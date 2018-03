17:30

Der SMI fiel um 1,3 Prozent auf 8792 Punkte - und damit unter die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 8800 Zählern.

Händler sagten, die Parlamentswahl in Italien und die Abstimmung der SPD-Mitglieder über die Neuauflage einer grossen Koalition in Deutschland am kommenden Wochenende verunsicherte die Marktteilnehmer.

Für Aufsehen sorgten diverse Firmen. So brachen die Adecco-Aktien 8,2 Prozent ein.

Auch die meisten anderen Standardwerte gaben nach. Dabei stachen die Grossbanken Credit Suisse und UBS mit Einbussen von je 1,9 Prozent heraus. Die Privatbank Julius Bär verlor 2,4 Prozent an Wert. Auch Versicherungswerte gaben kräftig nach.

17:25

Spekulationen auf eine steigende US-Ölförderung und der starke Dollar drücken die Ölpreise wieder tiefer ins Minus: Brent und WTI verlieren je 2,4 Prozent auf 63,19 Dollar beziehungsweise 60,18 Dollar je Barrel.

17:12

Mit Käufen von Stahlwerten haben die Anleger in New York am Donnerstag auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik reagiert. US Steel und AK Steel s stiegen um sieben beziehungsweise zwölf Prozent. Nucor legten um drei Prozent zu, Century Aluminium um über acht Prozent und Alcoa um bis zu knapp drei Prozent. Trump hatte per Twitter erklärt, die Stahl- und Aluminium-Industrie sei durch unfairen Handel sowie die Politik anderer Staaten dezimiert worden. Land, Arbeiter und Unternehmen dürften nicht länger übervorteilt werden: "Wir wollen freien, fairen und klugen Handel." Laut Insidern wurden einige Top-Manager aus der Stahl- und Aluminiumbranche ins Weiße Haus eingeladen.

In Europa gingen Stahlwerte auf Talfahrt.

16:57

Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 drehen zurück ins Plus und gewinnen bis zu 0,5 Prozent.

Auslöser der Wende waren Aussagen von Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Dabei sagte der Notenbankchef, er sehe keine deutlichen Anzeichen für einen starken Anstieg der Löhne oder eine Überhitzung der Konjunktur. Am Dienstag hatten Investoren Powells Aussagen zum Wirtschaftswachstum als Signal gewertet, dass die Fed die Zinsen 2018 vier Mal anheben wird. Bislang waren lediglich drei Schritte erwartet worden.

15:56

Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) setzen der Wall Street weiter zu. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Donnerstag bis zu 0,6 Prozent.

Der bevorstehende zweite Teil der Anhörung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Kongress sorge für Unruhe, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Janlyn. Am Dienstag hatten Investoren Powells Aussagen als Signal gewertet, dass die Fed die Zinsen 2018 vier Mal anheben wird. Bislang waren lediglich drei Schritte erwartet worden.

Bei den Unternehmen stand Salesforce im Rampenlicht. Der SAP-Rivale kehrte dank eines florierenden Cloud-Geschäfts im abgelaufenen Quartal in die schwarzen Zahlen zurück und übertraf die Markterwartungen.

15:36

Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge gefallen. Nordseeöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich je um gut ein Prozent auf rund 64 beziehungsweise 61 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler in London verwiesen auf die jüngsten Erhebungen des US-Energieministeriums (EIA) zu der steigenden US-Produktion und den Lagerbeständen. "Die Daten zeigen, dass der Trend in den USA wieder nach oben geht", sagte ein Händler.

In der vergangenen Woche waren in den Vereinigten Staaten die Bestände an Rohöl und Benzin überraschend stark gestiegen. Zudem förderten die USA nach revidierten EIA-Daten im November mit 10,057 Millionen Fässern am Tag (bpd) so viel Öl wie noch nie. Bislang lag die Bestmarke mit 10,044 Millionen Barrel im November 1970. Die USA haben inzwischen Saudi-Arabien überholt. Nur Russland fördert noch mehr Öl.

14:27

Die europäischen Aktienmärkte sind schwächer in den ersten März-Handelstag gestartet und haben im Verlauf des Vormittags weiter nachgegeben. Zuvor hatten bereits die USA und Japan schwache Vorgaben geliefert. Der Euro tendierte leichter, Bundesanleihen rentierten niedriger. US-Futures waren im Minus. Der DAX gab im europäischen Konzert überdurchschnittlich nach. Im Februar hatte der deutsche Leitindex seinen stärksten prozentualen Verlust seit Januar 2016 erlitten. Der SMI baut seinen Verlust auf minus 1 Prozent aus.

Händler warten auf den zweiten Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im US-Kongress um 16 Uhr MEZ. Powells Aussagen Anfang der Woche hatten Erwartungen steigender Zinsen befeuert.

Marktteilnehmer sorgen sich, dass die Fed beim Versuch, eine Überhitzung des Arbeitsmarkts und der Konjunktur zu verhindern, die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

13:03

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste der Vortage angeknüpft. Nachdem es am Morgen nach einer Stabilisierung ausgesehen hatte, ging es mit den Preise am Vormittag wieder nach unten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete gegen Mittag 64,25 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um 41 Cent auf 61,23 Dollar.

13:00

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag den am Vortag kurz vor Handelsende eingeleiteten Kursrutsch fort. Damit ist die Börse so in den Monat März gestartet, wie der Februar zu Ende gegangen war.

Den Anlegern macht weiterhin die Aussicht auf steigende Zinsen zu schaffen und sie bringen weitere Gewinne auf ihren Dividendenpapieren ins Trockene.

Der Swiss Market Index (SMI) steht kurz nach 12 Uhr 0,69% tiefer bei 8'845,25 Punkten. Bei den Blue Chips verbilligen sich Adecco nach Vorlage der Geschäftszahlen um 8,1% und fallen auf die Marke von 70 CHF zurück. Zuletzt lagen sie im September des vergangenen Jahres unter dieser Schwelle. Nebst Adecco verzeichnen auch Aryzta (-5,2%) starke Einbussen.

Unter erhöhtem Abgabedruck stehen auch Titel wie Vifor Pharma (-2,1%), Clariant (-1,9%) oder die Banken Credit Suisse (-1,9%) und UBS (-1,7%).

12:10

An den Rentenmärkten geht die Schere zwischen den Verzinsungen für US-Staatsanleihen und deutschen Bundespapieren weiter auseinander: Am Donnerstag erreichte der Abstand bei den Renditen für die zweijährigen Papiere 281 Basispunkte und war damit so weit wie seit April 1997 nicht mehr. "Aber das ist kein Krisensignal", sagte DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter. Vielmehr spiegele sich darin die unterschiedliche Gangart der Notenbanken wider. So habe die Fed in den USA schon begonnen, an der Zinsschraube zu drehen, während die EZB noch weiter Anleihen kaufe.

Auch der Abstand der Renditen zwischen den beiden Benchmark-Anleihen im zehnjährigen Bereich ist so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Verzinsung der Bundesanleihe liegt aktuell bei 0,63 Prozent, die der US-Pendants bei 2,84 Prozent.

11:46

Die Sorgen vor schnell steigenden Zinsen in den USA haben Europas Anleger wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes der Region gaben bis zum Donnerstagmittag teils deutlich nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für Aktien der Eurozone weitete seine jüngsten Verluste aus und fiel um 1,01 Prozent auf 3404,16 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es um 1,07 Prozent auf 5263,57 Zähler nach unten. Der SMI steht 0,7 Prozent im Minus bei 8841 Punkten.

Der FTSE 100 ("Footsie") büsste 0,48 Prozent auf 7197,13 Punkte ein. In London hielten sich die Verluste angesichts des weiter nachgebenden Pfunds in Grenzen. Eine schwache Heimatwährung kann den Export ankurbeln.

Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sprach von der "Angst vor vier statt der bislang erwarteten drei Leitzinsanhebungen der US-Notenbank (Fed)" im laufenden Jahr. Befeuert werden könnte diese Befürchtung am frühen Nachmittag, wenn in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Diese gelten aus Sicht der Fed als wichtige Kennziffer für die Teuerung - und damit auch für die künftige Geldpolitik.

Auch für die Wall Street wurden derweil vor Börsenbeginn erneut Verluste prognostiziert, nachdem die Signale am Morgen noch auf eine Erholung der Kurse gestanden hatten.

11:27

Das Pfund fällt auf 1,3728 Dollar von 1,3794 Dollar im späten europäischen Mittwochshandel. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte Januar. In London will EU-Kommissionspräsident Donald Tusk am Mittag Premierministerin Theresa May treffen. Die Verhandlungen über Nordirland stecken derzeit fest.

09:30

Der SMI sinkt in der ersten halben Stunde des Handels um 0,4 Prozent auf 8870 Punkte. Der Leitindex war am Vortag von Gewinnmitnahmen belastet bis auf die Schwelle von 8'900 Punkten zurückgefallen und hat so den Monat Februar mit einem Minus 4,6 Prozent tiefrot abgeschlossen. Unverändert bereitet die Aussicht auf steigenden Zinsen den Anlegern Sorge. Dies hatte am Vorabend die Aktien an der Wall Street bis zum Handelsende hin zunehmend unter Druck gesetzt und führte auch an den wichtigsten asiatischen Märkten zu Einbussen.

Angesichts steigender Zinsen machten sich Investoren verstärkt Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, heisst es im Handel. So hält sich etwa die Rendite zehnjähriger US-Anleihen seit Wochen hartnäckig knapp unter drei Prozent. Bei den Aktien dürften weitere Gewinnmitnahmen die Folge der wachsenden Zinssorgen sein. Auf der politischen Bühne beschäftigt die Anleger das Seilziehen um eine Lösung zum Brexit, während in Italien die anstehenden Parlamentswahlen für Unsicherheit sorgen. In den USA hat derweil mit Kommunikationschefin Hope Hicks eine wichtige Mitarbeiterin der Trump-Administration das Weisse Haus verlassen.

Bei den Blue Chips zieht Adecco die Blicke nach der Vorlage der Geschäftszahlen auf sich. Die Anleger scheinen keinen Gefallen daran zu finden, Adecco verlieren 5,9 Prozent. Der Personalvermittler ist im vierten Quartal 2017 zwar etwas schneller gewachsen als noch im dritten Quartal. Zu Beginn des neuen Jahres zeichnet sich jedoch wieder ein etwas schwächeres Wachstum ab. Die Dividende soll leicht erhöht werden.

Auch Novartis (-1 Prozent) büssen stark ein, Nestlé (+0,03 Prozent) und Roche (+0,27 Prozent) halten sich im Plus. Am Vortag waren die Roche-Genussscheine mit einem Abschlag von 1,8 Prozent einer der Hauptgründe, weshalb der SMI beinahe 1 Prozent verloren hatte.

Unter Abgabedruck stehen UBS-Titel (-1Prozent) und Credit Suisse (-0,9 Prozent) nachgeben. Kühne+Nagel (-2 Prozent), die am Mittwoch nach der Publikation der Geschäftszahlen mit 5 Prozent weitaus am meisten bei den Blue Chips verloren hatten, fallen weiter.

Am breiten Markt hat am Berichtstag eine Reihe von Unternehmen mit der Vorlage von Geschäftszahlen auf sich aufmerksam gemacht. So schlug sich beispielsweise der Vermögensverwalter GAM (-0,23 Prozent) besser als am Markt erwartet und auch der Baukonzern Implenia (+1,2 Prozent) übertraf die Erwartungen der Analysten. Beide Unternehmen beliessen die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres. So auch die Basler Kantonalbank (+0,8 Prozent), welche die Gewinnzahlen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert hat.

Auf höhere Dividenden können sich derweil die Aktionäre von Unternehmen wie SPS, Sunrise, Kardex, VZ Holding oder Orior freuen. Der Nahrungsmittel-Hersteller Orior gab nebst den Geschäftszahlen auch noch die Übernahme des Biotta-Herstellers Thurella bekannt. Weniger Dividende sollen dagegen die Aktionäre von Ascom erhalten, auch wenn dem Technologiekonzern im vergangenen die Rückkehr in die Gewinnzone gelang. Newron dämmte derweil im vergangenen Jahr die Verluste ein.

Der Batterienhersteller Leclanché, dessen Aktien am Vortag mit der Befürchtung auf eine Überschuldung eingebrochen waren, sieht sich zumindest bis ins zweite Quartal 2019 ausreichend finanziert. Auch sei der Wachstumsplan intakt und es würden mit weiteren potenziellen Geldgebern Gespräche geführt, hiess es. SFS (+0,7 Prozent) könnten am Donnerstag von einer Ratingerhöhung durch Kepler Cheuvreux profitieren.

08:20

Börsenschluss in Asien: Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 1,56 Prozent auf 21'724,47 Punkte. Südkoreas Leitindex Kospi gab 1,17 Prozent ab. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland gewann hingegen 0,64 Prozent auf 4049,31 Punkte. Der Shenzen Composite legte um gut ein Prozent zu. Der Hongkonger Index Hang Seng gab leicht nach.

Marktteilnehmer führen die Stabilität der chinesischen Märkte auf das tatsächliche oder potenzielle Wirken der Regierung vor den Sitzungen des dortigen Parlaments zurück.

08:15

Der SMI gibt vorbörslich um 0,3 Prozent auf 8877 Punkte nach. Die meisten der 20 Aktien im Leitindex zieht es um etwa 0,3 Prozent nach unten, wie das Tableau zeigt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Auffallend ist aber ein Kursminus von 4,4 Prozent bei Adecco. Der weltweit grösse Arbeitskräftevermittler kann mit seinen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 nicht überzeugen. Die Zahlen für 2017 fallen zwar positiv aus, aber die für das Unternehmen wichtigen Margen werden als zu dünn beurteilt.

Positiv dagegen ist die Entwicklung vom Vermögensverwalter GAM (+1,2 Prozent), der nach Krisenjahren in ruhigere Fahrwasser vorangekommen ist.

07:45

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Verlusten der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar vorerst stabilisiert. In der vergangenen Nacht war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,2184 USD gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung wieder etwas höher bei 1,2195 USD und damit kaum verändert zum Vortag.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1525 CHF marginal im Plus gegenüber dem Tagesschluss. Der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9451 CHF ebenfalls leicht höher als am Vortag. Im weiteren Handelsverlauf kann es erneut zu stärkeren Kursbewegungen am Devisenmarkt kommen. Es stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Unter anderem haben die Anleger neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industrieunternehmen des Währungsraums im Blick.

06:40

Ein stärkerer Yen und schwache Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Börsen am Donnerstag zugesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 1,85 Prozent auf 21'661 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit einer Woche.

Unter die Räder kamen vor allem Exportwerte. Toyota-Aktien büssten knapp zwei Prozent an Wert ein, bei Honda waren es 1,1 Prozent. Eine starke japanische Währung schmälert die Absatzchancen der Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt.

Der Euro fiel zum Yen auf den niedrigsten Stand seit Anfang September. Zum Dollar notierte der Euro im fernöstlichen Handel leicht im Minus bei 1,2190 Dollar.

