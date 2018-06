08:30

Ein Zeitungsbericht über einen möglichen Zusammenschluss von Unicredit und Societe Generale (SocGen) gibt den beiden Banken Auftrieb. Die in Frankfurt notierten Papiere gewinnen bis zu 4,7 Prozent.

Insidern zufolge denken Unicredit und SocGen über einen Zusammenschluss nach. Das würde das Bankenwesen in Europa umkrempeln. https://t.co/DyQHtvERUg — Handelsblatt (@handelsblatt) 3. Juni 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,45 Prozent höher geschätzt. Am Freitag hatte der SMI wegen der Erleichterung der Anleger über die politische Entwicklung in Italien und Spanien 1,9 Prozent gewonnen.

Die Aktie von Novartis legt am Montag mit einem Plus von 1,19 Prozent am deutlichsten zu. Auch Roche legen klar zu (0,45 Prozent) ebenso wie die Grossbanken-Titel UBS und Credit Suisse (0,5 und 0,4 Prozent). Bei den Mid Caps fallen AMS positiv auf (0,6 Prozent plus).

Neben dem Dauerbrenner-Thema Handelsstreit richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter sowie für die Industrie insgesamt.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Montag leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,42 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um sieben Cent auf 65,74 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise durch jüngste Daten zu den Ölexporten Saudi-Arabiens belastet. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Rohölausfuhren des wichtigen Förderlandes im Mai auf den höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen waren. Saudi-Arabien und Russland hatten sich zuletzt für eine Produktionsausweitung ausgesprochen. Am 22. Juni soll in Wien auf einem Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) über eine mögliche höhere Fördermenge gesprochen werden.

Ausserdem setzten neue Daten zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA die Ölpreise unter Druck. Am Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Förderanlagen in der vergangenen Woche auf 861 gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit März 2015.

Crude oil prices ease on prospects of higher world supplies https://t.co/UZj9PL1Em5 — 4-traders.com (@ForTraders) 4. Juni 2018

+++

06:30

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf 22'456 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,4 Prozent auf 1774 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um knapp ein Prozent auf 570 Punkte nach oben.

Die US-Regierung hatte am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht für Mai 223.000 neue Stellen gemeldet. Experten hatten lediglich mit 188.000 gerechnet.

Nikkei rises to 1-week high on US jobs data; exporters gain on weak yen - https://t.co/GHeawiAQqV — Investing.com Stocks (@InvestingStockz) 4. Juni 2018

+++

06:25

Der Euro legt gegen den Franken 0,13 Prozent zu und liegt bei 1,1547. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,1689 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)