal um 35 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar in die Höhe getrieben. Zudem übertraf der weltgrösste Baumaschinenkonzern zum siebten Mal in Folge in einem Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten.

Ford-Papiere gaben fast 4 Prozent nach. Bei dem Autobauer steigt der Druck, die Kosten zu senken. Der Nettogewinn fiel im vierten Quartal geringer aus als erwartet.

+++

17:45

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nachgegeben. Der fallende Dollar trübte laut Händlern die Marktstimmung merklich ein. Zudem habe es die EZB verpasst, den Anstieg der Einheitswährung zu stoppen. Der Höhenflug des Euro zum Dollar könnte den endlich brummenden europäischen Konjunkturmotor rasch wieder ins Stottern bringen, befürchten die Marktteilnehmer und sagen, sie rechneten daher vermehrt mit Gewinnmitnahmen. Der Anstieg des Volatilitätsindex zeige, dass die Anleger ein wenig nervöser geworden seien. Der SMI fällt um 0,7 Prozent auf 9483 Punkte.

Das Geschäft war von Spezialsituationen geprägt. Clariant büsst wegen des überraschenden Ausstiegs des Investors White Tale 8,1 Prozent ein. Der aktivistische Aktionär hat sein 25-Prozent-Paket an das saudische Chemieunternehmen Sabic verkauft. Mit dem Einstieg von Sabic dürften sich für den Chemiekonzern vielfältige Möglichkeiten ergeben, beispielsweise auf der Beschaffungsseite, erklärt ZKB-Analyst Philipp Gamper.

Noch stärker brachen die Aktien von Aryzta ein, die ein Fünftel ihres Werts einbüssen. Der Backwarenhersteller warnte vor einem Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2017/18. Aryzta rechnet mit einem Rückgang des Betriebsgewinns (Ebitda) um ein Fünftel.

Dagegen erweisen sich die Papiere von Novartis erneut als Stütze des Gesamtmarktes. Der Titel legt 1,6 Prozent zu. Händler sprechen von Anschlusskäufen nach dem erfreulichen Jahresbericht des Pharmakonzerns. Nach jahrelanger Stagnation will Novartis dieses Jahr auf den Wachstumskurs zurückkehren. Die Genussscheine von Rivale Roche sinken um 1,4 Prozent. Mit Nestlé verliert das dritte SMI-Schwergewicht 2,0 Prozent an Wert.

Finanzwerte büssen Terrain ein. Die Aktien der Credit Suisse wurden um 0,7 Prozent tiefer gehandelt und die der UBS geben 0,8 Prozent nach. Die Vermögensverwalter EFG, GAM und Julius Bär verlieren um 1 Prozent. Bei den Versicherungen verlieren die Anteile von Swiss Re 0,8 und Zurich 0,7 Prozent.

Am breiten Markt schiessen die Aktien von Temenos um 6,9 Prozent nach oben. Händler nannten spekulative Käufe, die Glattstellung von Baissepositionen und charttechnische Faktoren als mögliche Ursachen.

Die Santhera-Aktien erholen sich nach dem Absturz vom Vortag um 3,5 Prozent. Die Pharmafirma hat beim Schlüsselmedikament Raxone einen schweren Rückschlag erlitten. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Donnerstag.)

+++

16:15

Die Aktien von Temenos sind am Donnerstag bei überdurchschnittlichen Umsätzen auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Titel der Schweizer Banken-Software-Firma, die immer wieder Gegenstand von Übernahmegerüchten ist, schoss um fast ein Fünftel hoch und erreichte mit 144,10 Franken den höchsten Kurs in der Firmengeschichte. Dann schmolz der Gewinn wieder ab auf 131 Franken und der Kursgewinn beträgt noch 7,3 Prozent.

Weder die Firma noch Börsenhändler können sich den plötzlichen Anstieg und die gewaltigen Umsätze erklären. Börsianer erwähnen neben vagen Übernahmespekulationen charttechnische Faktoren sowie umfangreiche Deckungskäufe als mögliche Ursachen.

+++

15:45

Solide Konzernbilanzen und ein schwacher Dollar geben am Donnerstag den US-Börsen frischen Schub. Der Dow Jones und der S&P 500 steigen um je 0,4 Prozent auf 26'346 und 2848 Punkte, der Nasdaq-Composite legt 0,6 Prozent auf 7458 Zähler zu. In Frankfurt gelang es EZB-Chef Mario Draghi zunächst nicht, den Anstieg des Euro zu bremsen. Vielmehr zog die Gemeinschaftswährung zeitweise auf über 1,25 Dollar an und notierte damit auf einem frischen Drei-Jahre-Hoch. Der niedrige Dollarkurs kommt dem US-Handel zugute.

Im Dow stehen Caterpillar ganz oben. Sie steigen um gut 2 Prozent. Die weltweite Nachfrage nach Baumaschinen hat den Umsatz des US-Konzerns im vierten Quartal um 35 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar in die Höhe getrieben. Zudem übertraf der weltgrösste Baumaschinenkonzern zum siebten Mal in Folge in einem Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten.

Caterpillar trounces earnings forecasts, thanks to a booming global economy https://t.co/2Z3fuSpg8R pic.twitter.com/d4x32Fx6u2 — Business Insider (@businessinsider) January 25, 2018

Ford fallen um 2,2 Prozent. Beim Autobauer steigt der Druck, die Kosten zu senken. Der Nettogewinn fiel im vierten Quartal geringer aus als erwartet.

+++

12:40

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstagmittag nach negativen Vorgaben ganz leicht im Minus. Gegen Mittag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger immer mehr auf das mutmasslich entscheidende Ereignis des Tages: den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Analysten der Swedbank beispielsweise erwarten, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm im September abrupt beendet. Im Gegensatz dazu geht eine Mehrheit der Analysten allerdings nicht von einer sofortigen Reduktion auf null Euro aus.

Der SMI steht kurz vor dem Mittag fast unverändert bei 9545 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gibt 0,3% auf 1564 Punkte nach und der breite SPI 0,2% auf 10'948. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Minus und 9 im Plus.

Im Fokus stehen Clariant, deren Aktien sich um 8,0% verbilligen. Für Beobachter überraschend trennt sich die oppositionelle Aktionärsgruppe White Tale von ihrem 25%-Paket am Spezialchemiekonzern und verkauft dieses für eine nicht genannte Summe in den Nahen Osten. Der Einstieg von Sabic geschah nicht mit der Absicht, den Muttenzer Konzern dereinst voll zu übernehmen. "Ziel war es, ein Ankeraktionär bei Clariant zu werden", sagten gut informierte Kreise am Donnerstag zu AWP. In der Folge kommt es aktuell zu Gewinnmitnahmen, weil Übernahmephantasien verfliegen.

Viel steiler bergab geht es mit Aryzta (-20%). Das Unternehmen, das seit einiger Zeit in der Krise steckt, hatte am Morgen die Investoren mit einer weiteren Gewinnwarnung verschreckt. Nach den relativ optimistischen Aussagen Ende November im Zusammenhang mit den Q1-Zahlen und einem darauffolgenden starken Kursanstieg, sorgen die News erneut für Verunsicherung.

Schwächer als der Gesamtmarkt notieren ausserdem die Luxusgütertitel Richemont (-1,3%) und Swatch (-1,1%). Am Abend wird der französische Branchennachbar LVMH seine Jahreszahlen präsentieren. Und auch Lonza (-1,1%) oder Geberit (-0,9%) geben deutlich nach.

Im Gegensatz dazu sind die Papiere des Pharmariesen Novartis (+1,4% auf 87,08 Franken) einen Tag nach der Bilanzmedienkonferenz dem SMI eine klare Stütze. Am Vortag waren die Titel bereits der grosse Gewinner im Leitindex, da der Konzern für 2018 den Eintritt in eine "neue Phase des Wachstums" versprach. Heute reagieren Barclays und Credit Suisse mit Kurszielerhöhungen, allerdings belassen die Banken ihre Einstufungen auf "Underweight", respektive "Underperform". Ein "Buy" gibt es dafür von Société Générale, die das Kursziel auf 97 von 95 Franken anheben.

Branchennachbar Roche (-0,2%) und auch das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (-0,7%) haben derweil etwas mehr Mühe Tritt zu fassen und stehen im Minus.

Am breiten Markt geht es derweil weiter mit der Berichtssaison. So haben Belimo, Huber+Suhner (je -2,0%) sowie die Schlatter Gruppe (bisher ungehandelt) Zahlen zu ihren Umsätzen für das abgelaufene Geschäftsjahr publiziert. Alle drei konnten hier eine Steigerung erzielen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

10:25

Die Schweizer Börse schwächt sich am Donnerstagmorgen ab. Schwache Vorgaben aus Asien und der nachgebende Dollar dämpften die Risikobereitschaft, sagen Händler. Zudem halten sich die Anleger vor der am Nachmittag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Der SMI verliert 0,1 Prozent auf 9538 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex nahezu unverändert geschlossen.

Analysten rechnen nicht mit einer Zinsänderung der EZB. Einige Börsianer hoffen aber, dass EZB-Chef Mario Draghi verbal gegen den Euro-Anstieg intervenieren wird. Erwartet wird eine Bekräftigung der Aussage, dass die EZB die Schlüsselzinsen noch weit nach Ende der Anleihenkäufe auf dem aktuellen Niveau von 0,0 Prozent halten will. Die EZB veröffentlicht ihre Zinsentscheidung um 13.45 Uhr, die Medienkonferenz mit Draghi beginnt um 14.30 Uhr.

Für Aufsehen sorgt der überraschende Ausstieg des Investors White Tale beim Chemiekonzern Clariant. Der Aktienkurs bricht um 6,4 Prozent ein. Der aktivistische Aktionär hat seine 25-Prozent-Paket an das saudische Chemieunternehmen Sabic verkauft. Mit dem Einstieg von Sabic dürften sich für Clariant vielfältige Möglichkeiten ergeben, beispielsweise auf der Beschaffungsseite, sagt ZKB-Analyst Philipp Gamper.

Die Aktien von Aryzta stürzen um 21 Prozent ab. Der Backwarenhersteller warnte vor einem Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2017/18. Aryzta rechnet mit einem Rückgang des Betriebsgewinns (Ebitda) um ein Fünftel.

Zu den wenigen Kursgewinnern zählt Novartis mit einem Plus von 1,0 Prozent. Händler sprechen von Anschlusskäufen nach dem erfreulichen Jahresbericht des Pharmakonzerns. Nach jahrelanger Stagnation will Novartis dieses Jahr auf den Wachstumskurs zurückkehren. Die Genussscheine von Rivale Roche sinken um 0,3 Prozent. Mit Nestlé verliert das dritte SMI-Schwergewicht 0,6 Prozent an Wert.

Am breiten Markt steigen die Santhera-Aktien nach dem Absturz vom Vortag um 8,2 Prozent. Die Pharmafirma hat beim Schlüsselmedikament Raxone einen schweren Rückschlag erlitten.

+++

09:18

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,2 Prozent auf 9524 Punkte nach. Am heutigen Tag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger in Europa nun auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich EZB-Präsident Mario Draghi auf der Pressekonferenz nach der Zinssitzung zur jüngsten Euro-Stärke äussern wird und ob die EZB Hinweise auf eine schnellere Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik geben könnte.

Im Fokus stehen am Berichtstag Clariant (-4,6 Prozent). Für Beobachter überraschend, trennt sich die oppositionelle Aktionärsgruppe White Tale von ihrem 24,99%-Paket am Spezialchemiekonzern und verkauft dieses für eine nicht genannte Summe in den Nahen Osten. Dass es sich mit Saudi Sabic um einen befreundeten Käufer handelt, dürfte einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlassen. Was der grosse saudische Chemiekonzern für Pläne verfolgt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Einen regelrechten Einbruch erleben Aryzta (-19,6 Prozent). Der Backwarenkonzern Aryzta hatte am Morgen eine Gewinnwarnung ausgesprochen - schon wieder. Konkret erwartet er für das laufende Finanzjahr 2017/18 ein Minus beim EBITDA im Vergleich zum Vorjahr von 20% auf rapportierter Basis. Auf einer vergleichbaren Basis - exklusive Wechselkursveränderungen und Verkäufe - dürften es -15% sein.

Die Papiere des Pharmariesen Novartis (Kurs unverändert) notieren einen Tag nach der Bilanzmedienkonferenz unauffällig. Am Vortag waren die Titel der grosse Gewinner im SMI, da der Konzern für 2018 den Eintritt in eine "neue Phase des Wachstums" versprach. Heute reagieren Barclays und Credit Suisse mit Kurszielerhöhungen, allerdings belassen die Banken ihre Einstufungen auf "Underweight", respektive "Underperform". Roche GS hingegen verzeichnet Abschläge (-0,5 Prozent).

Am breiten Markt geht es derweil weiter mit der Berichtssaison. So haben Belimo (-0,1 Prozent), Huber+Suhner (+0,7 Prozent) sowie die Schlatter Gruppe (Kurs unverändert) Zahlen zu ihren Umsätzen für das abgelaufene Geschäftsjahr publiziert. Alle drei konnten hier eine Steigerung erzielen. Bei Schlatter reduzierte sich allerdings der Bestellungseingang.

+++

08:50

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio machte ein starker Yen vor allem Exportwerten zu schaffen. Insgesamt fiel der Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 23.669,49 Punkte. Der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,9 Prozent auf 1.884,56 Zähler.

In Südkorea hingegen schloss die Börse ein Prozent höher auf einem Rekordhoch. Vor allem ausländische und institutionelle Anleger seien in Kauflaune, erläuterten Händler. An der Börse in Hongkong fielen die Aktien von Esprit um mehr als 16 Prozent, nachdem die vor allem in Europa bekannte Modekette für das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres einen Verlust voraussagte.

08:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich Anleger zunächst zurückhalten.

Sämtliche SMI-Werte notieren mit leichten Abschlägen. Am stärksten geben aus dem Leitindex ABB mit 0,4 Prozent nach.

Mehr Bewegung gibt es unter den Mid-Caps: Nach einer Gewinnwarnung fallen die Aryzta-Titel um ganze 10,6 Prozent. Clariant geben 0,6 Prozent nach, hier wurde heute Morgen der Ausstieg des Grossaktionärs White Tale bekannt.

07:55

Der Goldpreis profitiert weiter von einem auf breiter Front schwächelnden Dollar. Am Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf den höchsten Stand seit August 2016, also seit knapp eineinhalb Jahren. In der Spitze wurde ein Preis von rund 1366 Dollar erreicht.

07:30

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel seinen jüngsten Höhenflug gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,2440 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2014. Aktuell steht er mit 1,2437 US-Dollar wieder etwas tiefer. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich der Euro deutlich verteuert - alleine in dieser Woche stieg der Kurs zum Dollar um rund 2 Cent.

06:35

Der Nikkei-Index liess bis am Nachmittag 1,1 Prozent auf 23'687 Zähler Federn, der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,7 Prozent auf 1888 Punkte. Zu den Verlierern zählten aufgrund des Anstiegs der Landeswährung Yen die Exportwerte. Die Aktien von Honda Motor verbilligten sich um 1,2 Prozent. Gefragt waren dagegen Energiewerte, nachdem der Ölpreis auf den höchsten Stand seit Ende 2014 geklettert war. Die Anteilsscheine von Japan Petroleum Exploration rückten um 1,6 Prozent vor.

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel bei 1,2396 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9442 Franken je Dollar und 1,1731 Franken je Euro gehandelt. Der Dollar notierte bei 109,30 Yen.

06:30

Nach dem Rückgang der Lagerbestände in den USA ist der Preis für Rohöl am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 geklettert. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich auf 71 Dollar je Barrel (159 Liter).

Brent oil hits $71 for the first time since June 2015.https://t.co/6XSbnnh8V5 pic.twitter.com/5YbShy8Lf0 — BloombergQuint (@BloombergQuint) 25. Januar 2018

US-Leichtöl, auch als WTI bekannt, stieg auf über 66 Dollar. Zudem profitierten die Preise von der Abschwächung des Dollar, hiess es bei Experten.

Seit Mitte 2017 haben die Rohölpreise somit fast 60 Prozent zugelegt.

(cash/AWP/Reuters)