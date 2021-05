15:55

Am Tag vor den mit Spannung erwarteten US-Beschäftigtenzahlen halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Donnerstag kaum vom Fleck.

Ein Stellenaufbau über der Markterwartung von 978'000 Jobs würde Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben. Ein Umdenken bei der US-Notenbank sei dennoch nicht zu erwarten, prognostizierte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Nach wie vor geben sich die Fed-Offiziellen alle Mühe, jegliche Spekulationen auf eine vorzeitige Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik im Keim zu ersticken."

Bei den Unternehmen rückten die Anbieter von Coronavirus-Impfstoffen ins Rampenlicht, nachdem sich US-Präsident Joe Biden für eine vorübergehende Freigabe der Patente für diese Mittel ausgesprochen hatte. "Das könnte die Umsätze dieser Firmen schmälern, die sie sich von der Lizenzierung ihrer Patente versprochen hatten", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die in den USA notierten Aktien der deutschen Pharmafirmen BioNTech und CureVac fielen um jeweils mehr als zehn Prozent. Moderna und Novavax rutschten um jeweils knapp acht Prozent ab. Der BioNTech-Partner Pfizer verlor 2,7 Prozent.

15:35

Der Dow Jones startet mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Hingegen gibt der Nasdaq 0,4 Prozent nach. Auch der S&P 500 (-0,1 Prozent) fällt leicht. Im Fokus stehen weiterhin die Impfstoffproduzenten, nachdem die US-Regierung gestern erklärt hatte, zur Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Patentaussetzung zu unterstützen. Die Papiere von Pfizer fallen um 2,6 Prozent, von Curevac um 8,2 Prozent und von Moderna um 7 Prozent.

15:00

Die Wall Street dürfte am Donnerstag zur Eröffnung an die leichten Vortagesgewinne anknüpfen. Bei den Technologiewerten an der Nasdaq, die zur Wochenmitte etwas Federn lassen mussten, wird hingegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Anlegerfokus dürfte auf neuen Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten sowie aktuellen geldpolitischen Aussagen von US-Notenbankvertretern liegen.

Den Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG rund eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke 0,10 Prozent höher auf 34 263 Punkte. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex einen weiteren Höchststand erklommen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete die IG-Indikation ein Minus von rund 0,1 Prozent an.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter entspannt. In der Vorwoche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 92 000 auf 498 000 gesunken. Analysten hatten hingegen mit durchschnittlich 538 000 Anträgen gerechnet.

Aus Unternehmenssicht sollten erneut die Aktien von Corona-Impfstoffherstellern im Mittelpunkt des Interesses stehen. Bereits tags zuvor waren die Produzenten von Corona-Vakzinen an der Börse heftig unter Druck geraten, nachdem die US-Regierung erklärt hatte, zur Eindämmung der Pandemie eine Initiative zur Patentaussetzung zu unterstützen. Die klaren Verluste setzten sich am Donnerstag vorbörslich fort. So fielen die Papiere von Pfizer um 3,3 Prozent, von Biontech um 9,2 Prozent, von Curevac um 4,7 Prozent und von Moderna um 6,9 Prozent.

Bei Moderna fiel zudem die Bekanntgabe der Quartalszahlen ins Gewicht. Das Unternehmen verdiente in den ersten drei Monaten unterm Strich 1,2 Milliarden Dollar, nach einem Vorjahresverlust von 124 Millionen Dollar. Der Umsatz schoss von acht Millionen auf 1,9 Milliarden Dollar in die Höhe. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr 2021 auf 19,2 Milliarden Dollar deutlich angehoben. Während der Gewinn die Erwartungen übertraf, hatten Analysten beim Umsatz mit etwas mehr gerechnet.

