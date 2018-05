Die US-Unternehmen hätten mit ihrem Gewinnwachstum von durchschnittlich 22 Prozent im ersten Quartal die hoch gesteckten Erwartungen übertroffen, betont Analyst Jan Gengel in Deutschland. "Auch für die kommenden Quartale werden zweistellige Zuwachsraten geschätzt. Der Markt hat dies aus unserer Sicht nicht ausreichend goutiert."

In Europa überschatteten zwar negative Wechselkurseffekte die Bilanzsaison, fügt Gengel hinzu. Allerdings dürfte sich das ändern. "Da wir nicht davon ausgehen, dass der Euro weiterhin zur Stärke gegenüber dem US-Dollar neigt, bestehen gute Chancen für erfreulichere Zahlen in den kommenden Quartalen. Damit verbunden gehen wir von einem möglichen Aufholpotential europäischer Aktien gegenüber ihren amerikanischen Pendants aus."

Bilanzsaison geht weiter

In der neuen Woche öffnet rund ein halbes Dutzend Dax-Unternehmen seine Bücher. Dazu gehören der Technologiekonzern Siemens und die Deutsche Telekom (jeweils Mittwoch). Aus dem Ausland legen unter anderem der Unterhaltungskonzern Walt Disney (Dienstag) und die weltgrösste Brauerei Anheuser-Busch (Mittwoch) Zahlen vor.

In der Schweiz werden am Dienstag der SMI-Konzern Adecco und das SLI-Mitglied Durfry die Erstquartalszahlen vorlegen. Auch Swiss Life wird mit Eckdaten zum Quartal aufwarten. Zudem folgen dann die Ergebnisse von PSP Swiss Property und Schmolz+Bickenbach. Am Mittwoch legt die Zurich Insurance Group die Zahlen vor, allerdings ohne Gewinnangaben. Wegen des Auffahrtstags am Donnerstag wird der Handel gegen Ende Woche wohl eher dünn werden, wenn am Freitag die Börse für einen Tag geöffnet haben wird.

Trumps Iran-Entscheid und Ölpreis-Risiko

In den USA warten die Anleger unter anderem auf die Konsumentenpreise am Donnerstag. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse darauf, ob die Notenbank Fed die Zinsen bis zum Jahresende zwei oder drei weitere Male anhebt. Dem Analysten Elliot Clarke von der Westpac Bank zufolge haben die jüngsten Fed-Aussagen nach dem Zins-Entscheid keinen Hinweis geliefert, dass die Notenbank mehr als die bislang signalisierten zwei zusätzlichen Schritte plant.

Unabhängig davon werfen die drohende Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran und mögliche neue US-Sanktionen gegen den Rohöl-Exporteur ihre Schatten voraus. US-Präsident Donald Trump will bis zum 12. Mai eine Entscheidung fällen. Sollte das Land als Lieferant ausfallen, könnten die Energiepreise kräftig steigen und den Aufschwung abwürgen, warnen Experten.

"Der Ölpreis ist derzeit das grösste Risiko für die Weltwirtschaft", betont Patrick Artus, Chef-Volkswirt der Investmentbank Natixis. In den vergangenen Wochen verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee um gut neun Prozent auf aktuell etwa 73,50 Dollar je Barrel (159 Liter).

(Reuters)