Platziert werden sollen bei Investoren bis zu sieben Millionen Titel, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Medmix peile einen Bruttoerlös von rund 300 Millionen Franken an. Die Angebotsfrist läuft vom 22. bis zum 29. September.

Die Sulzer-Aktionäre hatten die Abspaltung der am schnellsten wachsenden und rentabelsten Geschäftseinheit des Konzerns am 20. September gebilligt. Erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden sollen die Medmix-Aktien am 30. September. Das in Baar ansässige Unternehmen produziert Geräte zur Anwendung von Flüssigkeiten in der Dental-, Gesundheits-, Kosmetik- und Klebstoffbranche.

(Reuters)