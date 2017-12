22:10

Die US-Börsen haben am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow-Jones-Index verlor geringfügig und lag bei 24.746 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 gab um 0,1 Prozent auf 2680 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 6936 Zähler.

Die taiwanische Wirtschaftszeitung "Economic Daily" hatte am Montag berichtet, der Absatz des neuen Apple-Premiumhandys iPhone X dürfte im laufenden Quartal niedriger ausfallen als von der Firma bislang angepeilt. Eine Quelle wurde nicht genannt. Im Sog von Apple gerieten am Dienstag auch Papiere von Zulieferern des Handy-Giganten unter Druck: So gaben Lumentum um 4,7 Prozent nach.

Der Dow-Jones-Index fiel im Verlauf um 0,1 Prozent auf 24.721 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab ebenfalls um 0,1 Prozent auf 2680 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 6937 Zähler.

Auch andere Tech-Unternehmen wie Facebook gaben nach. Der Portfolio-Manager Sandy Villere von Villere Balanced Fund sprach von möglichen Gewinnmitnahmen in dem Sektor, da die Technologie-Unternehmen weniger stark von der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump profitieren dürften als etwa Finanztitel.

Gefragt waren hingegen Anteilscheine des Unternehmens Mallinckrodt, das sich mit dem 1,2 Milliarden Dollar schweren Kauf von Sucampo Phamaceuticals zugleich den Zugriff auf das verkaufsstarke Mittel gegen Darmträgheit, Amitiza, gesichert hat. Mallinckrodt-Aktien stiegen um 2,9 Prozent, Papiere von Sucampo verteuerten sich um 5,9 Prozent.

Aufwärts ging es auch beim Bitcoin mit einem Plus von 13,1 Prozent auf 15.732 Dollar. In der vergangenen Woche war die Kryptowährung zum Dollar um etwa 30 Prozent gefallen.

Die Ölpreise sind am Dienstag im New Yorker Handel leicht gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,52 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 58,73 Dollar.

Händler verwiesen zur Begründung des Preisanstiegs auf Berichte über die Explosion einer libyschen Öl-Pipeline. Das sei eine "grosse Sache", sagte ein Experte. Die Preise könnten noch weiter steigen.

Der Technologiekonzern Apple hat am Dienstag bei der Jagd auf die Eine-Billion-Dollar-Marktwert-Marke einen Rückschlag einstecken müssen. Der Kurs sackte zuletzt um gut 2 Prozent auf etwas mehr als 171 US-Dollar ab, nachdem sich verschiedene Experten kritisch zur Nachfrage nach dem neuen IPhone-Modell X geäussert hatten.

Bereits am Montag hatte Analyst Zhang Bin von Sinolink Securities seine Erwartung an das kommende Quartal deutlich gesenkt. Die Zahl der verkauften Modelle könne bei 35 Millionen liegen, schrieb er in einer Studie. Zuvor hatte er noch 10 Millionen mehr für möglich gehalten.

Die New Yorker Analystenfirma JL Warren Capital senkte am Dienstag die Prognose von 30 auf 25 Millionen Stück im ersten Quartal. Die Nachfrage sei niedrig, weil das Modell X teuer sei ohne interessante Innovationen aufzuweisen, hiess es zur Begründung.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 24.730 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,1 Prozent auf 2680 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 6928 Punkten. Zu den Kursverlierern gehörte der iPhone-Hersteller Apple, dessen Papiere um 2,6 Prozent nachgaben.

Ein Auslöser war der Bericht der taiwanischen Wirtschaftszeitung "Economic Daily" vom Montag, die auf Basis nicht näher genannter Quellen meldete, der Absatz des neuen Apple-Premiumhandys "iPhone X" dürfte niedriger ausfallen als von der Firma bislang angepeilt. Firmenchef Tim Cook hatte das Anfang November in den Handel gekommene Gerät, das über eine Gesichtserkennung verfügt, als "den größten Sprung vorwärts seit dem Original" bezeichnet.

Im Sog von Apple gerieten auch Papiere von Zulieferern des Handy-Giganten unter Druck: So gaben Lumentum um 2,6 Prozent nach. Gefragt waren hingegen Anteilscheine des Unternehmens Mallinckrodt, das sich mit dem 1,2 Milliarden Dollar schweren Kauf von Sucampo Phamaceuticals zugleich den Zugriff auf das verkaufsstarke Mittel gegen Darmträgheit, Amitiza, gesichert hat. Mallinckrodt-Aktien stiegen um 2,3 Prozent, Papiere von Sucampo verteuerten sich sogar um 5,2 Prozent.

Der Kurs Euro-Franken hat einen neuen Rekordwert erreicht. Im Lauf des Vormittags bewegte sich das Wechselverhältnis auf bis zu 1,1756. Zur Stunde liegt der Kurs bei 1,1742 ebenfalls höher als vor Weihnachten.

Seit Jahresbeginn ist der Bitcoin, der auf Plattformen im Internet gehandelt wird, massiv im Wert gestiegen: von rund 1000 US-Dollar auf annähernd 20'000 Dollar, um kurz vor Weihnachten jäh in Richtung 11'000 Dollar abzustürzen, bis zum zweiten Weihnachtstag auf mehreren Plattformen aber wieder auf mehr als 15'000 Dollar zu klettern.

"Es handelt sich um höchst spekulative Vorgänge mit der Möglichkeit des Totalverlustes", sagte der Präsident der deutschen Finanzaufsichtsbehörde Bafin, Felix Hufeld, der "Bild"-Zeitung. Es werde "Exzesse geben, die bittere Verlierer produzieren" würden. Hufeld rät daher zu höchster Vorsicht. Ein Anleger müsse wissen, "dass er im schlimmsten Fall sein ganzes Geld verlieren kann."

"Solange es keine Regulierung gibt, werden wir dafür sorgen, dass Unternehmen, deren Geschäftsmodell vor allem auf Cyber-Währungen basiert, nicht an die Börse gehen können", sagte Israels Chefaufseher Schmuel Hauser nach einem Bericht des Wirtschaftsblattes "Calcalist".

Bereits notierte Unternehmen sollten mit einem Handelsverbot belegt werden, "bis wir einen passenden regularischen Rahmen finden". Hauser, der am Montag auf einer Wirtschaftskonferenz sprach, warnte vor gefährlichen Preisschwankungen. "Die Öffentlichkeit hat keinen Schutz bei Investitionen in digitale Währungen."

Die Deutsche Bundesbank spricht der - ursprünglich als Zahlungsmittel kreierten - Digitalwährung sogar den Charakter des Geld ab. "Wir sehen eine rasante Wertentwicklung, die das Risiko rasanten Verlusts birgt", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der Zeitung "Euro am Sonntag". Wegen der hohen Wertschwankungen eigne sich die Digitalwährung nicht zur Wertaufbewahrung. "Das teure und ineffiziente Übertragungssystem der Blockchain spricht zudem gegen Eignung als Zahlungsmittel."

Zwei grosse US-Börsen haben mittlerweile Terminkontrakte auf den Bitcoin aufgelegt - damit ist die Kryptowährung in der klassischen Finanzwelt angekommen.

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihren jüngsten Kursrutsch gestoppt und verzeichnet wieder Zuwächse. Am Dienstagmorgen mussten für die bekannteste der Krypto-Währungen auf der in Luxemburg ansässigen Handelsplattform Bitstamp bis zu 15'498 Dollar bezahlt werden, rund zehn Prozent mehr als am Vortag. Am Freitag war der Preis für ein Bitcoin um bis zu 30 Prozent auf rund 11'200 Dollar abgesackt, nachdem er am 17. Dezember noch auf ein Allzeithoch von knapp über 20.000 Dollar gestiegen war. Der Kurs hat wiederholt stark geschwankt.

Zu Jahresbeginn war ein Bitcoin noch für weniger als 1000 Dollar zu haben gewesen. Einen konkreten Auslöser für Ausverkauf hatten Börsianer zuletzt nicht nennen können. Allerdings haben Notenbanker, Politiker und Aufseher mit teils drastischen Worten vor hohen Verlusten bei Spekulationen mit Bitcoin gewarnt, die besonders Privatanleger in den Ruin treiben könnten. Zudem sorgte der Verdacht auf Insiderhandel beim Cyber-Börsenbetreiber Coinbase für Verunsicherung. Am Montag hatte der Chef der israelischen Marktaufsicht ISA Unternehmen mit Bezug zu Cyber-Devisen mit dem Aus an der Börse von Tel Aviv gedroht. Beim Bitcoin-Preis seien Blasenbildungen zu beobachten, hatte er erklärt. "Wir wollen nicht, dass die Investoren dieser Volatilität und Unsicherheit ausgesetzt sind."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert leicht schwächer bei 22'892 Punkten. Der Handel blieb schwach, da am Montag zahlreiche internationale Leitbörsen wegen Weihnachten geschlossen blieben. In Tokio standen insbesondere Einzelhandelswerte im Fokus. Auslöser waren Geschäftszahlen der Warenhauskette Takashimaya, die bei den Anlegern auf Beifall stiessen. Der Takashimaya-Kurs zog 3,8 Prozent an.

Auch an den Devisenmärkten in Fernost war der Handel schwach. Der Euro notierte mit 1,1871 Dollar wenig verändert. Die US-Währung trat zum Yen ebenfalls auf der Stelle und lag bei 113,31 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9894 Franken je Dollar und 1,1745 Franken je Euro gehandelt.

