22:35

Der Dow Jones schliesst 0,5 Prozent tiefer auf 26'462 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 tritt bei 2926 Zählern in etwa auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbessert sich um 0,2 Prozent auf 8118 Punkte.

Bei den Einzelwerten setzen die Titel von Microsoft ihre Rekordjagd fort und steigen um 3,3 Prozent. Ein boomendes Cloud-Geschäft verhalf dem weltgrössten Software-Anbieter zu einem überraschend starken Umsatzplus.

Die Titel von 3M stürzen dagegen um fast 13 Prozent ab. Der Mischkonzern strich seine Gesamtjahresziele zusammen und kündigte den Abbau von 2000 Stellen an.

UPS sacken um mehr als 8 Prozent ab. Der Paketzulieferer musste im ersten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen.

Gefragt waren indes die Papiere von Facebook, die sich um fast 6 Prozent verteuern. Das Online-Netzwerk übertraf mit einem Quartalsergebnis ebenfalls die Markterwartungen.

+++

17:35

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag erneut angezogen. Der SMI notiert zum Börsenschluss 0,4 Prozent höher auf 9694 Punkten und damit knapp unter dem am Vortag zwischenzeitlich erzielten Allzeithoch von 9704 Zählern.

Kursstützend wirkten die Firmenergebnisse. Die UBS-Aktien gewinnen 1,2 Prozent. Die grösste Schweizer Bank verbuchte im Startquartal zwar einen Gewinnrückgang auf 1,14 Milliarden Dollar, schnitt damit aber besser ab als Analysten erwartet hatten. Rivalin Credit Suisse sowie der Pharmakonzern Novartis bauen die am Vortag im Zuge von guten Quartalsergebnissen erzielten Kursgewinne weiter aus.

Novartis profitierten laut Händlern auch von Umschichtungen aus Roche. Die Titel des zweiten Basler Pharmariesen geben 0,9 Prozent nach. Über 1 Prozent tiefer bewertet werden die Aktien der Luxusgüterunternehmen Richemont und Swatch.

Bei den Nebenwerten verteuern sich die Aktien des Logistikunternehmens Kühne+Nagel nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts um 3,9 Prozent. Valora klettern 5,5 Prozent. Die Firma hat die Ausschreibung zum Betrieb von 262 Kiosken und anderen Verkaufsstellen auf Bahnhöfen gewonnen.

+++

16:00

Dank einiger überraschend positiver Firmenbilanzen steuert die Wall Street auf neue Rekordhochs zu. Ein Kurssturz des Index-Schwergewichts 3M drückt den Dow Jones am Donnerstag allerdings ins Minus. Er verliert zur Eröffnung 0,7 Prozent auf 26'415 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt indes leicht auf 2927 Stellen, die Technologiebörse Nasdaq legt 0,6 Prozent auf 8149 Stellen zu.

Die Aktien von 3M stürzen um 10,3 Prozent ab und steuern auf den grössten Tagesverlust seit rund 20 Jahren zu. Der Mischkonzern hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gekappt den Abbau von 2000 Stellen angekündigt.

UPS sacken um rund 6 Prozent ab. Der Paketzulieferer musste im ersten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen.

Microsoft-Papiere steigen dagegen um 4,6 Prozent. Ein boomende Cloud-Geschäft verhalf dem weltgrössten Software-Anbieter zu einem überraschend starken Umsatzplus. Das Unternehmen schaffe es ausserdem seine Margen zu steigern, schreibt Analyst Dan Romanoff vom Research-Haus Morningstar.

Gefragt sind auch die Papiere von Facebook, die sich um 8 Prozent verteuern. Das Online-Netzwerk übertraf mit einem Quartalsergebnis ebenfalls die Markterwartungen. Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer stiegen weiter, während das Unternehmen Ausgabendisziplin wahre, schreibt Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Das Geschäft werde in den kommenden Monaten sicher weiter anziehen.

U.S. tech shares jumped following strong results from Microsoft and Facebook as the dollar extended gains to a four-month high https://t.co/IbRAqC6eE0 pic.twitter.com/t9IlskB7De — Bloomberg Markets (@markets) April 25, 2019

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt nach einem verhaltenen Frühgeschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Getragen wird der positive Trend von den schwergewichtigen Novartis-Aktien, von Alcon und UBS. Die Stimmung sei dank einer Reihe erfreulicher Firmenabschlüsse positiv, ist zu hören. Ob die Anschlusskäufe anhalten und ob der SMI die am Vortag erreichte Höchstmarke von 9704,53 Zählern bestätigen kann, werde sich weisen, heisst es weiter.

Der SMI steht um 11 Uhr 0,3 Prozent höher bei 9685 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI zieht um 0,2 Prozent auf 1519 Punkte an und der SPI um 0,3 Prozent auf 11'645 Punkte. Von den 30 Topwerten geben 13 nach und 17 rücken vor.

Ein besser als erwartetes Quartalsergebnis hebt die Aktien von Kühne+Nagel um 5,0 Prozent an. Damit führt der Logistikkonzern die Gewinner bei den Bluechips an.

Die Aktien der UBS gewinnen 1,2 Prozent. Die Grossbank hat zwar weniger verdient, aber die Erwartungen ebenfalls übertroffen.

Die stärkste Marktstütze bildet die schwergewichtige Novartis-Aktie. Positive Analystenkommentare schieben den Pharmawert um 1,5 Prozent nach oben. Auch der Titel der von Novartis abgespalteten Alcon (+1,0%) legt zu.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Valora mit einem Kurssprung um 6,7 Prozent heraus. Die Detailhandelsgruppe hat von den SBB den Zuschlag für die Bewirtschaftung der schweizweit 262 Kiosk- und Convenience-Flächen erhalten. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

11:20

Die Talfahrt des Euro geht weiter. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete mit 1,1133 Dollar zeitweise so wenig wie zuletzt vor zwei Jahren. Grund hierfür sei die unterschiedliche Entwicklung der Konjunktur dies- und jenseits des Atlantiks, sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

+++

10:10

Wegen der verschärften US-Sanktionen gegen Iran überspringt Brent erstmals seit einem halben Jahr die Marke von 75 Dollar je Barrel. Die Ölsorte verteuert sich um 0,9 Prozent auf 75,25 Dollar.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt kurz nach Handelsstart 0,3 Prozent auf 9683 Punkte zu. Am Mittwoch war der Leitindex SMI erstmals über die Marke von 9'700 Zähler gestiegen, hatte aber darunter geschlossen.

Am stärksten im Plus zeigt sich aus dem SMI die Aktie von UBS (+1,4 Prozent). Die Grossbank hat zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Die Bank verdiente vor Steuern von Januar bis März 1,55 Milliarden Dollar nach 2,10 Milliarden im Vorjahr. Unter dem Strich verblieb mit 1,14 Milliarden deutlich weniger als in der Vergleichsperiode (1,57 Mrd.). Der AWP-Konsens für den Vorsteuergewinn lag bei 1,20 Milliarden US-Dollar und für den Reingewinn bei 0,87 Milliarden US-Dollar.

UBS-Quartalszahlen - Was sollte Sergio Ermottis Warnung im März? https://t.co/2YoIHfDstH — cash (@cashch) 25. April 2019

Relativ deutlich legen auch Novartis (+1,0 Prozent) und Alcon (+0,7 Prozent) zu. Leicht fester zeigen sich Adecco (+0,2 Prozent), die von der Hochstufung auf "buy" von "Neutral" mit Kursziel 75 Franken durch Mainfirst bisher nur gering profitieren.

Um 5,0 Prozent höher gestellt werden im SLI die Aktien von Kühne+Nagel. Der Logistikdienstleister hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, aber die Markterwartungen dennoch übertroffen.

Am breiten Markt zeichnen sich auch Kursgewinne bei Valora ab (bisher noch kein Kurs). Die Einzelhandelsgruppe hat mit den SBB den Zuschlag für Bewirtschaftung der schweizweit 262 Kiosk- und Convenience-Flächen erhalten.

+++

08:55

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur haben sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der Leitindex der Börse Shanghai fiel um ein Prozent auf 3168 Punkte. Gegen den Trend zog der japanische Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 22.322 Zähler an. Auftrieb erhielt er Börsianern zufolge von der Entscheidung der Bank von Japan (BoJ), an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten.

Zu den Favoriten am Tokioter Aktienmarkt gehörte Hitachi Construction Machinery. Die Papiere verteuerten sich um 4,9 Prozent, obwohl der Anlagenbauer mit einem Einbruch des operativen Gesamtjahresgewinns um gut 26 Prozent auf umgerechnet 657 Millionen Euro rechnet. Börsianer werteten aber positiv, dass das Unternehmen hierbei einen Wechselkurs von 100 Yen je Dollar zugrunde legte. Aktuell kostet die US-Währung etwa 112 Yen. In China lastete eine Warnung des Ministerpräsidenten Li Keqiang vor anhaltendem Gegenwind für die Wirtschaft seines Landes auf der Stimmung. Gleichzeitig deuteten Signale der chinesischen Notenbank darauf hin, dass die geplanten Geldspritzen zur Ankurbelung der Konjunktur kleiner ausfallen als erhofft.

Bank of Japan gives first timeframe for super-low rates, says will remain another year https://t.co/kDEVqmgEYn — walter vannelli #FX (@waltervannelli) 25. April 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) zeigt sich in der von Julius Bär berechneten Vorbörse unverändert. Gestern schloss der Leitindex 0,2 Prozent höher bei 9656 Punkten. Er stieg im Tagesverlauf zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch von 9704 Punkten.

Am auffälligsten sind mit plus 1,6 Prozent die Aktien der UBS. Die Grossbank legte heute die Zahlen zum ersten Quartal vor, dabei konnten die Analystenerwartungen deutlich übertroffen werden.

Ansonsten fällt aus dem SMI der Personaldienstleister Adecco mit plus 1,4 Prozent auf. Die restlichen Titel werden vorbörslich leicht tiefer gesehen.

+++

06:35

Die Angst um die Weltkonjunktur hat am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien belastet. Auslöser war der Rückgang des Ifo-Indexes, der auf eine überraschend schlechte Stimmung in deutschen Chef-Etagen hindeutet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,2 Prozent nach. In Tokio hingegen zog der Leitindex Nikkei um 0,5 Prozent auf 22.313 an.

+++

06:30

Im fernöstlichen Devisenhandel lag der Euro wenig verändert bei 1,1158 Dollar. Zur japanischen Währung sank der Dollar um 0,2 Prozent auf 111,95 Yen.

(cash/AWP/Reuters)