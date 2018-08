10:06

Die Schweizer Börse ist wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Deshalb ein Blick zu den Nachbarn nach Deutschland: Starke Firmenbilanzen stützen den deutschen Aktienmarkt. In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik hielten sich Investoren aber mit grösseren Käufen zurück, sagten Börsianer. Der Dax steht derzeit bei 12'799 Punkte (-0,1 Prozent) zu. Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins nicht antasten, dafür aber zwei Anhebungen bis zum Jahresende signalisieren wird.

Zur positiven Grundstimmung trugen die Zahlen von Infineon bei. Der Chip-Hersteller seigerte sein Quartalsergebnis überraschend stark Die Aktien gehörten mit einem Kursplus von 2,9 Prozent zu den Favoriten im Dax. Die Freude über den Rekordgewinn von Volkswagen ist am Mittwoch schnell verpufft. Die Aktien des Autobauers fielen nach anfänglichen Gewinnen um 1,6 Prozent. Einige Börsianer monierten den zurückhaltenden Ausblick. Firmenchef Herbert Diess hielt trotz der Zuwächse im abgelaufenen Quartal an den Gesamtjahreszielen fest und sagte: "In den kommenden Quartalen liegen grosse Anstrengungen vor uns." Die Papiere von Thyssenkrupp rutschten dagegen um 3,8 Prozent ab. Wegen der schwächelnden Anlagenbausparte dampfte der Industriekonzern seine Geschäftsziele teilweise ein.

Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 22'746,70 Punkte. Am Devisenmarkt wertete der Yen weiter ab und machte Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Ein Dollar kostete 111,99 Yen. Da die Bank von Japan (BoJ) auf absehbare Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalte, rechne er mit einem Anstieg des Dollar auf 113 Yen, sagte Anlagestratege Yukio Ishizuki vom Brokerhaus Daiwa.

Bei den Unternehmen stand Sony im Rampenlicht. Der Unterhaltungselektronik-Anbieter steigerte seinen operativen Quartalsgewinn um fast ein Viertel auf ein Rekordhoch von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro. Die Aktie stieg daraufhin um bis zu 6,1 Prozent auf 6184 Yen. Das ist der höchste Stand seit zehneinhalb Jahren.

China-Anlegern bereitete dagegen der Handelsstreit mit den USA erneute Kopfschmerzen. Die Börse Shanghai verlor 0,7 Prozent. Einem Insider zufolge will die US-Regierung chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit einem Zoll von 25 Prozent belegen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die beiden Staaten wollten ihre Gespräche wieder aufnehmen, um den Handelsstreit beizulegen. Diese scheinbar widersprüchlichen Signale verwirrten Anleger, sagte Volkswirt Ryan Felsman vom Brokerhaus CommSec.

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Händler begründeten die Kursverluste des Euro mit einem auf breiter Front stärkeren US-Dollar. Die amerikanische Währung profitierte von Meldungen, wonach die US-Regierung zum einen die diplomatischen Kanäle nach China geöffnet hat, um im Handelskonflikt wieder ins Gespräch mit Peking zu kommen. Zum anderen wurde auf Berichte verwiesen, wonach die US-Regierung zugleich Druck auf China ausübt, indem sie über noch höhere Zölle auf Importwaren nachdenkt.

Zur Wochenmitte dürften die meisten Anleger gespannt auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed blicken. Die Zentralbank wird am Abend die Ergebnisse ihrer seit Dienstag laufenden Sitzung bekanntgeben. Zwar werden keine wesentlichen neuen Beschlüsse erwartet. Allerdings könnte die Fed Hinweise auf eine für September erwartete Zinsanhebung geben.

