07:10

Der Euro gewinnt am Mittwochmorgen an Wert. Gegenüber dem Schweizer Franken steht er bei 1,1054 (+0,1 Prozent). Gegenüber dem Dollar sind es 1,149 (+0,2 Prozent). Die Marke von 1,10 CHF hatte der Euro am Freitag zum ersten Mal seit September vergangenen Jahres zurückerobert.

Bei der UBS hiess es in einem aktuellen Kommentar zum Devisenmarkt, der Franken werde derzeit stark verkauft, da viele Investoren ihre Positionen in sichere Häfen auflösen würden. Zum US-Dollar nahm der Euro deutlich Fahrt auf, nachdem er das alte Zwischenhoch von Ende Juni diesen Jahres bei 1,1445 USD überwunden hatte. Bereits zuvor hatten Sorgen um eine Verschärfung der Russland-Affäre rund um den US-Präsidenten Donald Trump die Gemeinschaftswährung gestützt.

Zugute kam dem Euro ferner die robuste Konjunktur in der Eurozone. So hatte die Industrieproduktion in Italien, der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone, im Mai stärker zugelegt als erwartet. Damit ist in allen vier grossen Volkswirtschaften der Eurozone die Produktion überraschend stark gestiegen.

06:45

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent im Minus bei 20'087 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg dagegen um 0,4 Prozent. Anleger versprechen sich von Yellen weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmass der kommenden Zinserhöhungen.

Auf die Stimmung drückte die Russland-Affäre in den USA, in der der gleichnamige Sohn von Präsident Donald Trump verstärkt unter Druck gerät. Dies belastete auch den Kurs des Dollar.

#Dollar plunges on Trump Jr. Controversy. Pimco's CIO says news that Trump Jr. met w/ Russia alters market outlook. https://t.co/gF7rcH6NxH pic.twitter.com/ZD6LXpYUpp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2017

