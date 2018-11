13:45

Der Leitindex SMI steigt um 0,9 Prozent auf 8922 Punkte. Nach zwei Wochen mit Kursverlusten sei es an der Zeit für eine Erholung, sagt ein Händler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob der Anstieg nachhaltig sei. "Gegen Ende November stellt sich jeweils die obligate Frage nach einer möglichen Jahresendrally, die das verkorkste Aktienjahr zumindest noch etwas aufpolieren könnte", erklären die Analysten der Zürcher Kantonalbank.

Ihren Blick dürften die Anleger in dieser Woche auf den G20-Gipfel richten. Von diesem werden Lösungsansätze für den US-chinesischen Handelsstreit erhofft, heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Impulse dürften auch zahlreiche Konjunkturzahlen liefern. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November den dritten Monat in Folge eingetrübt. Aufschluss über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erhoffen sich die Marktteilnehmer von der turnusmässigen Anhörung des EZB-Chefs Mario Draghi vor dem EU-Parlament am Nachmittag.

Gefragt sind bei den Standardwerten vor allem Aktien von zyklischen Firmen und Banken. Die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim steigen um 2,8 Prozent und die der Bauchemiefirma Sika um 1,9 Prozent. Die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch rücken jeweils 2,0 beziehungsweise 1,4 Prozent vor und machten damit die jüngsten Abschläge teilweise wett.

Die Titel der Grossbanken Credit Suisse und UBS wurden 2,0 beziehungsweise 2,7 Prozent höher gehandelt.

Die als wenig konjunktursensitiv geltenden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche hinken dem Markt mit jeweils 0,4 Prozent Kursplus hinterher. Der dritte SMI-Riese Nestlé rutscht sogar 0,2 Prozent ins Minus.

Am breiten Markt schiessen die Aktien von Aryzta 9,4 Prozent hoch. Der Backwarenhersteller hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2018/19 aus eigener Kraft stärker als erwartet gesteigert.

Die Aktien von Panalpina ziehen dank spekulativer Käufe 6,2 Prozent an. Der Logistikkonzern Kühne+Nagel schliesst Übernahmegespräche mit dem Rivalen nicht aus. Panalpina allerdings sprach sich gegen eine Übernahme durch einen Konkurrenten aus.

10:45

Der Sinkflug von Digitalwährungen wie Bitcoin setzt sich fort. Bereits am Sonntag fiel der Kurs für einen Bitcoin unter die Marke von 4000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden im Tief 3474 Dollar erreicht - so wenig wie letztmalig im September 2017.

Am Montagvormittag erholte sich der Kurs etwas auf 3900 Dollar. Auch andere Digitalwährungen wie XRP oder Ether waren am Sonntag erneut eingebrochen, konnten sich zum Wochenstart aber etwas erholen.

Die Bilanz von Digitalwährungen in diesem Jahr ist ernüchternd. Seit seinem Rekordhoch, das der Bitcoin im Dezember 2017 bei 20 000 Dollar erreicht hatte, hat die älteste und bekannteste Kryptowährung mehr als 80 Prozent ihres Werts verloren. Allein seit Mitte November betragen die Verluste etwa 40 Prozent. Der Marktwert aller rund 2000 Kryptowährungen ist seit dem Boom um mehr als 700 Milliarden Dollar auf aktuell knapp 130 Milliarden Dollar eingebrochen.

09:15

Der Swiss Market Index notiert nach Handelsbeginn 0,8 Prozent höher. In der letzten Woche resultierte ein Minus von fast 1 Prozent. Damit stützen sich Investoren auf die freundlichen Vorgaben der asiatischen Börsen zum Wochenstart. Die Wall Street hatte sich nämlich am vergangenen Freitag mit Verlusten aus dem verkürzten "Black Friday"-Handel verabschiedet. Wie es am Markt heisst, sorge die Hoffnung auf starke Konsumausgaben am Black Friday und am heutigen Cyber Monday für etwas Rückenwind.

Ansonsten sollten sich Marktteilnehmer auf eine eher volatile Woche einstellen. So bleiben die Spannungen zwischen Brüssel und Rom über den italienischen Staatshaushalt weiter ein Thema. Derweil haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit ihrer Billigung des Brexit-Vertrags am Sonntag den Weg frei gemacht für den EU-Ausstieg Grossbritanniens. Vor allem aber stehen die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China mit dem Ende der Woche stattfindenden G20-Gipfel oben auf der Beobachtungsliste.

Treiber sind am Montag vor allem die Bankentitel. Sowohl Credit Suisse (+1,7 Prozent) wie UBS (+1,8 Prozent) legen deutlich zu, auch Julius Bär ist im Plus (+1 Prozent). Mit Kursaufschlägen von gut 1 Prozent halten sich Zykliker wie ABB und Adecco überdurchschnittlich gut. Von den "grossen" Aktien notiert einzig Novartis ganz leicht im Minus.

Auffallend sind die Kursgewinne bei Kühne + Nagel, die um 1,2 Prozent zulegen. Wie CEO Detlef Trefzger im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" angekündigt hatte, soll der Logistiker weiter wachsen und dies explizit auch über Zukäufe. Dabei würde Kühne auch den Schweizer Konkurrenten Panalpina nicht ausschliessen, wenn er zu haben wäre, meinte der Konzernchef: "Wir sind immer gesprächsbereit."

Im breiten Markt verteuern sich die Panalpina-Titel um 3 Prozent. Dabei hat sich das Unternehmen aber offenbar bereits gegen eine Übernahme durch einen Konkurrenten ausgesprochen. Derweil hat der Technologiekonzern Logitech (+2,2 Prozent) Übernahmegespräche mit dem US-Kopfhörer-Produzenten Plantronics beendet.

Im breiten Markt stechen noch Aryzta mit einem Plus von 5 Prozent hervor. Der Backwaren-Konzern hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 zwar weniger verkauft als im Vorjahr. Organisch verzeichnet er aber ein kleines Plus und lag damit über den Konsenserwartungen.

Die Aktie von Valora steigt um 2 Prozent. Im Exklusiv-Interview mit cash.ch bestätigt CEO Michael Mueller die Gewinnziele und die Dividendenpolitik.

08:10

Der Swiss Market Index weist im vorbörslichen Handel ein minimales Plus von 0,07 Prozent auf. Der SMI Future stieg um 0,4 Prozent auf 8869 Zähler. Am Freitag hatte der Leitindex zwar 0,7 Prozent höher geschlossen, aber dennoch im Vergleich zur Vorwoche einen Verlust verbucht. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien wenig richtungsweisend, hiess es im Handel. An der Wall Street hatten die Kurse in einer verkürzten Sitzung nachgegeben und in Fernost tendierten die Märkte uneinheitlich.

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse verzeichnen mit einem Plus von je 0,22 Prozent die grössten Avancen. Bei den Mid Caps sticht das Vorrücken von 7,4 Prozent bei Aryzta hervor. Die Quartalsresultate des Konzerns gefallen den Investoren offenbar.

Auch die Aktie von Panalpina wird vorbörslich um 6,9 Prozent höher indiziert. Der Logistikkonzern Kühne+Nagel schliesst Übernahme-Gespräche mit dem heimischen Rivalen Panalpina nicht aus. Kühne+Nagel sei "bereit, auch bei grösseren Akquisitionen aktiv zu werden, wenn sich bestimmte Konstellationen ergeben", sagte Konzernchef Detlef Trefzger in einem Interview der Zeitung "Finanz und Wirtschaft". Panalpina hat sich jedoch gegen eine Übernahme durch einen Konkurrenten ausgesprochen. Panalpina wolle eigenständig bleiben, sagte ein Sprecher am Sonntag.

07:55

Die Ölpreise haben ihre rasante Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Montag konnten sie im frühen Handel zu einer Erholung ansetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,12 Dollar. Das waren 1,32 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 51,13 Dollar.

Bis zum späten Freitagabend waren die Ölpreise noch auf Talfahrt gewesen. Seit Anfang Oktober sind die Notierungen für US-Öl und für Brent-Öl um jeweils etwa 30 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter sprachen von einem nach wie vor zu hohen Angebot und erklärten die Erholung zum Wochenauftakt mit einer Gegenbewegung am Ölmarkt.

Als eine Ursache für den jüngsten Preisverfall wird die Ölförderung in Saudi-Arabien angeführt. Nachdem US-Präsident Donald Trump das Land am Persischen Golf mehrfach aufgefordert hatte, die Fördermenge vor dem Hintergrund vergleichsweise hoher Benzinpreise in den USA zu erhöhen, sehen Experten die saudische Ölproduktion derzeit auf einem Rekordniveau. Anfang Dezember treffen sich die die Opec-Länder, um über die weitere Förderpolitik zu beraten.

07:50

Die Talfahrt bei Bitcoin findet kein Ende. Der Kurs der größten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Wochenende unter die Marke von 4000 Dollar und erreichte mit 3474 Dollar den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Am Montag erholte sich der Preis an der Börse Bitstamp wieder etwas. Ein Bitcoin kostete 4029 Dollar.

Es sei fraglich, ob Bitcoin es schaffe, sich wieder über der 4000er-Marke einzupendeln, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Sollte sich die Hürde als zu hartnäckig erweisen, könnten Anleger gezwungen sein, den Gang gen Süden bis auf 3.000 Dollar anzutreten." Mitte November mussten Anleger für die Cyberdevise noch rund 6300 Dollar auf den Tisch legen.

05:35

In Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,6 Prozent höher auf 21'780 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte nur leicht um 0,15 Prozent auf 1,631 Punkte zu.

"Der inländische Markte konzentrieren sich stärker auf Faktoren, die die Nachfrage hierzulande beeinflussen, wie zuletzt die Vergabe der Weltausstellung im Jahr 2025 an Osaka", sagte Takashi Hiroki von Monex Securities. Neben Unternehmen aus der Region Osaka profitierten auch Baufirmen von der Entscheidung.

Die Woche steht übrigens im Zeichen des G20-Treffens in Argentinien.

Trump & Xi are under intensifying pressure to calm global anxieties and stabilize trade. Xi’s main goal at G20 is to get the US to refrain from adopting incremental tariffs in 2019. This would imply a bar that isn’t terribly high. https://t.co/4bSOoA5sUQ pic.twitter.com/gqE20vUH6s — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25. November 2018

05:40

Am Devisenmarkt in Fernost steht der Euro zum Franken bei 1,1313. Zum Dollar steht der Franken bei 99,94 Rappen.

