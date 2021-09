Europäische Zentralbank (EZB) und US-Notenbank Fed könnten Anlegern in den kommenden Wochen die Laune verderben, warnt Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Allerdings sollten Kursrücksetzer als Gelegenheit gesehen werden, gute Aktien zu Schnäppchenpreisen einzusacken." Schliesslich seien die Wachstumsaussichten weiter rosig und die Geldpolitik unter dem Strich locker.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunächst auf die EZB, die am Donnerstag die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen präsentieren will. Hauptthema der Währungshüter wird voraussichtlich die Zukunft des Pandemie-Notprogramms PEPP sein. Einige führende EZB-Banker haben sich bereits für eine Drosselung der Wertpapierkäufe stark gemacht.

Fed legt Konjunkturbericht vor

Die Fed-Führung tritt zwar erst Ende des Monats zusammen. Allerdings legt die Notenbank am Mittwoch ihren Konjunkturbericht vor. Aus dem "Beige Book" versuchen Anleger herauszulesen, wie lange die Fed die Finanzmärkte noch mit billigen Geld fluten wird. In der alten Woche hatten eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten Spekulationen geschürt, dass die Geldschleusen noch längere Zeit weit geöffnet blieben.

Änderungen der Geldpolitik, die über kosmetische Schritte hinausgehen, seien weder dies- noch jenseits des Atlantik zu erwarten, prognostiziert Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen, zur Nachrichtenagentur Reuters.

"Dies bedeutet, dass die Triebfeder des globalen Aktienmarktaufschwungs der letzten Jahre - nämlich der Mangel an renditeträchtigen Alternativanlagen zur Aktienanlage - weiterhin nichts an ihrer Gültigkeit verlieren wird. Zudem kommt ein dynamisches Gewinnwachstum der Unternehmen, welches sicherlich auch im dritten Quartal seine Fortsetzung finden wird."

SNB sorgt sich um den Immobilienmarkt

Nach dem Rekordstand im August läuft der SMI wie schon von Mitte Juni bis Mitte Juli seitwärts. Der SMI hat am Freitag um 0,7 Prozent tiefer bei 12'352 Punkten tiefer geschlossen. Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,7 Prozent. In der Schweiz hat die Nationalbank (SNB) wieder von sich reden gemacht. Vizedirektor Fritz Zurbrügg hat vor Kreditausfällen und Preiseinbrüchen am Hypotheken- und Immobilienmarkt gewarnt und damit starke Aufmerksamkeit erregt.

Man geht inzwischen davon aus, dass der wegen der Coronapandemie ausgesetzte antizyklische Kapitalpuffer für die Banken im Rahmen der nächsten geldpolitischen Sitzung der SNB am 23. September wieder aktiviert wird.

Die Berichtssaison zum ersten Semester läuft ihrem Ende entgegen.

Als letzte Nachzüglerin unter den SMI-Titeln legt die Partners Group am Dienstag

ihre detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr vor. Die erwartete Bandbreite zum Gewinn ist vor etwa zwei Wochen schon kommuniziert worden. Mit einer Performance von 56 Prozent seit Anfang Jahr ist die Partners Group im SMI 2021 bisher die mit Abstand am besten laufende Aktie.

(cash/Reuters/AWP)