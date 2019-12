06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 23'431 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1722 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Am Sonntag läuft eine Frist aus, dann könnten die nächste Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Güter im Wert von 156 Milliarden Dollar in Kraft treten. Betroffen wären davon unter anderem Smartphones und Spielsachen. China hofft allerdings auf den baldigen Abschluss eines Handelsabkommens. Man setze darauf, "so schnell wie möglich eine Einigung erzielen zu können, die alle Seiten zufriedenstellt", sagte Handelsstaatssekretär Ren Hongbin am Montag in Peking.

Zu der Unsicherheit am Markt trugen Äußerungen von US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue bei, wonach Präsident Donald Trump zwar keine Zölle einführen, er aber "Bewegung" aus China sehen wolle.

Im asiatischen Devisenhandel notierte der Dollar zur Schweizer Währung kaum verändert bei 0,9878 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0935 Franken an.

