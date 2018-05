22:30

Zwar trafen die US-Detailhandelsdaten für April genau die Vorhersagen der Experten. Allerdings wurden die Angaben für März wegen höherer Benzinkosten nach oben korrigiert, was die Sorge vor insgesamt steigenden Preisen nährte. In der Folge legten die Renditen der US-Staatsanleihen zu, übersprangen im zehnjährigen Bereich die Marke von 3 Prozent und notierten zeitweise so hoch wie seit Juli 2011 nicht mehr.

Das sei "beunruhigend" gewesen, sagte der Investmentstratege Bruce Bittles von Robert W. Baird & Co. Allerdings beflügelten die Detailhandelsdaten die Aktienkurse von Unternehmen aus der Branche. Macy's stiegen um 1 Prozent, J.C. Penney um 3,6 Prozent.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,8 Prozent auf 24'706 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,7 Prozent auf 2711 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 7351 Zähler.

Erneut war Tesla mit einem Abschlag von 2,6 Prozent im Rückwärtsgang unterwegs. Analysten äusserten sich skeptisch über den Elektroautobauer, der nun auch noch eine Umstrukturierung in Angriff nehmen will. Die Titel fielen nach einer Reuters-Meldung über eine Produktionspause im kalifornischen Werk zeitweilig um fast 3,3 Prozent.

+++

17:40

Die Schweizer Börse ist am Dienstag im späteren Handel leicht abgerutscht. Die Anleger seien verunsichert über die weitere Entwicklung, sagen Händler. Durchwachsene Firmenergebnisse, enttäuschende Konjunkturzahlen aus Europa und China und der Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dämpften den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt.

Der Leitindex SMI notiert zum Handelsschluss mit 8984 Punkten um 0,1 Prozent tiefer. Am Vortag hatte der SMI erstmals seit Ende Februar über der psychologisch-technischen Marke von 9000 Punkten geschlossen. "Es sieht so aus, als ob wir uns bei 9000 Punkten wieder den Kopf gestossen haben", sagt ein Händler.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien der Biotechnologiefirma Polyphor. Sie wurden erstmals an der Schweizer Börse zu 40 Franken gehandelt. Im Verlauf setzten Gewinnmitnahmen ein und der Kurs rutschte zeitweise unter den Ausgabepreis von 38 Franken. Zum Handelschluss steht er bei 38,20 Franken.

Die Aktien von Sika verlieren 1,0 Prozent. Der Baustoffkonzern emittiert eine Wandelanleihe über 1,65 Milliarden Franken. Damit soll der Kauf eigener Aktien finanziert werden, die der französische Konkurrent Saint-Gobain im Zusammenhang mit der Beilegung eines jahrelangen Übernahmestreits an die Schweizer abgibt.

Am breiten Markt stiegen die Aktien von Temenos um 5,6 Prozent. Die Aktien des Banksoftwareherstellers werden per Ende Monat in den MSCI Global Standard Index aufgenommen. Indexorientierte Anleger müssen laut Händlern daher Temenos-Aktien kaufen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Dienstag.)

+++

16:10

Der Euro erreicht mit 1,1821 Dollar den niedrigsten Stand seit dem 22. Dezember. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds legen weiter auf 3,069 Prozent zu.

+++

15:45

Die steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt machen am Dienstag den Anlegern an der Wall Street zu schaffen. Der Dow Jones fällt im Anfangsgeschäft um 0,6 Prozent auf 24'753 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite verlieren ebenfalls mehr als ein halbes Prozent. Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets verweist darauf, dass Investoren am US-Bondmarkt bei bestimmten Anlagen mehr Zinsen erhielten als sie im S&P-500-Index an Dividendenrendite erwarten könnten. "Dieser Anstieg der Zinsen wird Vermögensverwalter, die bereits hohe Aktienquoten fahren, nicht dazu motivieren, selbige noch weiter zu erhöhen."

Der Anstieg der Detailhandelsumsätze im April und der überraschend hohe Stand des Konjunkturindex der New Yorker Fed bestätigten die höheren Zinserwartungen. Die Renditen der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zogen auf 3,058 Prozent an. Das war der höchste Stand seit Juli 2011. Zugleich stieg auch der Ölpreise auf ein frisches Dreieinhalbjahre-Hoch. Dies schürte Spekulationen, die Fed könnte stärker als gedacht an der Zinsschraube drehen.

Unter den Dow-Werten stehen Home Depot mit einem Minus von 1,5 Prozent im Fokus. Die Baumarktkette hatte im ersten Quartal weniger als erwartet umgesetzt.

Tesla verlieren 2,5 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley hatten ihre "Equal Weight"-Empfehlung für die Aktien des von Pleiten, Pech und Pannen verfolgten Konzerns, der nun eine Umstrukturierung in Angriff nehmen will, mit einem von 376 auf 291 Dollar deutlich reduzierten Kursziel versehen.

One of Tesla’s biggest bulls just slashed his price target and is now a bear https://t.co/ntm72JI698 pic.twitter.com/CjdqQA6N5s — Business Insider (@businessinsider) May 15, 2018

+++

12:55

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Vortagesgewinne angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete gegen Mittag 78,90 Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni stieg um 39 Cent auf 71,35 Dollar.

Oil at $100 a barrel isn't what it used to be, as far as the economy is concerned https://t.co/TCunrqAcYY pic.twitter.com/KNoaXc7JSS — Bloomberg (@business) May 15, 2018

+++

12:30

Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Dienstag Mühe, eine klare Richtung zu finden. Die Ölpreise legen weiter zu. Nachdem der Leitindex SMI am Montag mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen war, notiert er auch am Dienstagmittag nur ganz leicht im Plus. Angesichts der politischen Spannungen im Nahen Osten oder in Italien verhielten sich die Anleger derzeit etwas vorsichtig, heisst es aus dem Handel. Verstärkt in den Fokus gerät nun jedoch auch der Ölpreis, der gestern wieder kräftig zu steigen begann.

Der SMI notiert am Mittag 0,1 Prozent höher bei 9006 Punkten - und somit weiter über der 9000er-Schwelle. Der 30 Aktien umfassende SLI legt ebenfalls leicht zu auf 1490 Zähler ein. Der breite SPI legt 0,1 Prozent auf 10'734 Stellen zu.

An der Spitze der Verlierer unter den Bluechips stehen derzeit Aryzta (-1,3%), gefolgt von Dufry (-1,0%), die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden. Dicht auf dem Fusse folgen Clariant (-0,9%) und Adecco (-0,9%).

Gegen den leichten Negativtrend stemmen sich aktuell die Titel der Grossbank Credit Suisse (+0,1%). Rivalin UBS (-0,2%) gibt dagegen nach. Die Valoren des Zementherstellers Lafarge-Holcim steigen um 1,8%, Bernstein hatte ihr Rating "Outperform" bestätigt.

Im breiten Markt profitieren Temenos (+5,3%) von der Aufnahme in den MSCI-Switzerland-Index. Entsprechend müssen sich indexorientierte Händler nun mit Temenos-Aktien eindecken.

Polyphor notieren aktuell mit 37,78 Franken leicht unter ihrem Ausgabepreis von 38,00 Franken und schlagen sich an ihrem ersten Börsentag somit wacker. Damit ergeht es den Papieren aber deutlich besser als zuletzt dem Logistikunternehmen Ceva (+0,3%), das an seinem ersten Börsentag stark unter Druck geraten war. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

10:15

Die Schweizer Börse zeigt sich am Dienstagmorgen wenig verändert. Die Anleger verhalten sich angesichts der Fülle an Quartalsbilanzen und Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland sowie wegen der politischen Spannungen im Nahen Osten, in Nordkorea und Italien vorsichtig. Zudem sind die Vorgaben aus dem Ausland negativ. An der Wall Street schmolzen die Gewinne nach Handelsschluss in Europa noch ab und in Asien neigten die Börsen zur Schwäche.

Der SMI notiert mit 8993 Punkten um 0,1 Prozent niedriger. Am Vortag war der Leitindex um 0,1 Prozent gestiegen und hatte erstmals seit Februar über der Marke von 9000 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger steht das Börsendebüt von Polyphor. Die Aktien der Biotechnologiefirma starteten zu 40 Franken um rund 5 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Franken. Danach schmolz der Kurs ab auf 38,20 Franken. Der Ausgabepreis lag im oberen Bereich der ursprünglich von 30 bis 40 Franken reichenden und später auf 35 bis 38 Franken eingeengten Spanne. Dadurch fliessen der Firma 165 Millionen Franken zu.

PharmaScrip: Swiss #biotech #Polyphor raises CHF165m as it prices it’s SIX Swiss Exchange IPO at the top of the proposed range at CHF38 per share https://t.co/UszTkNXQPL pic.twitter.com/DTlOm9IYai — ZorgNL (@zorgnl) May 15, 2018

Die Aktien von Sika büssen 1,5 Prozent ein. Der Baustoffkonzern emittiert zur Finanzierung des Kaufs eigener Aktien eine Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Franken. Damit soll der Kauf eigener Aktien finanziert werden, die der französische Konkurrent Saint-Gobain im Zusammenhang mit der Beilegung eines jahrelangen Übernahmestreits an die Schweizer abgibt.

Die Anteile der Banken erholten sich von den Gewinnmitnahmen des Vortages. Credit Suisse steigen um 0,6 Prozent und UBS rücken um 0,2 Prozent vor. Die Assekuranztitel schwächen sich ab.

Bei den zyklischen Firmen sind von Lafarge-Holcim um 1,3 Prozent im Plus und ABB gut gehalten. Dagegen geben Adecco, Geberit und SGS nach.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Temenos um 3,9 Prozent. Die Aktien des Banksoftwareherstellers werden per Ende Monat in den MSCI Global Standard Index aufgenommen.

+++

09:06

Der SMI startet mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 8984 Punkten. Zwar schloss der Dow Jones im Plus, notierte aber etwas tiefer als zum Handelsende in Europa. Auch die Vorgaben aus Asien fielen leicht negativ aus.

Besonders belastend wirken sich die Kursrückgänge der drei Schwergewichte Nestlé (-0,3 Prozent), Novartis (-0,4 Prozent) und Roche (-0,1 Prozent) aus. Ebenfalls zu den Verlieren gehören Sika (-1,7 Prozent). Die Papiere des Bauchemieherstellers hatten allerdings in den letzten beiden Tagen nach der Einigung mit der Erbenfamilie deutlich zulegen können. Dies dürfte gewisse Händler nun zu Gewinnmitnahmen bewegen. Ausserdem gab das Unternehmen am Morgen bekannt, dass zum Kauf von der eigenen Aktien von Saint-Gobain eine Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Franken lanciert werden soll.

Zu den Gewinnnern zählen hingegen Credit Suisse (+0,6 Prozent), Lafarge-Holcim (+0,9 Prozent), Lonza (+0,3 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent). Deutlich tiefer starten ausserdem die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry (-2,1 Prozent), die am Dienstag ex Dividende gehandelt werden.

Für heute steht an der Schweizer Börse ausserdem das IPO des Biotechunternehmens Polyphor an, der Ausgabepreis pro Anteilsschein kam bei 38 Franken zu liegen, wie am Morgen bekannt wurde.

+++

08:35

Aus Sorge vor einer Konjunkturabkühlung haben Anleger in Asien am Dienstag auf die Bremse getreten. Zudem drückten Sorgen wegen der US-Handelspolitik, des Nordkorea-Konflikts und wegen der Ausschreitungen in Israel auf die Stimmung, sagte Anlage-Spezialist Yoshinori Shigemi vom Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,2 Prozent tiefer bei 22.818 Punkten. Der breiter angelegte Topix-Index bewegte sich mit 1805 Zählern nicht vom Fleck. Auch in China notierten die wichtigsten Indizes kaum verändert. Neueste Konjunkturdaten aus der Volksrepublik deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin: Die Investitionen der Unternehmen stiegen in den ersten vier Monaten 2018 nur noch um sieben Prozent, das war der schwächste Wert seit 1999. Zudem blieben die Zuwächse im Einzelhandel hinter den Erwartungen der Experten zurück.

+++

08:11

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär knapp negativ bei 8998 Punkten starten. Grössere Verschiebungen werden bei Givaudan, Lonza (je -0,3 Prozent), Richemont (-0,4 Prozent), Sika (-1,1 Prozent) sowie Roche (+0,4 Prozent) erwartet. Auch die UBS-Aktie (+0,1 Prozent) wird vorbörslich leicht höher geschätzt.

Ausserdem warten Investoren auf die Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie den ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis widerspiegelt. Jenseits des Atlantiks steht das Konjunkturbarometer der New Yorker Fed an. Zudem werden die US-Einzelhandelsumsätze für April erwartet.

+++

07:51

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1920 US-Dollar und damit weniger als am Vortag. Die türkische Lira steht nach Erdogan-Aussagen unter Druck.

#Turkey's lira falls to record low against USD after Bloomberg publishes interview with Pres. Erdogan, in which he makes case for presidential control over monetary policy. https://t.co/njgz7xn8lh pic.twitter.com/TxoGUHWNKU — Diego Cupolo (@DiegoCupolo) May 15, 2018

Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro etwas ab, wenn auch etwas weniger stark als gegenüber dem US-Dollar. Aktuell wird der Euro zu 1,1936 nach 1,1944 Franken am Montagabend gehandelt. Der US-Dollar notiert derweil auf 1,0014 nach 1,0001 Franken am Vorabend.

+++

07:19

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Ölsorte Brent (Nordsee) verliert 0,3 Prozent auf 78,28 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI notiert bei 70,97 Dollar (-0,2 Prozent). Die Ölpreise haben im laufenden Jahr rund 17 Prozent an Wert zugelegt.

Investors see big #oil surge, but physical markets suggest caution - https://t.co/88vSYPcX5n — Investing.com News (@newsinvesting) May 15, 2018

+++

06:42

Der japanische Leitindex Nikkei lag nahezu unverändert bei 22'862 Punkten. Der breiter angelegte Topix-Index stieg 0,2 Prozent auf 1809 Zähler. Da sich der Nikkei der Marke von 23'000 Punkten nähere könnten Anleger angesichts politischer Krisen wie die Ausschreitungen nach der Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem kalte Füsse bekommen und Gewinne mitnehmen, sagten Händler. Zudem sei die Berichtssaison in Japan fast vorbei, womit auch Impulse für den Handel wegfielen.

Bei den Einzelwerten stachen Banken heraus, der Index der Branche legte 1,4 Prozent zu. Das Institut Mizuho Financial etwa gewann 1,3 Prozent. Die Bank will nach Börsenschluss ihre Bilanz veröffentlichen.

MSCI has released its final list of China stocks to be added to indexes from June https://t.co/mMnjDU8zwW pic.twitter.com/MWzLfy4Hog — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 15, 2018

+++

06:36

Im fernöstlichen Devisenhandel legte der Euro leicht zu und war für 1,1934 Dollar zu haben. Der Dollar lag zum Yen bei 109,71 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0003 Franken je Dollar und 1,1938 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)