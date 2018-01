15:40

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 24'835 Punkte zu. Beim breiter aufgestellten S&P 500 betrug der Zuwachs 0,4 Prozent auf 2684 Stellen, während der Nasdaq-Index ebenfalls um 0,4 Prozent auf 6928 Zähler stieg. Grund für den Optimismus sind gestiegene Rohstoffpreise und ein schwächerer Dollar, der internationalen US-Konzernen und Exporteuren hilft.

Die Wall Street hatte das vergangene Jahr mit dem größten Zuwachs seit 2013 beendet. Dazu trugen die US-Konjunktur, steigende Unternehmensgewinne, vergleichsweise niedrige Zinsen und Hoffnungen auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump bei. In dieser Woche stehen unter anderem die Arbeitsmarktdaten für Dezember an. Investoren erhoffen sich davon Indizien, wie oft die US-Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte.

Besonders gefragt waren am Dienstag Aktien des Videostreamingdienstes Netflix, die um 2,2 Prozent zulegten. Eine Brokerfirma hatte die Anteilsscheine auf "outperform" von zuvor "neutral" hochgestuft.

+++

15:00

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in das neue Jahr gestartet. Zum Handelsauftakt hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Am amerikanischen Rentenmarkt gebe es eine trübe Stimmung, nachdem zuvor bereits die Rentenmärkte in Europa überwiegend mit Verlusten das Jahr eröffnet hatten.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 5/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte und rentierten mit 2,42 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren gaben 17/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,77 Prozent.

+++

12:30

Trotz guter Vorgabe von den chinesischen Börsen notierten die Kursbarometer am Dienstagmittag beinahe durch die Bank im Minus. Wegen der hohen Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft fielen die Abgaben im Dax stärker als an anderen Handelsplätzen aus. Auch Staatsanleihen aus dem Euroraum wurden verkauft, wobei Schuldtitel aus Italien überdurchschnittlich nachgaben.

Größte Verlierer an den europäischen Börsen waren zum Jahresauftakt die Automobilwerte, deren Index um 1,7 Prozent abrutschte. Im Dax verloren Bayerische Motoren Werke 2,3 Prozent, Volkswagen verbilligten sich um 2,1 Prozent, und für Daimler ging es um 1,3 Prozent nach unten. Neben der Stärke des Euro sorgten auch enttäuschende Neuzulassungszahlen aus Frankreich und ein pessimistischer Ausblick von Hyundai für schlechte Stimmung.

Dabei hatten die Vorgaben von den chinesischen Börsen am Morgen noch auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Dort hatte der Hang-Seng-Index nach einem Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China um 2,0 Prozent zugelegt, der CSI-300-Index war um 1,4 Prozent geklettert. Der Frühindikator weise "auf eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums hin. Die chinesische Wirtschaft dürfte demnach zu Beginn des laufenden Jahres etwas an Fahrt gewinnen", schrieb Dirk Gojny von der National-Bank in Essen in einem Marktkommentar.

Auch an den Anleihemärkten setze sich die Schwäche vom Ende vergangenen Jahres fort. Zum Jahresausklang hatte Yves Mersch, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), den Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung gegeben. Im Interview mit der Börsen-Zeitung hatte vor einem zu späten und zu langsamen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik im Euroraum gewarnt. Die EZB müsse sehr genau aufpassen, nicht zu zaghaft und zu spät zu agieren und "hinter die Kurve" zu fallen.

Dax aktuell: Höhenflug des Euros trübt die Stimmung zum Jahresstart - Der deutsche Leitindex ist mit Verlusten ins neue Jahr gestartet, die er zum Mittag noch ausweitete. Vor allem der starke Euro belastete die Märkte. Gut liefen hingegen die Steinhof... https://t.co/FyT20vpK7K — HandelsblattFinanzen (@hb_finanzen) 2. Januar 2018

+++

12:00

Die Ölpreise sind am Dienstagmittag wieder etwas gesunken. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 66,65 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 14 Cent auf 60,28 Dollar.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank haben Meldungen über Öllieferungen aus der Nordsee etwas belastet. Das wichtige Forties-Pipelinesystem hat zum Jahreswechsel wieder seinen Betrieb aufgenommen. "Inzwischen ist wieder die volle Einsatzfähigkeit erreicht", hiess es in einer Analyse der Commerzbank. Mitte Dezember war das Forties Pipeline System (FPS) nach der Entdeckung eines Risses geschlossen worden.

Jüngste Unruhen im Iran, dem drittgrössten Förderland des Ölkartells Opec, stützen die Preise am Rohölmarkt. Bei der Protestwelle im Iran, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, sind bisher mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Staatspräsident Hassan Ruhani räumte ein, dass die Regierung die Lage nicht mehr völlig kontrolliere.

Der Iran ist ein scharfer Gegenspieler Saudi-Arabiens, dem grössten Produzenten innerhalb der Opec. Aufgrund der grossen wirtschaftlichen Bedeutung ihrer jeweiligen Ölförderung verbindet aber beide Staaten eine Zweckgemeinschaft innerhalb der Opec.

+++

09:30

Zum Auftakt des Börsenjahres 2018 lassen es Dax-Anleger ruhig angehen. Der deutsche Leitindex startete am Dienstag 0,2 Prozent im Minus bei 12.897 Punkten. "Die Erwartungen vieler Anleger an das Jahr 2018 sind hoch", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Nach sechs positiven Jahren in Serie nimmt das Rückschlagrisiko beim Dax aber deutlich zu." Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Lufthansa mit einem Kursminus von zwei Prozent. Die Aktien der deutschen Fluggesellschaft hatten 2017 gut 150 Prozent zugelegt.

Die Schweizer Börse ist am Dienstag noch geschlossen.

+++

09:10

Der Dollar notiert am Dienstag bei 97,32 Rappen. Dieser Stand wurde seit Ende September 2017 nicht mehr erreicht. Investoren sähen die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im März bei lediglich 68 Prozent, sagte Chris Weston, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses IG. Außerdem rechneten sie statt der von der Fed signalisierten drei Anhebungen 2018 lediglich mit zweien. Aus diesem Grund würden sie die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung besonders aufmerksam auf Hinweise zur Geldpolitik durchforsten. Die große Frage sei, ob die Fed eine deutlich anziehende Inflation erwarte.

+++

08:50

Ermutigende chinesische Konjunkturdaten bescheren den asiatischen Aktienmärkten einen starken Jahresauftakt. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans stieg am Dienstag um bis zu ein Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 574,97 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng notierte mit 30.479,83 Zählern ebenfalls auf dem Niveau von November 2007. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Das Stimmungsbarometer der chinesischen Einkaufsmanager kletterte auf 51,5 Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Diese Zahlen untermauerten die Einschätzung, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum stabilisiert und unerwartet positiv entwickelt habe, sagte Zhengsheng Zhong, Chef-Analyst des Research-Hauses CEBM.

New Year but same old song: Buoyant stocks mkts and same weak Dollar. MSCI Asia Pacific Index climbed to a record and China to 2.5y high on decent data, China manu PMI rose to 51.5 in Dec, beating exp 50.7. Mkts in Tokyo closed until Thur for Japanese holidays. Euro trades >$1.20 pic.twitter.com/tnbapQLSLa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2. Januar 2018

+++

08:45

Der Ölpreis ist am Dienstag auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch gestiegen. Dazu trugen Börsianern zufolge Spekulationen auf den Ausfall iranischer Exporte bei. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 67,29 Dollar je Barrel. Bei den größten Protesten gegen die iranische Regierung seit 2009 waren in den vergangenen Tagen mindestens 13 Demonstranten ums Leben gekommen. Ferner erhalte der Ölpreis weiter Unterstützung durch die Förderbremse und das anhaltende Wachstum der Weltwirtschaft, betonte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

Oil prices posted their strongest opening to a year since 2014 today, with crude rising to mid-2015 highs.

1 of 5 financial stories, trending today, in a 75 second podcast> https://t.co/sswn9GcwF3 pic.twitter.com/IwuMp9Wf8Q — Vox Markets Podcast (@VoxPodcast) 2. Januar 2018

+++

06:10

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um etwas mehr als 0,6 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus, wie auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen. Allerdings war der Handel am Dienstag zunächst dünn, unter anderem weil die Tokioter Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Positiv wurde am Markt die erklärte Bereitschaft der nordkoreanischen Führung aufgenommen, einen Dialog mit dem Süden zu beginnen.

+++

06:00

Ein Euro wurde mit 1,2013 Dollar bewertet nach 1,2008 Dollar zuletzt in den USA. Der Dollar wurde mit 112,71 Yen gehandelt nach 112,64 Yen in den USA. Der Franken war kaum verändert zum Euro bei 1,1703 wie auch zum Dollar bei 97,40.

(cash/AWP/Reuters)