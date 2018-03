"Die Auswirkungen einer sich abschottenden Wirtschaftswelt dürften in Europa und dem Rest der Welt stärker zu spüren sein als in den USA", sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Dort federten die Steuersenkungen den negativen Effekt ab. "Insgesamt also keine guten Aussichten für europäische Aktien." Die Zustimmung der SPD-Mitglieder für eine Neuauflage der grossen Koalition in Deutschland dürfte Experten zufolge die Nervosität am Markt nur wenig mindern.

Dem Willen Trumps zufolge sollen Einfuhren von Stahl mit einem Zoll von 25 Prozent und von Aluminium mit zehn Prozent belegt werden. Die EU kündigte Gegenmassnahmen an. Trump drohte daraufhin am Wochenende europäischen Autobauern wie BMW, Daimler und VW mit Einfuhr-Abgaben. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der HSH Nordbank, sieht daher einen Handelskrieg aufziehen. "So fangen sie typischerweise an. Für Deutschland als Exportnation ist das eine Bedrohung."

Keine Turbulenzen wegen Italien

Weniger Kopfschmerzen bereiten Anlegern die politischen Entscheidungen in Europa: Das SPD-Votum für eine neue grosse Koalition sorge zwar für etwas Beruhigung, da es für die Wirtschaft und die Börsen letztlich zähle, dass Deutschland nach einer sechsmonatigen Hängepartie eine neue und handlungsfähige Regierung habe, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Da die SPD-Basis aber der letzten Groko ebenfalls zugestimmt habe, seien die meisten Anleger ohnehin von einem erneuten Zustandekommen ausgegangen. "Bei einem Nein wäre der Schock an den Börsen entsprechend gross gewesen."

Auch ein aus ihrer Sicht unvorteilhafter Ausgang bei der Parlamentswahl in Italien am Sonntag sei in den Kursen der Mailänder Aktienbörse weitgehend enthalten, betont Dave Fishwick, der beim Vermögensverwalter M&G die Anlage-Entscheidungen mitverantwortet. "Auf einen weiteren Kursrückgang, ohne dass sich fundamental etwas ändert, würden wir daher mit Käufen reagieren."

US-Löhne beeinflussen Fed-Politik

Bei den Konjunkturdaten steht das Highlight am Freitag auf dem Programm - die US-Arbeitsmarktdaten. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer aber weniger auf die Zahl der neu geschaffenen Stellen, sondern auf die Entwicklung der Löhne. Denn sie liefern Rückschlüsse auf die Inflation. Zuletzt hatten Spekulationen auf eine anziehende Teuerung und vier statt drei US-Zinserhöhungen 2018 Anleger nervös gemacht. "Es besteht das Risiko, dass die Fed überreagiert", warnt Charles Prideaux, Manager beim Vermögensverwalters Schroders. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr vier Mal anhebt, liegt bei mehr als 50 Prozent." Experten zufolge stiegen die Löhne im Februar wie im Vormonat um 0,3 Prozent.

Am Donnerstag berät die Europäische Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik. Sie könnte in ihrem Ausblick den Hinweis, die Anleihekäufe bei Bedarf wieder auszuweiten, streichen, sagt Commerzbank-Analyst Michael Schubert. "Angesichts der bisherigen Inflationsentwicklung halten wir es aber für etwas wahrscheinlicher, dass der EZB-Rat seine Entscheidungen nochmals aufschiebt."

Zahlensaison geht weiter

In der Schweiz stellen zahlreiche der an der Börse mittelgross oder klein kapitalisierte Unternehmen ihre Zahlen vor. Am Montag sind dies Calida, Emmi und Helvetia. Auch die Schweizerische Nationalbank stellt ihr Ergebnis vor. Am Dienstag kommen Logitech, Bucher, Coltene, Dätwyler, Feintool, Dormakaba und Forbo. Dazu aber auch Lindt & Sprüngli, die VP Bank und Oerlikon. Am Mittwoch stellen unter anderem Panalpina, Autoneum, Bossard und die Walliser Kantonalbank ihre Zahlen vor.

Am Donnerstag folgen Cicor, die LLB sowie Schmolz+Bickenbach, gleichentags kommen die Arbeitsmarktzahlen des Seco für den Februar heraus. Am Freitag schliessen unter anderem SFS, Starrag, Zug Estates sowie Mobilezone und Schweiter die Woche ab. Ebenfalls am Freitag veröffentlicht die UBS ihren Geschäftsbericht, der unter anderem den Vergütungsbericht für Verwaltungsrat und Top-Management enthält.

(Reuters/cash)