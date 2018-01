"Wenn ich das Jahr 2018 betrachte, dann erwartet ich ein wahrscheinlich normaleres Umfeld für Volatilität als in den letzten paar Quartalen", sagte Ermotti in einem auf Englisch geführten Interview mit Bloomberg TV am Montag. Er fügte an, dass die Volatilität im Devisenhandel und bei Aktien noch immer "äusserst gering" sei.

Niedrige Volatilität belastet die Erträge im Investment-Banking, weil Handelschancen wegfallen. Die Deutsche Bank hat am Freitag eine Gewinnwarnung abgegeben und angekündigt, dass die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Aktien sowie dem Finanzierungsgeschäft im vierten Quartal etwa 22 Prozent geringer ausfallen dürften als im Vorjahreszeitraum. Zur Begründung hatte die Bank auf geringe Volatilität an den Finanzmärkten und eine gedämpfte Kundenaktivität verwiesen. Analysten hatten erwartet, dass die Erträge steigen werden.

Bei der UBS hat die Investmentbank in den letzten Jahren weniger als ein Viertel zum Vorsteuergewinn beigetragen, nachdem sich die grösste Schweizer Bank aus riskanteren Handelsaktivitäten zurückgezogen hatte, um sich stärker auf die Vermögensverwaltung für die wohlhabendsten Menschen der Welt zu konzentriert. Andrea Orcel, der Chef der Investmentbank, sagte im vergangenen Monat für 2018 ein weiteres herausforderndes Jahr für Wertpapierfirmen voraus.

Ermotti erwartet, dass der neue Leiter der Vermögensverwaltung, Martin Blessing, das "sehr erfolgreiche" Geschäft weiterentwickeln wird, nachdem Jürg Zeltner im letzten Monat zurückgetreten war. "Es gibt keine Revolution, es gibt eine Evolution", sagte er.

(Bloomberg)