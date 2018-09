15:45

Der Dow Jones begann bei 26'43 Punkten 0,2 Prozent höher, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls minimal zu. Die Anleger warten auf den Fed-Zinsentscheid.

Überwiegend werde mit einer Zinserhöhung auf die neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent gerechnet. Spannender sei die Frage, wie es danach weitergehe, sagten Händler. Zum einen erwarteten viele Anleger schon für Dezember den nächsten Zinsschritt. Zum anderen war fraglich, in welchem Tempo die Fed im nächsten Jahr weiter an der Zinsschraube drehen wird. Aktienanleger schauten auch in Richtung Rentenmarkt, wo sich die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen zuletzt über der psychologisch wichtigen Drei-Prozent-Marke festgesetzt hat.

Die rote Laterne im Dow hielten Nike mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Der Adidas-Rivale hatte die Anleger mit seinem Zwischenbericht nicht überzeugen können, auch wenn die umstrittene Werbekampagne mit dem Football-Spieler und Trump-Kritiker Colin Kaepernick die Kassen füllte.

Auf der Gewinnerseite standen nach einer Hochstufung die Aktien von IBM ganz oben: Sie legten 2,3 Prozent zu. Die Analysten von UBS hatten ihre Empfehlung auf "buy" von "neutral" und das Kursziel auf 180 von 160 Dollar angehoben.

13:00

Die Schweizer Börse hat vor dem Zinsbeschluss der US-Notenbank eine Pause eingelegt. Viele Anleger wollten erst den weiteren Kurs der amerikanischen Währungshüter abwarten bevor sie wieder tätig würden, sagten Händler. Der SMI notierte gegen Mittag bei 9027 Punkten und war damit geringfügig höher als am Vortag. Am Dienstag war das Bluechip-Barometer um 0,8 Prozent gestiegen.

Zu den Verlierern unter den Standardwerten gehörten Banken: Die Titel der UBS gaben 0,6 Prozent nach. Bei der Grossbank kommt es überraschend zu einer Änderung an der Spitze der Investmentbank: Deren Chef Andrea Orcel verlässt das Institut und wird Chef der spanischen Bank Santander. Die Investmentbank wird ab Anfang Oktober von einer Doppelspitze geführt.

Zu den Verlierern zählten auch einige konjunktursensible Werte wie der der Elektrotechnikkonzern ABB, die Sanitärtechnikfirma Geberit und der Uhrenhersteller Swatch.

Erneut gefragt waren die Titel von Lonza. Sie setzten sich mit einem Plus von 2,5 Prozent an die Spitze der Standardwerte, nachdem sie am Vortag bereits fünf Prozent zugelegt hatten.

Gefragt waren auch die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle mit 0,5 Prozent Kursanstieg. Dagegen bremsten die beiden anderen Indexschwergewichte Novartis und Roche mit Einbussen von 0,3 beziehungsweise 0,4 Prozent den SMI merklich. Das Roche-Mittel Tecentriq verlängert das Leben von bestimmten Lungenkrebspatienten in Kombination mit Chemotherapie um zwei Monate verglichen mit einer Chemotherapie allein. Die Analysten von Vontobel sprachen von einem "bemerkenswerten Erfolg", auch weil es für die betroffenen Patienten jahrzehntelang keine Behandlungsfortschritte gegeben habe.

Am breiten Markt fielen die Aktien der Groupe Minoteries um 2,6 Prozent. Der Mühlenbetreiber verdiente im ersten Halbjahr mit 2,1 Millionen Franken etwa weniger.

12:41

Die Aussicht auf ein weiteres Umsatzwachstum von neun Prozent überzeugt Nike-Anleger nicht. Anleger seien enttäuscht, dass die Bruttomarge nur im Rahmen der Erwartungen um einen halben Prozentpunkt auf 44,2 Prozent gestiegen sei, sagen Börsianer. Nike-Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft drei Prozent. Die Rivalen Under Armour und Adidas büßen jeweils 0,7 Prozent ein.

12:26

Die Preise für Rohöl haben am Mittwoch nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 81,55 US-Dollar und damit 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um um 21 Cent auf 72,07 Dollar.

10:20

Die Aktien der UBS gehören am Mittwochmorgen zu den schwächsten Titeln im Leitindex SMI. Das Institut vermeldete den Abgang von Andrea Orcel, dem Chef seines Investment Bankings. Die UBS-Aktien verlieren bis gegen 10.20 Uhr 1,3 Prozent auf 15,72 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,1 Prozent tiefer steht. Aber auch die Valoren des Branchennachbarn Credit Suisse büssen an Boden ein (-0,6% auf 15,09 Franken). Die Papiere beider Grossbanken- insbesondere die UBS-Aktien -, hatten am Vortag mit der Aussicht auf die nächste Zinserhöhung in den USA zugelegt.

Orcel, der 2012 zur UBS gestossen war, wechselt als CEO zur spanische Grossbank Santander. Nun teilt die UBS den Chefposten bei der Investmentbank auf: Ab dem 1. Oktober würden Piero Novelli und Robert Karofsky gemeinsam die Leitung der Sparte übernehmen.

Den Wechsel von Orcel zu Santander wird in Händlerkreisen als nachvollziehbar bewertet, stelle er doch einen Sprung in seiner Karriereentwicklung dar. Sein Weggang von der UBS sei aber zu bedauern, hiess es weiter.

Die neue Doppelführung dürfte keine strategischen Schritte vollziehen, kommentierte Javier Lodeiro von der Zürcher Kantonalbank. Deshalb sollte sich dieser Führungswechsel nicht auf den Ausblick der Einheit auswirken. Interessant wird gemäss Lodeiro der Investorentag in London am 25. Oktober 2018. Am gleichen Tag wird das Institut sein Geschäftsergebnis zum dritten Quartal 2018 publizieren.

10:18

Der Personalwechsel an der Daimler-Spitze hat die Aktien des Autobauers am Mittwoch tiefer ins Minus gedrückt. Die Titel fielen in der Spitze um 2,4 Prozent auf 53,45 Euro und markierten damit den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren. Vor der Veröffentlichung der Personalie hatten sie 0,5 Prozent schwächer notiert. Daimler teilte mit, der Aufsichtsrat habe beschlossen, der Hauptversammlung den Wechsel von Konzernchef Dieter Zetsche in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Sein Nachfolger an der Konzernspitze solle Ola Källennius werden.

"Der Abgang von Zetsche als CEO kommt nicht überraschend", sagte ein Händler. Aber die Tatsache, dass ein Autobauer-Chef gehe, passe halt gerade in die negative Stimmung im Autosektor. "Daher wird abverkauft."

09:57

Am Tag vor der geplanten Verabschiedung des Haushalts für 2019 durch das italienische Kabinett decken sich Anleger weiter mit Anleihen des Landes ein. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 2,854 von 2,891 Prozent.

09:15

Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank startet die Schweizer Börse mit Verlusten in den Handel. Der SMI startet mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 8993 Punkten. Auftakt ab. Dabei liefern die Vorgaben eher gemischte Signale. Es bleibt abzuwarten, ob sich Investoren am Tag der US-Zinsentscheidung zuvor stark engagieren werden. Hierzulande ist die Agenda weitgehend leer.

Unter den Blue Chips gibt es nur wenige Ausreisser. Adecco (+0,1 Prozent) ziehen leicht an. Die Deutsche Bank hat die Aktien am Morgen hochgestuft. Zuletzt hatten die Aktien vor allem negative Kommentare geerntet, nachdem der Personalvermittler vor einem verhaltenen Geschäftsverlauf im dritten Quartal gewarnt hatte.

Das Gegenstück bilden die Aktien der UBS (-1,4 Prozent). Bei der Grossbank kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Investmentbank: Andrea Orcel ist zum neuen Chef der spanischen Grossbank Santander berufen worden. Zudem hat die Deutsche Bank Fusionsszenarien durchgespielt, wobei auch ein Zusammenschluss mit der Schweizer Grossbank eine mögliche Option gewesen sein soll. Auch die CS-Aktie (-0,8 Prozent) fällt.

Die drei Schwergewichte Nestlé (-0,1 Prozent), Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (-0,3 Prozent) sorgen ebenfalls für wenig Unterstützung. Anders die Aktien von Lonza (+0,3 Prozent), Sika (+0,2 Prozent) und Swisscom (+0,1 Prozent).

08:45

An der Tokioter Börse stieg der Leitindex Nikkei um 0,4 Prozent auf 24'033,79 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index trat auf der Stelle. Börsianer rechnen damit, dass die Notenbanker um Fed-Präsident Jerome Powell die Zinsen auf eine Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben werden. Es wäre die dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr. "Anleger konzentrieren sich darauf, ob die Fed signalisiert, dass die Straffung ihrem Ende zugeht", sagte Akira Takei, Fondsmanager bei Asset Management One. "Die Fed könnte das heute nicht machen, aber ich denke die Märkte werden bald anfangen, dieses Szenario zu betrachten."

Bei den Einzelwerten zählten in Tokio vor allem Autowerte zu den Verlierern. Eine Analystenempfehlung trieb hingegen die Aktien von Takeda Pharmaceutical um 1,6 Prozent an. Die chinesische Börse in Shanghai legte 1,1 Prozent zu. Anleger griffen Händlern zufolge zu, da der Indexanbieter MSCI chinesische Titel in seinen Portfolios künftig deutlich stärker gewichten will. Die Börse in Südkorea blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

08:20

Ein Blick an die Rohstoffmärkte: Die Preise für Rohöl sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 81,83 US-Dollar und damit 4 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um um 12 Cent auf 72,16 Dollar.

Händler verwiesen auf Hinweise auf ein höheres Angebot am Ölmarkt. Daten des privaten Dienstleisters API vom Vorabend zufolge seien die Rohöllagerbestände in den USA zuletzt gestiegen. Die offiziellen Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang. Unterdessen behalten die Anleger die Folgen der auf den Ölsektor gerichteten US-Sanktionen gegen den Iran im Blick, die im November in Kraft treten werden.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär bei 9023 Punkten (+0,02 Prozent) angegeben. Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten bedeckt halten. Die Notenbanker um Fed-Präsident Jerome Powell werden die Zinsen voraussichtlich auf die dann neue Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent anheben.

Die grössten Bewegungen bei den SMI-Titeln zeigen sich bei Adecco (+0,6 Prozent) und UBS (-0,6 Prozent). Die Grossbank verliert ihren Investmentbanking-Chef Andrea Orcel an die spanische Santander. Daneben sind die vorbörslichen Kursveränderungen nur minimal - auch am breiteren Schweizer Aktienmarkt.

08:09

Die Zahlen von Nike sorgen in der Branche für Sportartikelhersteller für Enttäuschung. Im nachbörslichen US-Handel fielen die Nike-Aktien um 3,5 Prozent. Die Quartalszahlen seien gut, aber nicht überwältigend gewesen, sagte ein Börsianer. Am Morgen geht es auch für Adidas bergab. Die Titel verlieren bei Lang & Schwarz ein Prozent. Puma geben 0,4 Prozent nach.

07:35

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1343 und damit etwas tiefer als am Dienstagabend. Der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9643 Franken ebenfalls nur marginal schwächer.

Im weiteren Tagesverlauf wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus der Anleger stehen. Experten rechnen mit der achten Zinserhöhung im aktuellen Zinszyklus. Demnach dürften die Währungshüter den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in die Spanne zwischen 2,00 Prozent und 2,25 Prozent anheben.

This Fed Rate Decision Matters - Now What to Expect from the Dollar? https://t.co/jveh6Td1ot — DailyFX (@DailyFX) September 26, 2018

06:45

An der Tokioter Börse gewinnt der Leitindex Nikkei kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent auf 23'972 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans bewegte sich kaum - unter anderem wegen eines Feiertags in Südkorea. Die chinesische Börse in Shanghai und der australische Markt zogen geringfügig an.

06:36

Am Devisenmarkt in Fernost lag der Euro kaum verändert bei 1,1760 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar leicht auf 112,92 Yen nach.

